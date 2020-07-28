Копить монеты, рожать детей - как избежать нищеты? Прогноз Хазина на 2020 - 2021 годы

Экономист Михаил Хазин в комментарии для канала Царьград дал прогноз на 2020 - 2021 годы. Он также вспомнил о своих прошлых рекомендациях, которыми он делился в 2013-м.

Тогда специалист предупреждал, что пенсии будут мизерные, и потому советовал с каждой зарплаты покупать золотую монету, а также рожать больше детей. Он подчеркнул, что его прогноз сбылся.

По мнению экономиста, пока либералы контролируют финансово-экономическую политику в России, адекватная пенсионная реформа в стране невозможна. Соответственно, его прогноз на ближайшие годы остаётся тем же, что и семь лет назад.

Когда они доведут дело до логического завершения - это вопрос отдельный. Какие-то пенсии пока выплачивать будут. Более того, я не исключаю, что они будут выплачиваться и дальше. Только вес этих пенсий относительно прожиточного минимума будет всё время падать. Вот и вся картина, - отметил собеседник Царьграда.

Он напомнил, что грамотное вложение в золото в дальнейшем может обеспечить стабильный достаток в старости, который не будет зависеть от очередных разрушительных шагов представителей либерального финансово-экономического блока власти.