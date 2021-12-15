|
Корабль США успешно поразил цель лазером: Испытания прошли в Красном море
15 декабря 2021, 23:35 • 97 • Политика
ВМС США успешно провели испытания лазерного оружия с корабля в Аденском заливе.
В Аденском заливе США успешно провели испытания противокорабельного лазерного оружия.
Военный корабль ВМС США Portland совершил выстрел высокоэнергетическим оружием по учебной цели, сообщает Пятый флот США.
Ранее лазерное оружие успешно испытали с этого же корабля в 2020 году, тогда сбили дрон.
По данным СМИ США, лазерное оружие планируют применять для борьбы с катерами-беспилотниками со взрывчаткой, которые используют хуситы из Йемена в Красном море.
Подпишитесь на нас
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 декабря 2021, 16:10
|
11 декабря 2021, 19:10
|
08 декабря 2021, 22:55
|
12 декабря 2021, 17:55
|
11 декабря 2021, 23:15
|
11 декабря 2021, 09:15
|
13 декабря 2021, 03:15