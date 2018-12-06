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«Копия крымского Мостика»: Порошенко запостил первого котика
06 декабря 2018, 16:54 • 105 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко впервые запостил на своей странице в соцсети котика. Интернет-пользователи сравнили животное с крымским Мостиком и заявили, что кот Порошенко - это просто точная копия.
После потока русофобии и бандеровских лозунгов на своей странице в Twitter президент Украины Петр Порошенко изрядно удивил подписчиков, запостив первого котика.
«Это - первый пост про кота в моей ленте, - признался Порошенко под фото. - А этот кот - первый «житель» уже заселенного общежитии нового образца для военных в Старычах, и уже празднует новоселье».
Но интернет-пользователи тут же обнаружили, что этот котик очень напоминает другого известного усатого-полосатого.
«Копия крымского Мостика», «Кого-то он мне напоминает», «Наш Мостик лучше!» - закидали Порошенко в сети ответами.
Кто-то, увидев кота в официальном аккаунте главы Украины, даже заподозрил, что это - не настоящий.
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