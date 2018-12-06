Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова увидела «новое извращение» киевского режима в заявлении главы ВМС Украи...
«Демонстрируют отвагу на удалении»: в Минобороны прокомментировали проход эсминц...
США готовят отправку военного корабля в Черное море, чтобы «ответить на Керченск...
Встреча России, Украины и ЕК по газу намечена на вторую половину января
Главная / Политика

«Копия крымского Мостика»: Порошенко запостил первого котика

06 декабря 2018, 16:54  •  105 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко впервые запостил на своей странице в соцсети котика. Интернет-пользователи сравнили животное с крымским Мостиком и заявили, что кот Порошенко - это просто точная копия.
После потока русофобии и бандеровских лозунгов на своей странице в Twitter президент Украины Петр Порошенко изрядно удивил подписчиков, запостив первого котика.
«Это - первый пост про кота в моей ленте, - признался Порошенко под фото. - А этот кот - первый «житель» уже заселенного общежитии нового образца для военных в Старычах, и уже празднует новоселье».
Но интернет-пользователи тут же обнаружили, что этот котик очень напоминает другого известного усатого-полосатого.
«Копия крымского Мостика», «Кого-то он мне напоминает», «Наш Мостик лучше!» - закидали Порошенко в сети ответами.
Кто-то, увидев кота в официальном аккаунте главы Украины, даже заподозрил, что это - не настоящий.
Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля pic.twitter.com/yCmYpJl5H6
— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г.
чой то он мне кого то напоминает pic.twitter.com/8AjfO5fy5I
— gerer (@andreygerer) 6 декабря 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

105
Источник
Похожие новости
06 декабря 2018, 10:24
Германия выступает против ужесточения санкций в отношении России — посол ФРГ
06 декабря 2018, 00:39
«Трамп умеет считать деньги»: Эксперт о призыве президента США к ОПЕК
06 декабря 2018, 16:54
Захарова увидела «новое извращение» киевского режима в заявлении главы ВМС Украины

06 декабря 2018, 10:24
Британия заморозила популярные у российских олигархов инвестиционные визы
06 декабря 2018, 16:54
Русские еще не испугались, а у американцев уже потери: "демонстративный" поход флота США оказался убыточным
06 декабря 2018, 16:54
Стрелять без предупреждения: Рада разрешила украинским пограничникам открывать огонь в море
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
06 декабря 2018, 00:39
Кипр отрекся от милитаризации острова после предупреждения МИД России
06 декабря 2018, 03:54
«Бросить вызов России»: Эсминец США совершил провокацию против российского Тихоокеанс...
06 декабря 2018, 02:09
Разговор с Дмитрием Медведевым 2018: прямая онлайн-трансляция
06 декабря 2018, 07:09
Почему The Times лжёт про Крымский мост, Керченский пролив и Азовское море
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
05 декабря 2018, 05:09
Американцы перешли черту. Пора перестать называть их партнерами - политолог
03 декабря 2018, 01:09
«Порошенко лишил украинцев Родины»: Кадыров написал обличительное обращение к президенту Украины
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керчью
01 декабря 2018, 00:24
Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео
01 декабря 2018, 03:39
Украина нанесла ответный удар по России при поддержке США (Руслан Осташко)
01 декабря 2018, 13:24
Будущее Сирии Запад будет решать без Москвы
30 ноября 2018, 17:54
Лавров ответил на отмену встречи Трампом новым крылатым выражением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.