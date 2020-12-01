Корабль вильнул, но уйти не смог: Российский моряк попал в плен у берегов Африки

В российском посольстве в Республике Бенин и Тоголезской Республике подтвердили, что гражданин РФ был захвачен в плен у берегов Африки. Пиратское нападение было совершено на корабль в 75 морских милях от порта города Ломе.

По данным дипмиссии, вместе с гражданином России пираты также похитили ещё трёх моряков, выходцев из Румынии и Филиппин.

В посольстве заявили, что отслеживают развитие ситуации.

Гвинейский залив, где был совершено нападение, считается самой опасной зоной Мирового океана из-за частых пиратских нападений. Корабль для перевозки жидких химических веществ AGISILAOS, на котором находился российский моряк, пытался увернуться от налётчиков.

По данным портала Dryad Global, судно пыталось совершить манёвр, чтобы не допустить высадки пиратов. Однако это оказалось безуспешным.

По предварительной информации, остальные члены экипажа, которые не попали в плен, находятся в безопасности.