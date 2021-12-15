Корабль США успешно поразил цель лазером: Испытания прошли в Красном море

ВМС США успешно провели испытания лазерного оружия с корабля в Аденском заливе.

В Аденском заливе США успешно провели испытания противокорабельного лазерного оружия.

Военный корабль ВМС США Portland совершил выстрел высокоэнергетическим оружием по учебной цели, сообщает Пятый флот США.

Ранее лазерное оружие успешно испытали с этого же корабля в 2020 году, тогда сбили дрон.

По данным СМИ США, лазерное оружие планируют применять для борьбы с катерами-беспилотниками со взрывчаткой, которые используют хуситы из Йемена в Красном море.