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Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на дно"
23 июня 2021, 11:40 • 259 • Политика
НАТО планирует стянуть к границам России не менее 40 боевых кораблей для проведения учений в Чёрном море. Военный эксперт предсказал, чем может окончиться для альянса подобная наглость. По его словам, в случае нарушения наших границ русские военные просто пустят натовские суда на дно.
В пресс-службе шестого флота ВМС США сообщили об участии в проводимых совместно с Украиной учениях "Sea Breeze-2021", которые начнутся на следующей неделе в регионе Чёрного моря. В манёврах у границ России НАТО планирует задействовать около 40 боевых кораблей.
Военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин напомнил, что по международным нормам суда общим водоизмещением до 30 тысяч тонн имеют право находиться в Чёрном море.
- подчеркнул Литовкин в комментарии Царьграду.
Он добавил, что на вооружении русской армии есть достаточно мощные системы противокорабельной обороны в Крыму: это комплексы "Бал" и "Бастион", которые могут стрелять на расстояние от 300 до 600 километров. "То есть, практически, если нам надо, мы можем запереть любые эти корабли, не пропустить, и даже через Босфор", - пояснил наш собеседник.
- резюмировал Виктор Литовкин.
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