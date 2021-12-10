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Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
10 декабря 2021, 01:10 • 48 • Политика
Корабль ВМС Украины неожиданно остановил готовящуюся провокацию в Керченском проливе и сменил курс после звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это похоже на интересное совпадение, учитывая, что звонок был из Вашингтона.
Президент США Джо Байден в четверг провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе переговоров украинский лидер заверил собеседника, что "Украина не собирается ни на кого нападать".
Несмотря на точто речь в данном случае шла о Донбассе, именно после данного заявления украинский военный корабль, который направлялся в сторону Керченского пролива, неожиданно лёг на обратный курс. На запросы он всё так же не реагирует, рассказали в ФСБ.
Отметим, что в ходе переговоров с Байденом Зеленский поддержал идею заморозки конфликта в Донбассе и заявил о готовности дать ВСУ приказ прекратить огонь.
Стороны также обсудили вопрос включения Украины в НАТО. Байден заявил, что это зависит только от решения украинского народа и других членов альянса.
Ранее сообщалось, что украинский военный корабль "Донбасс" направился в сторону Керченского пролива и игнорировал приказы русских пограничников сменить курс.
Это очень напоминает инцидент, который произошёл в ноябре 2018 года. Тогда экс-президент Украины Пётр Порошенко распорядился направить несколько военных кораблей в Керченский пролив. В результате корабли были задержаны, а моряки арестованы.
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