Корабль ВМС Украины неожиданно остановил готовящуюся провокацию в Керченском проливе и сменил курс после звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это похоже на интересное совпадение, учитывая, что звонок был из Вашингтона.

Президент США Джо Байден в четверг провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе переговоров украинский лидер заверил собеседника, что "Украина не собирается ни на кого нападать".

Несмотря на точто речь в данном случае шла о Донбассе, именно после данного заявления украинский военный корабль, который направлялся в сторону Керченского пролива, неожиданно лёг на обратный курс. На запросы он всё так же не реагирует, рассказали в ФСБ.

Отметим, что в ходе переговоров с Байденом Зеленский поддержал идею заморозки конфликта в Донбассе и заявил о готовности дать ВСУ приказ прекратить огонь.

Стороны также обсудили вопрос включения Украины в НАТО. Байден заявил, что это зависит только от решения украинского народа и других членов альянса.

Ранее сообщалось, что украинский военный корабль "Донбасс" направился в сторону Керченского пролива и игнорировал приказы русских пограничников сменить курс.

Это очень напоминает инцидент, который произошёл в ноябре 2018 года. Тогда экс-президент Украины Пётр Порошенко распорядился направить несколько военных кораблей в Керченский пролив. В результате корабли были задержаны, а моряки арестованы.