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Корабли, газ и... "унитазная" тема? О чем говорили Путин и Зеленский - заявления Кремля и Офиса президента Украины

26 ноября 2019, 13:24  •  46 • Политика
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. О темах беседы заявили и Кремль, и Офис президента Украины. Рассказываем, как трактовали событие стороны. Речь шла о военных катерах, газе и транзите, а также об оборудовании на украинских кораблях - вероятно, той самой "унитазной" теме?
Президент Владимир Путин провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщения о телефонной беседе практически одновременно опубликовали представители Кремля и Офиса президента Украины.
Как отметили представители российского лидера, речь в телефонных переговорах шла о передаче украинских кораблей Киеву, газовой проблематике, в том числе вопросах транзита. Офис Зеленского в целом озвучивает те же темы, однако отмечено, что президент Украины затронул вопрос возвращения Киеву якобы недостающего оборудования, которого украинская сторона недосчиталась на возвращённых кораблях.
"Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее под "оборудованием" украинские представители чего только не понимали. А в целом претензии Киева назвали "унитазными" по причине самого забавного заявления. Украинские спикеры настаивали, что Россия украла с катеров унитазы. С другой стороны, очень скоро вбросы о мародёрстве России были разоблачены. Так, украинцы показывали фото якобы имевших место бесчинств России, а на деле оказалось, что в кадре повреждения, полученные катерами в ходе известной керченской провокации.

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