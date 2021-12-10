Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светоф...
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "парт...
Главная / Политика

Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение

10 декабря 2021, 01:10  •  48 • Политика
Корабль ВМС Украины неожиданно остановил готовящуюся провокацию в Керченском проливе и сменил курс после звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это похоже на интересное совпадение, учитывая, что звонок был из Вашингтона.
Президент США Джо Байден в четверг провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе переговоров украинский лидер заверил собеседника, что "Украина не собирается ни на кого нападать".
Несмотря на точто речь в данном случае шла о Донбассе, именно после данного заявления украинский военный корабль, который направлялся в сторону Керченского пролива, неожиданно лёг на обратный курс. На запросы он всё так же не реагирует, рассказали в ФСБ.
Отметим, что в ходе переговоров с Байденом Зеленский поддержал идею заморозки конфликта в Донбассе и заявил о готовности дать ВСУ приказ прекратить огонь.
Стороны также обсудили вопрос включения Украины в НАТО. Байден заявил, что это зависит только от решения украинского народа и других членов альянса.
Ранее сообщалось, что украинский военный корабль "Донбасс" направился в сторону Керченского пролива и игнорировал приказы русских пограничников сменить курс.
Это очень напоминает инцидент, который произошёл в ноябре 2018 года. Тогда экс-президент Украины Пётр Порошенко распорядился направить несколько военных кораблей в Керченский пролив. В результате корабли были задержаны, а моряки арестованы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



48
Источник
Похожие новости
09 декабря 2021, 21:40
Байден подставил Зеленского? США поставили Украину в непростую ситуацию
09 декабря 2021, 21:40
Литва настроила против себя Россию и Китай. Напуганный Вильнюс ищет помощи у ЕС
09 декабря 2021, 23:25
"Это ж надо так разбираться в России": Захарова "похвалила" Нуланд за знание географии
09 декабря 2021, 21:40
"Нам нужны гарантии, а не словеса": Рябков рассказал, как избежать нового Карибского кризиса
09 декабря 2021, 23:25
"Санта, я хочу Украину": В переговорах Путина с Байденом нашёлся третий лишний
09 декабря 2021, 21:40
"Просто бутафория": в Минске отмахнулись от возможных санкций Киева за визит в Крым
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 декабря 2021, 21:40
Байден подставил Зеленского? США поставили Украину в непростую ситуацию
09 декабря 2021, 21:40
Литва настроила против себя Россию и Китай. Напуганный Вильнюс ищет помощи у ЕС
09 декабря 2021, 23:25
"Это ж надо так разбираться в России": Захарова "похвалила" Нулан...
09 декабря 2021, 21:40
Лукашенко раскрыл замысел по созданию блока у границ России: "Скажу прямо"
09 декабря 2021, 21:40
"Нам нужны гарантии, а не словеса": Рябков рассказал, как избежать нового К...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2021, 07:55
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
09 декабря 2021, 09:25
Смерть Европы наступила только что
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?
05 декабря 2021, 16:45
В самой невакцинированной стране Европы поставили вопрос ребром: "Как наказать выскочку?"
05 декабря 2021, 03:20
Мировое правительство выходит из тени. Под предлогом ковида
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!"
05 декабря 2021, 05:40
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.