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Копить монеты, рожать детей - как избежать нищеты? Прогноз Хазина на 2020 - 2021 годы

28 июля 2020, 04:05  •  15 • Политика
Экономист Михаил Хазин дал прогноз на 2020 - 2021 годы, рассказав, как избежать нищеты. Он подчеркнул, что его прежние рекомендации - копить золотые монеты, рожать детей - по-прежнему остаются в силе.
Экономист Михаил Хазин в комментарии для канала Царьград дал прогноз на 2020 - 2021 годы. Он также вспомнил о своих прошлых рекомендациях, которыми он делился в 2013-м.
Тогда специалист предупреждал, что пенсии будут мизерные, и потому советовал с каждой зарплаты покупать золотую монету, а также рожать больше детей. Он подчеркнул, что его прогноз сбылся.
По мнению экономиста, пока либералы контролируют финансово-экономическую политику в России, адекватная пенсионная реформа в стране невозможна. Соответственно, его прогноз на ближайшие годы остаётся тем же, что и семь лет назад.
Когда они доведут дело до логического завершения - это вопрос отдельный. Какие-то пенсии пока выплачивать будут. Более того, я не исключаю, что они будут выплачиваться и дальше. Только вес этих пенсий относительно прожиточного минимума будет всё время падать. Вот и вся картина, - отметил собеседник Царьграда.
Он напомнил, что грамотное вложение в золото в дальнейшем может обеспечить стабильный достаток в старости, который не будет зависеть от очередных разрушительных шагов представителей либерального финансово-экономического блока власти.
Я не знаю точно, сколько к тому моменту будет стоить золотая монетка относительно прожиточного минимума, но сегодня она стоит 23-25 тысяч рублей. В месяц это по нынешним временам очень приличная пенсия. То есть одна монетка в месяц. А если вы покупаете две монетки - это уже 50 тысяч. Это уже совсем неплохо, это фактически средняя заработная плата по стране, - подчеркнул специалист.

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