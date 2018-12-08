«Копия Меркель»: сможет ли новый лидер ХДС занять пост канцлера ФРГ

Новым председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую оппоненты называют «клоном» Ангелы Меркель. Перед ней поставлена непростая задача — вернуть ХДС былую популярность. Если партия выиграет выборы в 2021 году, Крамп-Карренбауэр сможет претендовать на пост канцлера ФРГ. Ранее Меркель сообщила, что не собирается идти на новый срок. Эксперты сомневаются, что новый председатель ХДС сможет стать независимой политической фигурой и радикально обновить повестку партии.

Ангела Меркель уступила пост главы правящей в Германии партии Христианско-демократический союз своей соратнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр, за кандидатуру которой накануне проголосовали 517 из 999 делегатов партийного съезда (51,75%).

Выборы нового партийного лидера проходили в два тура. Соперником Крамп-Карренбауэр на втором этапе голосования был политик и бизнесмен Фридрих Мерц. Ранее он активно оппонировал Ангеле Меркель по ряду вопросов, в частности критиковал проводимую канцлером реформу здравоохранения. Мерц проиграл борьбу за пост главы ХДС, набрав 482 голоса (48,25%).

Выборы состоялись без участия Ангелы Меркель, которая ещё в октябре объявила о том, что не станет выставлять свою кандидатуру на этот пост, отметив, что не собирается участвовать в дискуссиях о своём преемнике.

Тогда же Меркель сообщила, что не планирует бороться за пост главы кабинета министров ФРГ после 2021 года. По оценкам экспертов, к мысли об уходе из политики Меркель подтолкнули неудачи ХДС на выборах.

Ангела Меркель, уходящая с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), принимает в подарок от коллег по партии дирижёрскую палочку.

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«Можно сказать, что партия срывается в политическое пике, у неё никогда не было таких низких рейтингов, как сейчас: по последним данным, её поддерживают только 26% граждан. Конечно, в такой ситуации перемены становятся уже вопросом выживания», — пояснил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По итогам парламентской кампании прошлого года блок ХДС/ХСС набрал 33% голосов. Для сравнения, на выборах 2013 года этот показатель составлял 41,5%. При этом популярность падает у всех правящих партий — СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) также ухудшила свои результаты по сравнению с предыдущей кампанией. Не прибавили оптимизма и промежуточные выборы, состоявшиеся в ряде земель ФРГ в 2018 году, а также ситуация вокруг событий в городе Хемниц.

Напомним, в августе 2018 года город оказался охвачен волнениями после убийства местного жителя. По подозрению в убийстве были арестованы граждане стран Ближнего Востока.

Протесты в Хемнице, ФРГ

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Однако федеральные власти раскритиковали граждан, вышедших на акции протеста против миграционной политики правительства, сравнив митинги с расистскими бунтами. Тем не менее протесты не прекращались, и в ноябре Ангела Меркель лично отправилась в Хемниц, чтобы встретиться с местными жителями.

Канцлер заявила, что в Германии «абсолютно необходимо улучшить» работу с беженцами, в частности с теми, кто «подаёт ложные данные о себе, совершает преступления». Меркель согласилась, что кабмин допустил ошибку, не ограничив вовремя круг стран, выходцы из которых могут претендовать на получение убежища в ФРГ, и тем не менее завила, что «возмущение не оправдывает совершения встречных преступлений».

«Бледная копия Ангелы Меркель»

Хотя руководство ХДС отдаёт себе отчёт в том, что имидж партии нуждается в обновлении, уход Меркель с поста партийного лидера вряд ли приведёт к радикальным переменам, считают эксперты.

«Можно сказать, что Крамп-Карренбауэр — бледная копия Ангелы Меркель. Именно поэтому она и стала её протеже, так как в силу своего характера Меркель никогда не терпела рядом с собой ярких и сильных фигур», — пояснил Александр Камкин.

Свой путь в большую политику Крамп-Карренбауэр начала в 1981 году, вступив в ХДС. В 1999-м она выиграла выборы в ландтаг (земский парламент) федеральной земли Саар. Новым этапом в её карьере стал пост земельного министра внутренних дел. Впоследствии она возглавила правительство земли Саар, являясь одновременно членом президиума ХДС, и занимала эти посты вплоть до последнего времени.

