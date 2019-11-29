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Копируют Францию? Германия не хочет конфликтовать с США из-за ракет средней и меньшей дальности в Европе

29 ноября 2019, 09:39  •  82 • В мире
Германия отказалась от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. До этого инициативу президента Владимира Путина также отклонил французский лидер Эммануэль Макрон. Хотя до этого отличился заявлениями о "смерти мозга НАТО" и призывами сблизиться с Россией.
Уже вторая страна отказалась поддержать предложение России. Президент Владимир Путин ещё летом 2019 года отправил послания лидерам основных стран Европы и Азии о ракетах средней и меньшей дальности. Лидер России хотел ввести мораторий на размещение РСМД. Однако Германия отказалась от этого предложения, пишет РИА Новости.
До этого пришёл отказ и из Франции. Об этом объявил лично президент страны Эммануэль Макрон. Хотя до этого французский лидер декларировал совсем другие настроения. Осенью он отличился высказыванием о "смерти мозга НАТО" и необходимости сотрудничества с Россией как неотъемлемой частью Европы.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был разорван в 2019 году по инициативе США, которые начали испытания РСМД на той же неделе, когда прекратилось действие соглашения. Формальным проводом для выхода из ДРСМД стало якобы нарушение со стороны России, которое было публично и детально опровергнуто.

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