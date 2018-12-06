«Копия крымского Мостика»: Порошенко запостил первого котика

Президент Украины Петр Порошенко впервые запостил на своей странице в соцсети котика. Интернет-пользователи сравнили животное с крымским Мостиком и заявили, что кот Порошенко - это просто точная копия.

После потока русофобии и бандеровских лозунгов на своей странице в Twitter президент Украины Петр Порошенко изрядно удивил подписчиков, запостив первого котика.

«Это - первый пост про кота в моей ленте, - признался Порошенко под фото. - А этот кот - первый «житель» уже заселенного общежитии нового образца для военных в Старычах, и уже празднует новоселье».

Но интернет-пользователи тут же обнаружили, что этот котик очень напоминает другого известного усатого-полосатого.

«Копия крымского Мостика», «Кого-то он мне напоминает», «Наш Мостик лучше!» - закидали Порошенко в сети ответами.

Кто-то, увидев кота в официальном аккаунте главы Украины, даже заподозрил, что это - не настоящий.

Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля pic.twitter.com/yCmYpJl5H6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г.