Выступая с речью перед однопартийцами, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о приверженности идейному фундаменту, заложенному в слове «христианский», на котором изначально строилась партия.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Reuters

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В то же время она призвала делегатов съезда к выработке новых идей. Впрочем, ровно с таким же призывом выступала в феврале этого года и Ангела Меркель. Тогда канцлер заявила о необходимости программных обновлений, рекомендуя Крамп-Карренбауэр на пост генерального секретаря ХДС.

Говорить о том, каковы будут шаги Аннегрет Крамп-Карренбауэр в вопросе внешней политики, пока рано. Тем не менее новоизбранный партийный лидер ХДС уже отметилась резкими заявлениями в отношении России. Выступая в эфире телеканала ARD, политик заявила, что Берлин должен ужесточить свою позицию по отношению к российской стороне из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля вторглись в российские территориальные воды в районе Керчи, пытаясь пройти под Крымским мостом без соответствующего запроса. После того как суда не отреагировали на требования российской погранслужбы, они были задержаны. При этом на кораблях были найдены документы, подтверждающие, что моряки знали о существующих правилах прохода по каналу.

Тогда, комментируя эту ситуацию, Ангела Меркель заявила об ухудшении ситуации с судоходством в районе Азовского моря, а впоследствии канцлер обсудила инцидент с украинскими судами во время встречи с Владимиром Путиным.

Однако ни о каких ограничениях в адрес Москвы из-за инцидента Берлин не заявлял. Пока что единственной страной, которая ввела санкции против России после случившегося, стала Литва.

В свою очередь, Крамп-Карренбауэр заявила, что в связи с недавним инцидентом с украинскими моряками Берлин может пересмотреть свои планы по газопроводу «Северный поток — 2». Правда, речь не шла об отказе от контракта — политик лишь призвала подумать о том, какие объёмы топлива сможет экспортировать Россия по этой трубе. Тем не менее это не единственный антироссийский выпад Крамп-Карренбауэр — ранее она предложила ограничить для российских судов, следующих из Крыма, доступ к портам в Европе и США.

Заявление Крамп-Карренбауэр в отношении «Северного потока — 2» вызвало негативную реакцию экс-министра иностранных дел ФРГ, социал-демократа Зигмара Габриэля. Политик подчеркнул, что Берлин должен брать на себя роль посредника для деэскалации украино-российского конфликта, а не пытаться ещё больше разжечь это противостояние.

Впрочем, по мнению экспертов, антироссийским высказываниям Крамп-Карренбауэр не следует уделять слишком большое внимание. Как пояснил в интервью RT руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов, политик «лишь следовала европейскому мейнстриму».

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«Крамп-Карренбауэр просто дала понять, что не намерена менять подход к этой тематике. Заявление по инциденту в Керченском проливе — попытка показать, что она остаётся в европейском русле и сохраняет критический подход касательно Крыма и Украины», — отметил эксперт.

В целом у Крамп-Карренбауэр пока нет собственной позиции по большинству международных вопросов, отличающейся от партийной линии. По мнению Камкина, ожидать каких-то перемен в международном разделе программы ХДС не приходится.

«Она просто будет продолжать прежнюю политику партии. ХДС — партия евроатлантического толка, для неё всегда в приоритете были отношения с Вашингтоном и евроинтеграция, — пояснил Камкин. — После ухода Меркель партия также будет лоббировать создание «соединённых штатов Европы» при доминировании Германии. В отношении России положительных сдвигов ожидать пока не приходится, несмотря на то что отдельные противники санкций в ХДС всё-таки есть».

Решение съезда ХДС о назначении на пост главы партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже стало поводом для критики со стороны политических конкурентов. По мнению главы фракции Левой партии в бундестаге Сары Вагенкнехт, новый председатель ХДС — не более чем «политический клон» Меркель.

«При ней политика Меркель продолжится, и социальный переворот будет невозможен», — заявила Вагенкнехт.

Крамп-Карренбауэр опровергает подобные обвинения, заявляя о том, что обладает собственным политическим стилем и политической биографией. Выступая на прошлой неделе в эфире телеканала Phoenix, она сообщила, что не собирается следовать принципу «управляемой гармонии» в диалоге с Ангелой Меркель, но и не намерена искусственно дистанцироваться от позиции канцлера.

