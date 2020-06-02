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Корабль Crew Dragon в космосе, а что с нашим «Орлом»: космическая конкуренция

02 июня 2020, 19:55  •  103 • Аналитика

В NASA и SpaceX продолжают праздновать стыковку Crew Dragon с МКС. Для России же самостоятельный полет американцев на Международную космическую станцию, как и запуск первого в мире частного космического корабля – повод серьезно задуматься о будущем космической отрасли.



NASA и SpaceX есть, что праздновать


Командир Crew Dragon Даг Херли с орбиты уже успел поделиться своими впечатлениями от полета. Со страниц NASA и SpaceX в Twitter не сходят улыбающиеся лица американских астронавтов. Повод для веселья действительно есть, и он очень масштабен. Не зря директор NASA Джим Брайденстайн в своем Twitter сделал заявление не столько даже на тему космоса, сколько политическое по содержанию:

NASA обладает уникальной способностью объединять людей даже во времена больших трудностей. Я надеюсь, что историческая миссия Боба и Дага в субботу напомнила нам о том, что мы можем достичь великих целей, когда мы собираемся вместе как нация.


Астронавт Крис Кэссиди, в свою очередь, подчеркнул важность международного сотрудничества в космической сфере.

Долгое время многие люди в мире были убеждены: Илон Маск блефует, однако он оказался не так прост, как о нем думали. Сотрудничество SpaceX и NASA началось еще в далеком 2008 году, и вот оно, спустя двенадцать лет, принесло столь ощутимые результаты.

Первое и самое главное – американцы могут доставлять людей на МКС теперь самостоятельно, российские корабли более для этого не нужны. Для России такое развитие событий – потенциальная потеря под 100 млн долларов с каждого американского "пассажира". Учитывая, что на МКС обычно летало по 5-6 астронавтов, «Роскосмос» потенциально может остаться без дохода в размере 400-500 млн долларов в год.



Второе и не менее важное последствие полета Crew Dragon – в космос отправился частный космический корабль. И для NASA это уже оказалось дешевле, чем самостоятельно заниматься вопросами доставки астронавтов. В самом ближайшем будущем в космос неизбежно полетит и корабль Boeing, которая давно «наступает на пятки» SpaceX. Пока детищу Маска удалось обойти гиганта американского авиапрома, но кто знает, как будут развиваться события в дальнейшем и кто начнет доминировать в конкурентной борьбе за освоение космоса.

Не стоит забывать и о том, что Crew Dragon в итоговом проекте больше и вместительнее «Союзов»: потенциально до семи человек. Пока кресел меньше.

Но поскольку это коммерческий проект, ничего не стоит организовать постоянные рейсы космических туристов, которых будет предостаточно среди состоятельных людей и всевозможных «звезд, рвущихся к звездам». Что может противопоставить такому развитию событий Россия?

Есть ли у России шанс не остаться в проигрыше в космосе?


Космические корабли «Союз» с невероятным потенциалом и надёжностью, но и они устаревают. Главной надеждой остается корабль «Федерация», он же «Орел». В 2013 г. на МАКС впервые показали модель «Федерации» в пластике. С тех пор «воз и ныне там». В «Роскосмосе» обещают, обещают и обещают, но даже по самым оптимистичным прогнозам полетит «Орел» в космос не ранее 2027 года. То есть, ждать семь лет. А Crew Dragon уже в космосе. И Starliner компании Boeing, скорее всего, также полетит в самом обозримом будущем. Космическая конкуренция только усиливается.



Но главное даже не сроки полета «Орла», по которым мы уже сильно отстали от американцев, а отсутствие четкой космической стратегии. Увы, но системный кризис, поразивший почти все отрасли, оставшиеся современной России в наследство от Советского Союза, не обошел стороной и «Роскосмос».

Какое-то время Россия еще лидировала за счет советских разработок, но всему приходит конец, если не развивать технологии, не уделять внимание фундаментальным научным исследованиям, допускать «утечку мозгов» в те же американские корпорации. Уже сейчас, как утверждают эксперты, у России не остается иного выхода, как предлагать партнерские полеты. Это когда один американский астронавт летит на «Союзе», а наш – на Crew Dragon.

Одной из серьезных ошибок в космическом направлении, вероятно, является чересчур милитаризованное понимание космической отрасли. Власть интересует «военный космос», тогда как в США прекрасно понимают значимость и прибыльность и гражданских космических исследований и проектов. Опыт полета Crew Dragon – прекрасный шанс для России кое-что переосмыслить и переформатировать, если, конечно, это действительно нужно.

Правда, американскому "Дракону" свою надёжность ещё предстоит доказать. До МКС долетел, теперь нужно возвращаться. Это не менее сложная задача в техническом плане.
Илья Полонский

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