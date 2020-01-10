Координаты эксперт на "лабутенах" подсказал? В Bellingcat уже определили по видео, как сбили Boeing в Иране

Едва американские СМИ успели обвинить Иран, что он сбил украинский Boeing 737, как появилось видео, на котором якобы снят момент попадания ракеты в самолёт, а эксперт Bellingcat за час "определяет", где всё было снято. На это обратил внимание журналист Станислав Натанзон.

Он указывает, что запись попадания ракеты в самолёт выложил tg-канал PS752, созданный сразу после катастрофы украинского "Боинга" в Тегеране. Вдобавок утверждается, что видео получено от "источника".

"Вы реально верите в такие сливы? Те, кто это штампует, вообще перестали учитывать, что у аудитории остался мозг и способность рассуждать", - пишет Станислав Натанзон на своём tg-канале.

Напомним также, что сообщество Bellingcat неоднократно ловили на публикации фейков и привлечении сомнительных экспертов, вроде Кирилла Михайлова, увлекающегося танцами на шесте в женском нижнем белье и туфлях на каблуках. Кроме того, организация финансируется из бюджета британских спецслужб.

В свою очередь политический обозреватель Андрей Медведев отмечает, что видео выглядит так, словно оператор точно знал, что снимать и где. И "попадание ракеты" не вызывает у него никаких эмоций. Даже не ругается, не удивляется.

"Но! К утру это видео растащат, в том числе и западные телеканалы, как доказательство вины Ирана. А те, кто это штампует, отлично понимают, что у тамошней аудитории способность рассуждать и анализировать давно пропала", - отмечает он у себя на tg-канале.

Напомним, что авиакатастрофа случилась в ночь с 7 на 8 января. Самолёт Boeing 737, осуществлявший рейс Тегеран - Киев, рухнул на землю, всего через несколько минут после вылета из аэропорта. Жертвами катастрофы стали свыше 170 пассажиров и членов экипажа.