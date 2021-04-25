Конъюнктурой единой: как в мире отреагировали на признание Байденом геноцида армян

Решение Джо Байдена признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века было по-разному встречено лидерами ряда стран. Власти Армении считают это «смелым и вдохновляющим шагом», примером для тех, кто хочет построить «справедливое и толерантное международное сообщество». Президенты Турции и Азербайджана осудили озвученную позицию, а Ильхам Алиев назвал решение Байдена «исторической ошибкой». Эксперты отмечают, что этот шаг можно считать «пощёчиной» Анкаре за проводимую ею самостоятельную внешнюю политику. А главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян расценила заявление президента США как подачку армянскому народу, сделанную в свете изменившейся геополитической конъюнктуры.

Заявление Джо Байдена, официально признавшего события первой четверти XX века в Османской империи геноцидом армян, встретило полярную реакцию со стороны ряда мировых лидеров и высокопоставленных дипломатов.

Нынешний глава Белого дома стал первым президентом США, который назвал геноцидом массовые убийства и депортацию армян, начавшиеся 24 апреля 1915 года.

«Мы помним всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и обязуемся не допустить повторения такого злодеяния, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома. — Мы подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы возложить вину, а чтобы гарантировать, что то, что произошло, никогда не повторится».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян* направил Байдену письмо, в котором назвал это решение «мощным шагом на пути восстановления истины и исторической справедливости», а также «неоценимой поддержкой потомкам жертв геноцида армян».

«Признание Соединёнными Штатами геноцида армян является востребованным посланием международному сообществу и подтверждает верховенство прав человека и ценностей в международных отношениях. С этой точки зрения, это воодушевляющий и вдохновляющий пример для всех, кто хочет вместе построить справедливое и толерантное международное общество», — добавил политик.

Президент республики Армен Саркисян назвал решение президента США «смелым и вдохновляющим шагом», который открывает новые перспективы армяно-американских отношений и «делает мир лучше».

После публикации заявления Байдена президенты Турции и Азербайджана провели телефонный разговор, в ходе которого главы государств, по сообщению пресс-службы Ильхама Алиева, осудили озвученную Вашингтоном позицию.

Отмечается, что Алиев назвал это решение «исторической ошибкой». По его словам, заявление Байдена неприемлемо и «серьёзно подрывает зарождающиеся в регионе тенденции сотрудничества». В пресс-службе президента Азербайджана добавили, что Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Алиева «за поддержку и высказанную позицию».

В свою очередь, официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Анкара «решительно отвергает и осуждает» заявление президента США. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп заявил, что слова Байдена «способны отравить отношения» Анкары и Вашингтона, а глава МИД республики Мевлют Чавушоглу назвал популизмом высказывание Байдена.

«Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории. Политический оппортунизм — величайшее предательство мира и справедливости», — заявил дипломат.

Копия заявления Джо Байдена

© REUTERS/Don Pessin

После публикации заявления Байдена в США прошли акции как сторонников, так и противников обозначенной позиции. Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД Турции, где ему выразили протест. Кроме того, Госдеп принял решение «в качестве меры предосторожности» приостановить работу американского посольства и консульств в Турции 26 и 27 апреля.

Напомним, этнические чистки в Османской империи, в ходе которых в конце XIX — первой четверти ХХ века, по оценкам историков, погибло более 1,5 млн армян, признают геноцидом многие страны мира, включая Россию, ряд государств Европы и Америки. Турция признаёт факт массовой гибели армян в последние годы существования Османской империи, но выступает против того, чтобы считать эти события организованным геноцидом.

Госдума РФ в апреле 1995-го приняла заявление «Об осуждении геноцида армянского народа в 1915 — 1922 годах». В его тексте отмечалось, что это было сделано, «основываясь на неопровержимых исторических фактах» и следуя духу и букве конвенций ООН о предупреждении геноцида и о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

«По инициативе России великие европейские державы ещё в 1915 году квалифицировали действия Турецкой империи в отношении армянского народа как «преступление против человечества», — подчёркивалось в документе.

