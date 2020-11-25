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Конвейер смерти: Анестезиолог не испугался сказать правду об ИВЛ и COVID-19
25 ноября 2020, 19:05 • 193 • В мире
Работающий с ковидными пациентами анестезиолог Андрей Аносов не побоялся высказать правду о подхвативших COVID-19, кого вынуждены переводить на ИВЛ. Врач отмечает, что в этом случае лишь "у одного из 10 есть шанс выжить", а реанимации превращаются в украинских больницах в конвейер смерти.
На Украине, по словам медиков, во многих больницах ситуация уже критическая. Медики "выгорают", реанимации переполнены, а к аппаратам ИВЛ едва ли не очередь из пациентов. Врачи настолько устали от всего, что уже не таятся и честно рассказывают о своих рабочих буднях.
Личной правдой поделился с журналистами и работающий с ковидными пациентами анестезиолог Андрей Аносов. Только в реанимации он работает уже четверть века, однако то, что происходит сейчас, врач считает "необычайно сложным".
Судя по его словам, реанимации превратились просто в конвейер смерти: "Грустно об этом говорить, но через 30 минут после смерти предыдущего пациента успевают постель заправить, перестелить, и поступает сразу новый".
В больницах забиты даже коридоры. И это не "лёгкие", а уже "тяжёлые" пациенты с коронавирусом.
Но и их стараются лишь в самом крайнем случае подсаживать на искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ). Врач поделился своими неутешительными наблюдениями по таким пациентам, отмечая, что после перевода на ИВЛ у больных "шансов становится не больше 10 процентов" на выживание.
"То есть у одного из десяти есть шанс выжить", - цитирует его слова "Настоящее время".
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