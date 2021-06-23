Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на дно"

НАТО планирует стянуть к границам России не менее 40 боевых кораблей для проведения учений в Чёрном море. Военный эксперт предсказал, чем может окончиться для альянса подобная наглость. По его словам, в случае нарушения наших границ русские военные просто пустят натовские суда на дно.

В пресс-службе шестого флота ВМС США сообщили об участии в проводимых совместно с Украиной учениях "Sea Breeze-2021", которые начнутся на следующей неделе в регионе Чёрного моря. В манёврах у границ России НАТО планирует задействовать около 40 боевых кораблей.

Военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин напомнил, что по международным нормам суда общим водоизмещением до 30 тысяч тонн имеют право находиться в Чёрном море.

Но, с другой стороны, мы сами контролируем эти учения, которые проводятся НАТОвцами в акватории Черного моря. И, безусловно, берем на прицел все эти корабли"

- подчеркнул Литовкин в комментарии Царьграду.

Он добавил, что на вооружении русской армии есть достаточно мощные системы противокорабельной обороны в Крыму: это комплексы "Бал" и "Бастион", которые могут стрелять на расстояние от 300 до 600 километров. "То есть, практически, если нам надо, мы можем запереть любые эти корабли, не пропустить, и даже через Босфор", - пояснил наш собеседник.

Мы летаем там над ними, мы смотрим, что они из себя представляют, мы их тоже изучаем. Мы их как бы готовы, в случае чего, пустить на дно. Ну, вот, если им нравится быть в качестве мишени для нас, то пусть дальше продолжают эту практику,

- резюмировал Виктор Литовкин.