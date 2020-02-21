Конвертопланы: об актуальности для морпехов США и российской армии • 62 • Аналитика

Перспективы конвертопланов вызывают неоднозначные оценки. В России есть несколько собственных интересных проектов, но серийное производство конвертопланов пока налажено только в США.



Конвертоплан Bell V-22 Osprey остается единственным в мире, выпускаемым серийно. Его первый полет состоялся более тридцати лет назад, в 1989 году, но эксплуатироваться V-22 Osprey стал лишь в 2007 году. Сейчас он находится на вооружении Корпуса морской пехоты, Военно-морских сил и Военно-воздушных сил США.







Недавно бойцы морской пехоты США провели тренировку на новейшем десантном корабле ВМС «Америка», находящемся в Южно-Китайском море. Личный состав 31-й роты морской пехоты отрабатывал, в том числе, и десантирование по канату с новейшей модификации MV-22B Osprey. Такие навыки в любом случае могут пригодиться морским пехотинцам, поэтому командование КМП США уделяет их отработке особое внимание.





Как известно, в распоряжении Корпуса морской пехоты США – несколько эскадрилий MV-22, в том числе 2 эскадрильи дислоцируются на Гавайских островах, в районе залива Канеохе, а еще 2 эскадрильи – на аэродроме Корпуса морской пехоты США в Японии. В мае 2019 года 4 конвертоплана MV22 совершили трансокеанский перелет, пролетев более 5300 миль над Тихим океаном – с Окинавы на Гавайи. На MV-22 размещается 3 члена экипажа и 24 или 32 морских пехотинца. Специальная версия конвертоплана для воздушно-десантных подразделений ВВС США CV-22 вмещает 4 члена экипажа и 24 или 32 десантника.



Конвертоплан MV-22B, десантирование с которого отрабатывали морпехи на корабле «Америка», имеет новую систему спутниковой связи и обмена данными. Система SATCOM известна как NOTM-Airborne Increment II. В КМП США ее испытания начались в ноябре 2017 года, после чего система была установлена на MV-22. Она обеспечивает эффективную связь за пределами прямой видимости.



В России конвертопланы пока не выпускаются. Но есть несколько проектов, не менее интересных, чем американские. Так, группой «Кронштадт» разрабатывается беспилотный конвертоплан «Фрегат». Разработчики считают, что он в состоянии в будущем заменить вертолеты и самолеты, поскольку может взлетать вертикально как вертолет, но при этом развивает высокую скорость как самолет. Ограничения по скорости для такой машины составляют 550 км/час, а поднять она может до 1 тонны полезного груза.



О разработке конвертопланах для собственных нужд задумываются и в командовании Воздушно-десантных войск России. Тем более, что обзавестись подобными аппаратами в свое время планировали еще в Советской Армии. В 1972 году был предложен проект «винтоплана» Ми-30, разработкой которого занялся коллектив Московского вертолетного завода под руководством Марата Тищенко. К 1980-м гг. была создана целая линейка винтопланов, но в серийное производство они так и не поступили – сказалось безденежье девяностых, обернувшееся сокращением военных расходов.



Конечно, наиболее привлекательными в конвертоплане характеристиками являются способность вертикального взлета и высокая скорость. То есть, можно довольно оперативно доставлять десантников в назначенное место. Для подразделений специального назначения и разведки особенно интересны возможности по более скрытной, чем на вертолетах, доставки личного состава к месту высадки.



Впрочем, есть у конвертоплана и ощутимые недостатки. К ним эксперты относят сложность в эксплуатации, проблемы с управлением, большой риск разрушения машины при попытке ее посадки на авторотации при отказе двигателей. Поэтому сама необходимость таких машин вызывает у российских экспертов определенные вопросы.



