Корабли ЧФ следят за действиями сил НАТО на учениях «Си-Бриз-2019» в Черном море

Десятки кораблей ЧФ России, а также морская авиация следят за флотилиями НАТО, прибывших на северо-запад Черного моря, чтобы принять участие в учениях «Си-Бриз-2019». Параллельно отечественные боевые корабли отрабатывают тактические приемы, сложные походные построения и налаживают взаимодействие.

В маневрах принимают участие как крупные боевые единицы, например БДК "Азов" и "Цезарь Куников", так и малые ракетные корабли, такие как "Мираж" и новейший ракетоносец "Орехово - Зуево", а также ракетные катера проекта 1241 и другие.

Авиация Черноморского флота также задействована в учениях. Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видео, на котором видно, как вертолет ВВС ЧФ несколько раз облетает американский эсминец «Carney».

- На завершающем этапе учения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Вертолет Черноморского флота совершает облет американского эсминца.Министерство обороны выложило видео, где видно как авиация ЧФ наблюдает за кораблем ВМС США "Carney". Видео: пресс -служба Черноморского флота.

Напомним, что учения «Си-Бриз» проходят на территории Украины с 1997 года, по инициативе Соединенных Штатов. В РФ неоднократно заявляли о антироссийском характере маневров, указывая на то, что в учениях принимают страны, не имеющие к Черному морю никакого отношения.

Так например, в этом году на «Sea Breeze 2019» кроме техники ВМФ США прибыли корабли и авиация Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии и Эстонии. Также в учениях принимают участие страны, не состоящие в блоке НАТО - это в первую очередь, ОАЭ, Украина, Швеция,Грузия и Молдавия.