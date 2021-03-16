Корабли НАТО научили "москитный флот" Украины подавать сигналы в Чёрном море

На Украине сообщили о проведении в акватории Чёрного моря совместных с кораблями стран НАТО тренировок. ВМС Украины провели тренировку типа ПАССЕКС с судами Перманентной морской Антитранспортной группы НАТО, сообщила пресс-служба ВМС Украины.

На Украине сообщили о проведении в акватории Чёрного моря совместных с кораблями стран НАТО тренировок.

ВМС Украины провели тренировку типа ПАССЕКС с судами Перманентной морской Антитранспортной группы НАТО, говорится в сообщении во вторник, 16 марта, Вооружённых сил страны.

Целью тренинга была проработка взаимодействия в многонациональных тактических связях экипажей ВМФ Украины с ВМФ Турции, Румынии и Королевским флотом Испании, - указывается в сообщении в Facebook. В учениях в Черноморским регионе от Украины приняла участие лодочная тактическая группа ВМФ ВСУ.

Подчёркивается, что флот Украины проводил обучение в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

Моряки Украины в ходе манёвров отрабатывали с моряками флотов стран НАТО передачу грузов на ходу, перестройку в связи с воздушной атакой противника, проведение корабельной боевой тренировки с проводкой за тралами. Также "союзники" Украины из НАТО учили украинцев тактическим маневрирующим элементам, подаче сигналов с использованием международной сигнальной системы, действиям морской пехоты в районах интенсивного гражданского кораблекрушения.

В пресс-службе ВМФ Украины подчеркнули, что это уже вторая тренировка типа ПАССЕКС с кораблями стран НАТО. ВМФ Украины отмечает, что такие тренировки проводятся для поддержания безопасности в Чёрном море, повышения профессиональной подготовки моряков, а также для совместимости при выполнении совместных морских операций.

Напомним, 25 ноября 2018 года группа кораблей ВМС Украины попыталась незаконно проникнуть через Керченский пролив из Чёрного моря в Азовское, что спровоцировало инцидент с тараном украинского корабля пограничниками России. В итоге плавсредства арестовали пограничники, а 22 моряка и два сотрудника СБУ отправились за решётку в России. Границу России штурмовали катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Катера вначале протаранили пограничники - именно в этот момент и родился тот самый мем про "Дави его, ... !", а потом катер, буксир и экипажи были задержаны. Позднее украинские моряки были возвращены на родину.