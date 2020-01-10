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Координаты эксперт на "лабутенах" подсказал? В Bellingcat уже определили по видео, как сбили Boeing в Иране
10 января 2020, 12:24 • 5 • Политика
В Сеть слили видео, на котором якобы украинский Boeing 737 сбивает ракета. Эксперт Bellingcat за час "определил" координаты, где сделано это любительское видео.
Едва американские СМИ успели обвинить Иран, что он сбил украинский Boeing 737, как появилось видео, на котором якобы снят момент попадания ракеты в самолёт, а эксперт Bellingcat за час "определяет", где всё было снято. На это обратил внимание журналист Станислав Натанзон.
Он указывает, что запись попадания ракеты в самолёт выложил tg-канал PS752, созданный сразу после катастрофы украинского "Боинга" в Тегеране. Вдобавок утверждается, что видео получено от "источника".
Напомним также, что сообщество Bellingcat неоднократно ловили на публикации фейков и привлечении сомнительных экспертов, вроде Кирилла Михайлова, увлекающегося танцами на шесте в женском нижнем белье и туфлях на каблуках. Кроме того, организация финансируется из бюджета британских спецслужб.
В свою очередь политический обозреватель Андрей Медведев отмечает, что видео выглядит так, словно оператор точно знал, что снимать и где. И "попадание ракеты" не вызывает у него никаких эмоций. Даже не ругается, не удивляется.
Напомним, что авиакатастрофа случилась в ночь с 7 на 8 января. Самолёт Boeing 737, осуществлявший рейс Тегеран - Киев, рухнул на землю, всего через несколько минут после вылета из аэропорта. Жертвами катастрофы стали свыше 170 пассажиров и членов экипажа.
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