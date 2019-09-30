«Конъюнктурные цели»: в МИД России отреагировали на расширение санкционного списка США

Расширение Вашингтоном антироссийских санкционных списков стало отражением внутриполитического кризиса, который охватил Соединённые Штаты. Об этом заявили в МИД России. Ранее США ввели ограничительные меры против двух россиян и трёх компаний за «вмешательство» в американские выборы. Как отметили российские дипломаты, новые рестрикции затронули физических и юридических лиц, которых выбрали произвольно. В связи с этим ограничения вызывают «крайнее недоумение», добавили во внешнеполитическом ведомстве. При этом в Совфеде обвинения россиян во вмешательстве в американские избирательные процессы назвали «политической шизофренией».

Москва призывает американских политиков «прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, и вернуться к здравому смыслу». Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с расширением санкционного списка. Как подчеркнули дипломаты на этот антироссийский выпад будет дан ответ.

«Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введённых администрацией США 30 сентября», — говорится в сообщении.

«Под них подведены произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов. Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолёты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остаётся неясным», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Российские дипломаты заметили, что для некоторых лиц новые рестрикции стали уже «вторым и третьими» по счёту, введёнными со стороны Вашингтона.

«То ли у авторов санкционных реестров не хватает фантазии, то ли они запутались в своих многочисленных списках», — констатировали в МИД.

При этом во внешнеполитическом ведомстве назвали данный шаг «отражением охватившего США внутриполитического кризиса», в рамках которого часть американского политического истеблишмента использует российскую тематику «для достижения собственных конъюнктурных целей».

«Но тем должностным лицам, которые идут на поводу откровенных русофобов, стоит задуматься, что их действия противоречат публичным заявлениям американского руководства о стремлении к нормализации двусторонних отношений, усиливают напряжённость на международной арене», — заключили в Министерстве иностранных дел РФ.

Между тем член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT заявил, что Россия не заметит очередного расширения американских санкционных мер.

«Непонятно, что там придумали американские спецслужбы, каким образом они идентифицировали, что эти люди делали что-то, связанное с вмешательством... Когда они заявляют миру о каких-то очередных хакерах и о каких-то компаниях, которые вторгались в выборы, это попахивает политической шизофренией», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что российское руководство неоднократно заявляло, что «страна не имеет никакого отношения к американским выборам».

Ранее на сайте американского казначейства появилось сообщение о том, что в санкционный список управления по контролю за иностранными активами (OFAC) включили двух граждан России и три компании за участие в якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы.

«Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против российских лиц, которые пытались повлиять на промежуточные выборы США 2018 года. Между тем не было никаких признаков того, что иностранные субъекты могли поставить под угрозу избирательную инфраструктуру, внести изменения или нарушить процесс подсчёта голосов», — говорилось в сообщении.

Как указали в американском ведомстве, решение принято для усиления давления на уже находящегося под санкциями Евгения Пригожина.

Так, под ограничительные меры Вашингтона подпали Денис Игоревич Кузьмин (1990 года рождения) и Игорь Владимирович Нестеров (1985 года рождения), которые якобы связаны с Агентством интернет-исследований. Вдобавок, рестрикции затронули зарегистрированные на Сейшельских островах компании Autolex Transport Ltd и Beratex Group Limited, а также Linburg Industries Ltd (Чехия). Кроме того, санкции коснулись гражданской техники, которая принадлежит этим компаниям. Речь идёт об одной яхте и трёх самолётах.

Напомним, что промежуточные выборы в США 6 ноября 2018 года. По их итогам были избраны представители в обе палаты конгресса США (сенат и палата представителей). Также в этот день американцы выбирали губернаторов.

Спустя несколько дней после этого руководители ФБР, Минюста, Национальной разведки и Министерства внутренней безопасности США заявили об отсутствии «успешных попыток взлома» инфраструктуры для голосования. Позднее это подтвердил Джон Болтон, занимавший в тот момент должность советника президента США по национальной безопасности.