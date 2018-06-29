Копают под Кима: зачем США готовят военнослужащих для операций под землёй

США стали уделять внимание подготовке военнослужащих для ведения боевых действий в катакомбах и туннелях, а также в городской среде, рассказали представители Минобороны страны. На эту программу потратят более $500 млн. По мнению экспертов, планы американцев можно объяснить возможным противостоянием с северокорейской армией. Насколько обоснованы инвестиции Вашингтона в создание «подземных войск», разбирался RT.

Офицеры ВС США заявили о подготовке военнослужащих к ведению боевых действий под землёй и в условиях плотной городской застройки. В частности, об этом в комментарии порталу military.com рассказал полковник Тоунли Хэндрик из Школы пехотинцев в Форт-Беннинг (штат Джорджия).

«В последнее время мы уделяем самое пристальное внимание тому, что в каждом мегаполисе есть канализация, метро и другие подземные коммуникации», — сообщил Хэндрик.

Офицер добавил, что специалисты решили по-новому взглянуть на военные действия под землёй. В ноябре 2017 года в армии США появилось учебное пособие, посвящённое ведению боя в городских кварталах, подземных коридорах и туннелях, а также в полной темноте и в условиях, когда обычное коммуникационное оборудование зачастую не работает.

На обучение, закупку средств связи и экипировку военных Пентагон потратит $572 млн. Переподготовку должны пройти 26 из 31 подразделения, в задачи которых входит проведение операций в замкнутых и узких пространствах (в туннелях и густонаселённых городских кварталах). Сейчас Пентагон тестирует оборудование, которое будет устойчиво к помехам.

Также Минобороны США раздумывает над изменением военной доктрины. Столь серьёзные перемены в подготовке военнослужащих вызваны возможным столкновением с Северной Кореей, Китаем и Россией, утверждает американский портал.

Ранее американские войска получили богатый опыт боёв в катакомбах в Афганистане, Ираке и Сирии. Талибы и ближневосточные боевики активно используют подземную инфраструктуру больших городов, устанавливая там огневые точки.

Провокация или фейк

В беседе с RT руководитель Центра военно-дипломатического анализа и прогнозов Владимир Винокуров скептически отнёсся к данной информации. По его словам, создание «подземных войск» не может быть связано с антироссийскими устремлениями Пентагона.

«Планы американцев можно объяснить только возможным противостоянием Штатов с северокорейской армией. К России это однозначно не имеет никакого отношения. Подобная публикация в западной прессе — либо неуместная провокация, либо фейк», — сказал Винокуров.

Американские солдаты во время боевых действий

© Lucas Jackson / Reuters

В СМИ неоднократно появлялась информация о разветвлённых подземных коммуникациях в КНДР. Чаще всего сообщается о том, что северокорейские военные якобы построили около двух десятков туннелей, причём четыре подземных хода ведут в Южную Корею.

В апреле 2015 года доктор исторических наук Герман Ким опубликовал материал, в котором со ссылкой на южнокорейские источники утверждается, что северяне начали создавать подземную инфраструктуру в начале 1970-х годов. Туннели строились для преодоления линии обороны Южной Кореи и переброски войск в случае начала войны.

Первые катакомбы были обнаружены в 1974—1978 годах. По туннелям северяне могли перебрасывать от одного полка до одной дивизии в час. Однако подземные коммуникации были слишком узкими и не предназначались для транспортировки техники. Официальный Пхеньян никогда не комментировал информацию о катакомбах.

Северокорейские военные на параде в Пхеньяне

© Kyodo / Reuters

«В КНДР действительно есть разветвлённая сеть подземных туннелей, которая используется в военных целях, в том числе в рамках программы разработки ядерного оружия. Наличие подобной инфраструктуры — важная составная часть обороноспособности страны», — отметила в беседе с RT доцент кафедры американских исследований СПбГУ, специалист по Северной и Южной Корее Ирина Ланцова.

По её словам, катакомбы в КНДР создавались «на протяжении десятилетий». Однако система катакомб представляет загадку для разведок ведущих государств, включая Соединённые Штаты.

Агрессивные планы

Сообщение о подготовке США к «подземной войне» появилось в период небывалого потепления в отношениях между КНДР, с одной стороны, и Соединёнными Штатами и Южной Кореей — с другой. Пхеньян согласился заморозить ракетно-ядерные испытания, а Вашингтон и Сеул приостановили совместные учения, на которых отрабатывается высадка десанта и оккупация коммунистической республики.

Началу процесса мирного урегулирования предшествовал период обострения, вызванный запусками северокорейских баллистических ракет в первой половине 2017 года. С наиболее воинственными заявлениями тогда выступил президент США Дональд Трамп.

Большую обеспокоенность Пхеньяна вызвала отправка в апреле прошлого года к берегам КНДР авианосца ВМС США «Карл Винсон». Ряд американских изданий сообщили, что военно-политическое руководство Соединённых Штатов обсуждало возможное проведение операции против Северной Кореи и ликвидацию лидера страны Ким Чен Ына.

«В период обострения конфликта в Вашингтоне рассматривались различные варианты ударов по КНДР, в том числе наземная операция. Естественно, что при таком развитии событий американские войска должны быть готовы принять бой в столице страны и под землёй. Несмотря на наступившее потепление, было бы странным, если бы Пентагон отказался от плана вторжения», — сказала Ланцова.

Учения американских и южнокорейских морских пехотинцев

© Kim Hong-Ji / Reuters

Эксперт пояснила, что в отношениях с потенциальными противниками Вашингтон всегда держит в уме военный вариант. Как полагает Ланцова, в Пентагоне наверняка осознают, насколько тяжело будет воевать в Северной Корее. В частности, большую трудность будет представлять штурм крупных городов и уничтожение подземных коммуникаций.