Однако эксперты не исключают, что за продвижением по партийной карьерной лестнице Крамп-Карренбауэр могут стоять и далеко идущие планы Ангелы Меркель по сохранению своего политического влияния в будущем.

«Вряд ли Меркель уйдёт из политики после 2021 года. Возможно, она продолжит политическую карьеру на общеевропейском уровне. И в этом случае вполне вероятно, что она постарается сохранить влияние на Аннегрет Крамп-Карренбауэр, даже если та к тому моменту сама займёт кресло канцлера ФРГ», — предположил Александр Камкин.

Консервативная эволюция

Однако пока первоочередной задачей руководства ХДС является возвращение былой популярности у избирателей. По мнению Владимира Швейцера, если сейчас ХДС и ждут перемены, то они будут протекать плавно, не революционными, а эволюционными темпами. У Крамп-Карренбауэр есть три года, чтобы доказать, что она может возглавлять не только партию, но и страну — если ХДС улучшит свои результаты на парламентских выборах в 2021 году, его председатель сможет претендовать на кресло канцлера.

Украина попросит о выдаче Януковича в случае его лечения в Израиле «По сути, сейчас начинается испытательный срок Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пока рычаги управления страной находятся в руках Меркель. Эта рокировка — умный ход Меркель, которая начала готовиться к предстоящим выборам заранее», — пояснил эксперт.

По мнению Швейцера, в краткосрочной перспективе главная задача Крамп-Карренбауэр сводится к тому, чтобы подготовить партию к местным выборам, которые будут предшествовать выборам 2021 года. Это непростая задача, учитывая, что ХДС в последнее время лишь теряла популярность.

«Кроме того, есть большой раскол внутри партии, и результаты партийного голосования, когда мнения разделились почти пополам, — лишнее тому подтверждение, — напомнил Швейцер. — Поэтому важными для Крамп-Карренбауэр являются такие темы, как миграция, реформирование Евросоюза и т.п. Чтобы спасти положение партии, Аннегрет Крамп-Карренбауэр предстоит найти некую золотую середину, политический сценарий, который смог бы затмить то разочарование граждан, с которым пришлось столкнуться в последнее время ХДС».

Справится ли Аннегрет Крамп-Карренбауэр с этой задачей, пока неизвестно. По мнению Швейцера, не последним аргументом при выборе кандидатуры на пост главы ХДС стало то, что Крамп-Карренбауэр известна как человек с консервативными взглядами, примерная христианка и мать троих детей.

Она поддерживает введение «женских квот» в руководстве германских компаний, продвигает программы, позволяющие матерям совмещать воспитание детей с карьерой. В то же время Аннегрет Крамп-Карренбауэр — сторонница запрета абортов, также ранее она критиковала инициативы по легализации однополых браков.

Одной из целей Крамп-Карренбауэр на посту председателя ХДС может стать возвращение партии, давшей «левый крен» под руководством Ангелы Меркель, к консервативным истокам, полагают эксперты.

«Под руководством Меркель ХДС превратилась из правоцентристской партии в либерально-демократическую, растеряв собственную идейную идентичность, и это в итоге не пошло ей на пользу. Понимание этого в ХДС есть, поэтому избрание председателем АКК — реверанс в сторону консервативного крыла партии и призыв, обращённый к консервативным избирателям, ушедшим к АдГ. Другой вопрос — способна ли Крамп-Карренбауэр на серьёзные, а не декоративные меры», — считает Камкин.

Действительно, консервативная повестка становится сегодня всё более востребованной — на это указывает рост популярности таких партий, как «Альтернатива для Германии», но эксперты не уверены в том, что ХДС успеет присоединиться к этому политическому тренду.

«Несомненно, если бы к управлению партией пришёл Мерц, то ХДС обновилась бы более радикально и быстро, но это тоже привело бы к определённым издержкам. Победа Аннегрет Крамп-Карренбауэр говорит о том, что коррекция курса партии будет очень плавной. Но при этом, конечно, никаких гарантий, что ХДС при таких темпах перемен не отстанет в конкурентной гонке с другими партиями, нет», — подытожил Владислав Белов.