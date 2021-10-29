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Копите сами: Жириновский предложил россиянам свой способ заработать на пенсию

29 октября 2021, 21:25  •  17 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Политик заявил, что государственные выплаты слишком малы
Власти должны отменить заморозку пенсионных накоплений, чтобы россияне смогли формировать для себя средства на старость самостоятельно. Такое заявление сделал лидер либерально-демократической партии Владимир Жириновский.
Инициатива о заморозке пенсионных накоплений, добавил политик, носит антинародный характер. Вместо этого Кремлю необходимо ввести прежние условия, однако с существенным отличием.
Так, глава либерал-демократов предложил принять следующую инициативу: ввести два вида пенсий – социальную, которая выплачивается государством, и добровольную, которую гражданин Российской Федерации будет копить на самостоятельной основе.
"Пошел на работу, открыл счет в Пенсионном фонде и сам решает, сколько денег туда перебросить каждый месяц", – говорится в заявлении Жириновского, опубликованного на странице партии ЛДПР в "Телеграм".
Политик указал, что в Российской Федерации до определенного времени отчисления в накопительную часть заморозили, и теперь населению приходится мириться с мизерными страховыми выплатами. Поэтому россиянам нужно дать возможность накопить на пенсию самостоятельно – тогда, рассудил парламентарий, она станет большой.
В ЛДПР также заявили, что накопительная пенсия является давней мировой практикой. В РФ ее размер составляет 6% от страховых взносов, однако накопление временно заморожено с 2014 года.
Ранее лидер либерал-демократов предрек упразднение Пенсионного фонда, выразив уверенность, что цифровизация заставит государство отказаться от многих социальных и политических институтов.

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