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Конвенция 1944 года снимет ограничения на полёты "Белавиа"

02 июня 2021, 14:10  •  163 • В мире
Министерство транспорта и коммуникаций намерено обратиться в ИКАО, чтобы снять все ограничения на полёты над европейскими странами. Ограничения вступают в силу с 4 июня. Европа также грозит экономическими санкциями, которые планируют вводить в конце июня.
Минск намерен снять ограничения на полёты, ссылаясь на документ 1944 года. В Чикагской конвенции о международной гражданской авиации говорится, что нельзя вводить санкции на запреты на полёты в одностороннем порядке по национальному признаку.
В ответ Европе в Белоруссии напомнили, что опасно летать как раз над Украиной. Ведь именно там в 2014-м сбили самолёт авиакомпании Malaysia Airlines, а в 2016 году заставили принудительно пойти на посадку самолёт "Белавиа".
Напомним, что ряд европейских стран ввели ограничения после вынужденной посадки самолёта компании Ryanair в Минске 23 мая.

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