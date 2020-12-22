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Копайте глубже: Расследование Навального - ширма, и это признают даже эксперты "Дождя"

22 декабря 2020, 17:20  •  78 • Политика
Алексей Навальный сделал из расследования своего отравления многосерийный сериал. И даже не вдаваясь в детали его реплик, можно сделать вывод, что цель сегодня преследуется одна: повысить узнаваемость Навального за рубежом. О такой ширме в том числе говорил эксперт "Дождя".
Редактор портала Carnegie.ru Александр Баунов стал одним из немногих спикеров телеканала "Дождь", чей комментарий решили опубликовать на бесплатной части платформы полностью. Вероятно, дело в резонансности темы, ведь Баунов заявил, что "Навальный стал антиПутиным", а также говорил о "последствиях отравления оппозионера для Кремля".
Примечательно, что Баунов даже не говорит о реальности расследования отравления основателя ФБК Алексея Навального и не вступает в дискуссию вокруг верности тезисов команды блогера по следам опубликованного "разговора с сотрудником ФСБ". Эксперт говорит о том, какую в реальности цель преследовали и сам Навальный, и, вероятно, его шефы. Для зарубежной публики Алексей Навальный должен был стать заметной фигурой именно на политическом олимпе. И на фоне накачивания ситуации это удалось.
"А что такое картина российской политики для зарубежного обывателя? Он же не будет учить десятки не нужных ему имен, он не будет учить имена министров правительства или членов администрации президента, ответственных за внутреннюю политику", - размышляет Баунов.
То есть вся информация о расследовании отравления имеет лишь одну цель: повысить узнаваемость Алексея Навального. Для зарубежной аудитории блогер стал "самым известным политиком после Путина", говорит Баунов. Более того, Алексей Навальный противопоставляет себя президенту России Владимиру Путину, как смешно бы это ни выглядело в глазах российского обывателя. И в этой связи вполне можно предположить, что новые меры давления на Россию притянут к теме Алексея Навального.
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