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Корабль США успешно поразил цель лазером: Испытания прошли в Красном море

15 декабря 2021, 23:35  •  97 • Политика
ВМС США успешно провели испытания лазерного оружия с корабля в Аденском заливе.
В Аденском заливе США успешно провели испытания противокорабельного лазерного оружия.
Военный корабль ВМС США Portland совершил выстрел высокоэнергетическим оружием по учебной цели, сообщает Пятый флот США.
Ранее лазерное оружие успешно испытали с этого же корабля в 2020 году, тогда сбили дрон.
По данным СМИ США, лазерное оружие планируют применять для борьбы с катерами-беспилотниками со взрывчаткой, которые используют хуситы из Йемена в Красном море.

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