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Корабли ФРГ пострадали "за Россию": Польша изгнала суда, занятые в стройке "Северного потока - 2"

27 марта 2021, 16:55  •  207 • В мире
Власти Польши разгневаны участием двух немецких судов, находящихся под флагом их страны, в строительстве "Северного потока - 2". Варшава наложила санкции на эти корабли и запретила им приближаться к своим берегам.
Власти Польши наказали два немецких судна - участника строительства "Северного потока - 2". Кораблям запрещено заходить в территориальные воды страны, пишет польское издание BiznesAlert.
По словам заместителя министра морского хозяйства Польши Гжегожа Витковского, оба судна принадлежат Германии, но ходят под польским флагом. Он считает целесообразным снять флаги для предотвращения угроз экономическим интересам Варшавы.
Ранее посол Польши в Берлине Анджей Пшилембски напомнил о том, что Польша обеспокоена строительством газопровода. По мнению поляков, это якобы "позволит Москве провести модернизацию армии на средства ЕС". Варшава, напротив, призвала ФРГ "ослабить" Россию. Пшилембски даже выразил готовность бороться против нашей страны в случае необходимости.

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