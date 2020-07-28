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Копить монеты, рожать детей - как избежать нищеты? Прогноз Хазина на 2020 - 2021 годы
28 июля 2020, 04:05 • 15 • Политика
Экономист Михаил Хазин дал прогноз на 2020 - 2021 годы, рассказав, как избежать нищеты. Он подчеркнул, что его прежние рекомендации - копить золотые монеты, рожать детей - по-прежнему остаются в силе.
Экономист Михаил Хазин в комментарии для канала Царьград дал прогноз на 2020 - 2021 годы. Он также вспомнил о своих прошлых рекомендациях, которыми он делился в 2013-м.
Тогда специалист предупреждал, что пенсии будут мизерные, и потому советовал с каждой зарплаты покупать золотую монету, а также рожать больше детей. Он подчеркнул, что его прогноз сбылся.
По мнению экономиста, пока либералы контролируют финансово-экономическую политику в России, адекватная пенсионная реформа в стране невозможна. Соответственно, его прогноз на ближайшие годы остаётся тем же, что и семь лет назад.
Он напомнил, что грамотное вложение в золото в дальнейшем может обеспечить стабильный достаток в старости, который не будет зависеть от очередных разрушительных шагов представителей либерального финансово-экономического блока власти.
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