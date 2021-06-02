Конвенция 1944 года снимет ограничения на полёты "Белавиа"

Министерство транспорта и коммуникаций намерено обратиться в ИКАО, чтобы снять все ограничения на полёты над европейскими странами. Ограничения вступают в силу с 4 июня. Европа также грозит экономическими санкциями, которые планируют вводить в конце июня.

Минск намерен снять ограничения на полёты, ссылаясь на документ 1944 года. В Чикагской конвенции о международной гражданской авиации говорится, что нельзя вводить санкции на запреты на полёты в одностороннем порядке по национальному признаку.

В ответ Европе в Белоруссии напомнили, что опасно летать как раз над Украиной. Ведь именно там в 2014-м сбили самолёт авиакомпании Malaysia Airlines, а в 2016 году заставили принудительно пойти на посадку самолёт "Белавиа".

Напомним, что ряд европейских стран ввели ограничения после вынужденной посадки самолёта компании Ryanair в Минске 23 мая.