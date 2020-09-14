Корабли НАТО подставились и попали в прицел русских: Американцы "примут бой"

Надводная боевая группа НАТО прибыла в Баренцево море, став объектом для наблюдения Северного флота России. В составе группы НАТО нет авианосца, пишет "Взгляд", потому, по большому счёту, этот визит остался малозамеченным для широкой общественности. В то же время, для ВМФ России визит кораблей НАТО - важный "звоночек".

Александр Тимохин в обзоре для издания "Взгляд" делает вывод, что корабли НАТО находятся в Баренцевом море, проводя поисковую противолодочную операцию против российских подводных лодок. В составе группы НАТО фрегат "Сазерленд", танкер "Тайдсприн" - это ВМС Великобритании, а также эсминец "Росс" ВМС США и фрегат "Тур Хейердал" ВМС Норвегии. Поддерживает всю эту компанию датский патрульный самолёт "Челленджер", оружие нести он не способен.

Сам по себе состав группы позволяет прикинуть круг задач натовцев. Английский и норвежский корабли используются для противолодочной обороны (ПЛО). Американский эсминец "Росс" - это своего рода прикрытие для ПЛО, чтобы противник не ударил с воздуха. Помимо всего прочего в составе группы четыре вертолёта - из них только один многоцелевой, а остальные именно противолодочные.

Тимохин уверен, что группа НАТО пытается демонстрировать силу и давить на Россию. В то же время, альянс дал ВМФ России возможность... потренироваться, причём уникальную, полагает автор.

"Заняться в этом плане есть чем, да и американцы, скорее всего, "примут бой" и дадут нам потренироваться на сопротивляющемся противнике. Пренебречь такой возможностью было бы неправильно", - делает вывод Тимохин.