Копьё, устремлённое на Советскую Россию

От «Острия копья» к «Немыслимому»

80 лет назад, в 1940 году, французы и англичане разработали операцию под кодовым названием Pike («Острие копья»), намереваясь атаковать СССР с юга и уничтожить районы добычи нефти в районах Баку, Грозного, Батуми, Поти. Кавказские нефтяные промыслы давали в то время Советскому Союзу 80 процентов высокосортного авиационного бензина, 90 процентов керосина, 96 процентов автотракторных масел от их общего производства в СССР.

Операция была спланирована на апрель 1940 года, затем нападение было перенесено на май, позже – на июнь-июль. Шла Вторая мировая, Франция и Великобритания находились в состоянии войны с Германией, но на Западном фронте было тихо… Весной 1940 года Германия подготовила две крупные военные операции в Европе – для захвата Дании и Норвегии и против Франции, Бельгии и Нидерландов, однако французы и англичане вместо того, чтобы укреплять фронт против Гитлера на Западе, смотрели на Восток.

«Фундаментальной слабостью русской экономики является ее зависимость от кавказской нефти. От этого источника полностью зависят как их вооруженные силы, так и механизированное сельское хозяйство… Поэтому любой значительный перерыв поставок нефти будет иметь далеко идущие последствия и даже может привести к коллапсу военной, промышленной и сельскохозяйственной систем России»,

– писал генерал Морис Гамелен премьер-министру Франции Полю Рейно. Ознакомившись с документом, французский премьер предложил Лондону начать «решительные операции на Чёрном и Каспийском морях…чтобы сократить снабжение Германии нефтью, но в первую очередь парализовать всю экономику СССР до того, как рейху удастся использовать ее в своих интересах…»

В Лондоне благосклонно отнеслись к этому предложению. Вскоре план Pike стал обретать реальные очертания. Англо-французские союзники намеревались с территорий Сирии и Турции несколькими группами бомбардировщиков нанести удары по советскому Кавказу. Анкара колебалась, но была склонна предоставить Франции и Великобритании свои аэродромы. Москва, которая благодаря разведке была в курсе этих планов, начала срочную переброску эскадрилий для усиления ВВС Закавказского военного округа.

Как повернулась бы история, если бы англо-французские союзники решились осуществить план Pike? Сейчас на этот вопрос не ответишь, мы знаем лишь только то, что произошло. В апреле 1940 года Германия начала военную операцию на севере Европы. Немцы захватили Данию, разбили почти всю английскую авиацию, базировавшуюся в Норвегии.

Немецкие солдаты у захваченного укрепления на линии Мажино

События развивались стремительно. В мае немцы прорвали линию Мажино – систему французских укреплений на границе с Германией. В том же месяце немецкие войска блокировали англичан под Дюнкерком. Немецкое командование позволило 300 тысячам солдат и офицеров Его Величества эвакуироваться; Гитлер берёг потенциальных союзников перед предстоявшим вермахту походу на Восток.

А Францию ждал позор капитуляции. Её армия была разгромлена в течение месяца. В июне 1940 г. части вермахта промаршировали по Парижу. Для Франции план Pike превратился в миф. Что же касается Британии, то там план нападения на СССР был отложен лишь на время.

Этот план вновь ожил буквально на следующий день после нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года, когда начальник штаба ВВС Великобритании Чарльз Портал предложил возобновить подготовку к бомбардировке Баку и Грозного, чтобы нефтепромыслы не попали в руки немцев; британские военные были уверены в быстром разгроме Гитлером Советского Союза.

Уинстон Черчилль, 1945 год

Однако Черчилль принял другое решение. Он понимал, что в случае поражения СССР следующей жертвой вермахта, захватившего советские ресурсы, станет Британия. Через несколько дней после нападения Германии на Советский Союз Черчилль обратился к Сталину с письмом: «Мы все здесь очень рады тому, что русские армии оказывают такое сильное, смелое и мужественное сопротивление совершенно неспровоцированному и безжалостному вторжению нацистов. Храбрость и упорство советских солдат и народа вызывают всеобщее восхищение. Мы сделаем все, чтобы помочь Вам, поскольку это позволят время, географические условия и наши растущие ресурсы…»

Сталин, 1945 год

Советский Союз, Великобритания и Соединённые Штаты Америки стали союзниками во Второй мировой войне. Однако по мере того, как Красная армия, одерживая победы, продвигалась на Запад, англосаксы брались за старое. План Pike возрождался в новом, ещё более зловещем обличье.

Весной 1945 года Объединённый штаб планирования военного кабинета Великобритании в глубочайшем секрете приступил по заданию Черчилля к разработке плана «Немыслимое» (Unthinkable). Согласно этому плану, 47 англо-американских дивизий, вместе с заново сформированными 10-12 немецкими дивизиями должны были начать в Европе наступление против Красной армии. План был готов к 22 мая, военные действия должны были начаться 1 июля.

«Немыслимое» не сбылось. Трезвая оценка западными штабистами той силы, которая поднялась на Востоке за годы Великой Отечественной войны, взяла верх. В заключении, направленном Черчиллю британским Комитетом начальников штабов по поводу плана «Немыслимое», говорилось: «Мы считаем, что, если начнется война, достигнуть быстрого ограниченного успеха будет вне наших возможностей и мы окажемся втянутыми в длительную войну против превосходящих сил. Более того, превосходство этих сил может непомерно возрасти».

Однако большой союз СССР, США и Великобритании, обеспечивший победу над гитлеровской Германией, развалился поразительно быстро. «За несколько месяцев совместная борьба с общим врагом сменилась холодной войной, с началом которой бывшие союзники стали смотреть друг на друга сквозь прорезь прицела», – писал доктор исторических наук Ю.Рубцов.