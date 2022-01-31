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«Конвой свободы» – Канада против ковидных ограничений и политики Трюдо

31 января 2022, 18:45  •  175 • Украина
Новая форма протеста против ковид-ограничений, ограничивающих свободу передвижения водителей-дальнобойщиков, родилась в Канаде.


Большая колонна большегрузных автомобилей в знак протеста прошла маршрутом от Ванкувера до Оттавы (более 4300 км). К колонне присоединялись водители, выехавшие из других городов. Они возмущены требованиями обязательной вакцинации и карантина для пересечения границы с Соединёнными Штатами. К вечеру воскресенья 30 января масса автомобилей-большегрузов, въехавших в Оттаву, скопилась возле правительственных зданий.
«Конвой свободы» поддерживает множество граждан. Многие компании послали своих водителей со своим траками и оплатили им бензин.
Полиция сообщает, что пока не штрафует водителей за нарушение правил проезда и парковки, но упирает на то, что на патрулирование и прочие полицейские операции в связи с демонстрациями ежедневно тратится из госбюджета $800 тыс.
Введение ковидных ограничений грозит десяткам тысяч людей потерей работы. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал протестующих маргиналами, но этим только подлил масла в огонь. К колонне дальнобойщиков присоединились другие протестующие, в том числе на легковых автомобилях. В этой обстановке глава канадского правительства покинул столицу и перебрался в загородную резиденцию.
Вскоре рядом с антиковидными лозунгами зазвучали лозунги политические. Демонстранты выразили возмущение роскошным, по их мнению, отдыхом премьера на Багамах стоимостью $127 тыс. и постоянным расхождением между его словами и делами. Так, Трюдо призывал к прекращению бомбардировок Сирии, но согласился на выгодные поставки вооружений Саудовской Аравии, которая бомбит хуситов в Йемене. Припомнили ему и невыполненные экономические обещания.
Бывший президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим и назвал их сопротивление мужественным, а вводимые ограничения незаконными.
Соб. корр. ФСК
Фото: REUTERS/Carlos Osorio

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