Кроме того, конвертопланы отличает и дороговизна: так, стоимость американского конвертоплана оценивается в 70 млн долларов. И если для колоссального военного бюджета США это хоть и большие деньги, но вполне себе позволительные (если одной Польше Вашингтон в 2020 году собирается выделить 50 млн долларов на модернизацию противовоздушной обороны), то российский военный бюджет такие затраты не потянет. Другое дело, что наши разработчики вполне могут придумать машину не хуже по характеристикам, но более доступную в цене. В любом случае, наличие конвертопланов на вооружении Воздушно-десантных войск, морской пехоты, спецназа было бы вполне актуально. Перспективы конвертопланов вызывают неоднозначные оценки. В России есть несколько собственных интересных проектов, но серийное производство конвертопланов пока налажено только в США.Конвертоплан Bell V-22 Osprey остается единственным в мире, выпускаемым серийно. Его первый полет состоялся более тридцати лет назад, в 1989 году, но эксплуатироваться V-22 Osprey стал лишь в 2007 году. Сейчас он находится на вооружении Корпуса морской пехоты, Военно-морских сил и Военно-воздушных сил США.Недавно бойцы морской пехоты США провели тренировку на новейшем десантном корабле ВМС «Америка», находящемся в Южно-Китайском море. Личный состав 31-й роты морской пехоты отрабатывал, в том числе, и десантирование по канату с новейшей модификации MV-22B Osprey. Такие навыки в любом случае могут пригодиться морским пехотинцам, поэтому командование КМП США уделяет их отработке особое внимание.Как известно, в распоряжении Корпуса морской пехоты США – несколько эскадрилий MV-22, в том числе 2 эскадрильи дислоцируются на Гавайских островах, в районе залива Канеохе, а еще 2 эскадрильи – на аэродроме Корпуса морской пехоты США в Японии. В мае 2019 года 4 конвертоплана MV22 совершили трансокеанский перелет, пролетев более 5300 миль над Тихим океаном – с Окинавы на Гавайи. На MV-22 размещается 3 члена экипажа и 24 или 32 морских пехотинца. Специальная версия конвертоплана для воздушно-десантных подразделений ВВС США CV-22 вмещает 4 члена экипажа и 24 или 32 десантника.Конвертоплан MV-22B, десантирование с которого отрабатывали морпехи на корабле «Америка», имеет новую систему спутниковой связи и обмена данными. Система SATCOM известна как NOTM-Airborne Increment II. В КМП США ее испытания начались в ноябре 2017 года, после чего система была установлена на MV-22. Она обеспечивает эффективную связь за пределами прямой видимости.В России конвертопланы пока не выпускаются. Но есть несколько проектов, не менее интересных, чем американские. Так, группой «Кронштадт» разрабатывается беспилотный конвертоплан «Фрегат». Разработчики считают, что он в состоянии в будущем заменить вертолеты и самолеты, поскольку может взлетать вертикально как вертолет, но при этом развивает высокую скорость как самолет. Ограничения по скорости для такой машины составляют 550 км/час, а поднять она может до 1 тонны полезного груза.О разработке конвертопланах для собственных нужд задумываются и в командовании Воздушно-десантных войск России. Тем более, что обзавестись подобными аппаратами в свое время планировали еще в Советской Армии. В 1972 году был предложен проект «винтоплана» Ми-30, разработкой которого занялся коллектив Московского вертолетного завода под руководством Марата Тищенко. К 1980-м гг. была создана целая линейка винтопланов, но в серийное производство они так и не поступили – сказалось безденежье девяностых, обернувшееся сокращением военных расходов.Конечно, наиболее привлекательными в конвертоплане характеристиками являются способность вертикального взлета и высокая скорость. То есть, можно довольно оперативно доставлять десантников в назначенное место. Для подразделений специального назначения и разведки особенно интересны возможности по более скрытной, чем на вертолетах, доставки личного состава к месту высадки.Впрочем, есть у конвертоплана и ощутимые недостатки. К ним эксперты относят сложность в эксплуатации, проблемы с управлением, большой риск разрушения машины при попытке ее посадки на авторотации при отказе двигателей. Поэтому сама необходимость таких машин вызывает у российских экспертов определенные вопросы.Кроме того, конвертопланы отличает и дороговизна: так, стоимость американского конвертоплана оценивается в 70 млн долларов. И если для колоссального военного бюджета США это хоть и большие деньги, но вполне себе позволительные (если одной Польше Вашингтон в 2020 году собирается выделить 50 млн долларов на модернизацию противовоздушной обороны), то российский военный бюджет такие затраты не потянет. Другое дело, что наши разработчики вполне могут придумать машину не хуже по характеристикам, но более доступную в цене. В любом случае, наличие конвертопланов на вооружении Воздушно-десантных войск, морской пехоты, спецназа было бы вполне актуально. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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