В сентябре 2001 года Владимир Путин первым из руководителей советской и постсоветской России посетил мемориал жертвам геноцида армян в Ереване, возложил цветы и почтил память погибших. А 24 апреля 2015-го, выступая на церемонии, посвящённой столетию трагических событий, президент подчеркнул, что они были восприняты в России «как собственное горе».

«Мы искренне сопереживаем армянскому народу, испытавшему одну из самых страшных трагедий в истории человечества. Более 1,5 млн мирных людей были убиты, искалечены, а свыше 600 тыс. — изгнаны из родных домов, подверглись массовым репрессиям. Были разрушены многие бесценные памятники архитектуры и духовные святыни, сожжены древние книги и бесценные рукописи», — заявил Путин.

«Позиция России была и остаётся последовательной: мы считаем, что массовому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий», — подчеркнул он.

К 106-й годовщине событий Армен Саркисян направил своему российскому коллеге письмо, в котором поблагодарил Путина за его позицию и заявил, что действия Москвы «подчёркивают последовательность и приверженность России общечеловеческим ценностям».

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Американские лидеры долгое время обходили вопрос признания геноцида армян, хотя, например, Барак Обама в ходе своей первой предвыборной кампании обещал использовать именно этот термин по отношению к событиям 1915 года. Однако в своих выступлениях в качестве президента он использовал армянский термин «Мец Егерн» («Великое злодеяние»​).

В конце 2019 года обе палаты конгресса США приняли резолюцию о признании геноцида армян Османской империей, однако президент Дональд Трамп не сделал соответствующего заявления, несмотря на осложнение отношений с Турцией. Теперь Джо Байден всё же принял такое решение.

По словам ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, это можно считать показателем уровня взаимодействия Вашингтона и Анкары.

«Это сигнал о том, что никаких особых перспектив в американо-турецких отношениях ожидать не стоит», — заявил он RT, отметив независимую политику, которую стала проводить Турция при Эрдогане.

В свою очередь, председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий выразил мнение, что решение Байдена можно считать «пощёчиной» Анкаре за её самостоятельное поведение на Ближнем Востоке, в отношениях с Россией и в ряде других внешнеполитических аспектов.

«В данном случае Турции преподаётся определённый урок — очень важный, что турки должны знать свое место, понимать, что они из себя представляют и что «моральные вершины», на которых находятся США, настолько чисты, высоки и непоколебимы, что Турция получит такую моральную оценку», — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства также предположил, что этот шаг может заставить Турцию «искать более широкую поддержку и... не полагаться на Соединённые Штаты».

По мнению главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, действия администрации 46-го президента США обусловлены прежде всего изменившейся геополитической конъюнктурой, хотя ранее Вашингтон по аналогичным причинам не признавал геноцид армян.

«Сто с лишним лет Америка и её императоры не признавали геноцид моего народа. Не признавали очевидное. Не признавали правду. Не признавали одну из величайших трагедий в истории человечества. Прекрасно зная, что она — эта трагедия — была. Потому что такова была геополитическая конъюнктура. Конъюнктура была важнее, чем элементарное достоинство и элементарная справедливость», — написала журналист в своём Telegram-канале.

«И вот теперь Байден признал... Что это для армян? Подарок? Праздник? Соболезнования? Нет. Это подачка. А мой народ не радуется подачкам. По крайней мере, я не хочу, чтобы мы им радовались», — подчеркнула Симоньян.

Она подчеркнула, что отношение американских элит к армянам наглядно демонстрирует поведение истеблишмента этой страны во время обострения нагорнокарабахского конфликта осенью 2020 года.

«Его нет, отношения. Ни хорошего, ни плохого. Никакого. А есть только витиеватые отношения с Турцией. Вот сейчас такие. Потом будут другие. Или не будут. Но армяне для США — просто ружьишко. Одно из ружьишек. Которое можно было сто лет держать на складе, а можно расчехлить в нужный момент», — добавила Симоньян.

*На момент публикации текста Никол Пашинян подал в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов и стал врио премьер-министра Армении