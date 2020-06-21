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«Контуры развития международных отношений»: посол России рассказал об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятёрки»

21 июня 2020, 12:55  •  120 • В мире
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Госдепе заинтересовались разъяснениями Владимира Путина относительно предстоящего саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН. Соответствующие разъяснения были изложены в статье российского лидера «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».
 
РИА Новости © Алексей Никольский
 

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о реакции в американском Госдепартаменте на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.

«Моих собеседников заинтересовало разъяснение Владимира Владимировича Путина касательно предстоящего саммита постоянных членов Совета Безопасности (ООН. — RT) — важного события, которое должно во многом определить контуры дальнейшего развития международных отношений и укрепить стратегическую стабильность», — рассказал он в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Дипломат указал, что это хорошая возможность поговорить о современных отношениях и о прошлом.

Антонов отметил, что российское посольство направило статью Владимира Путина «руководству Госдепартамента, в ведущие неправительственные организации, посольства ряда ведущих западноевропейских государств» и в диппредставительства СНГ.

«Публикация вызвала значительный интерес и дала старт началу дискуссии. По крайней мере, мои собеседники подчёркивают важность серьёзного разговора об исторической памяти, отмечая, что она влияет на современные политические отношения и отношения в области безопасности», — заявил посол.

Напомним, Владимир Путин написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», посвящённую Второй мировой войне. Материал опубликован в журнале The National Interest. 

В статье российский лидер указал, что предпосылками ко Второй мировой войне стали итоги Первой мировой — Версальский договор был символом несправедливости по отношению к Германии. Этим воспользовались нацисты, которые «умело играли на этих чувствах, строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от наследия Версаля, восстановить её былое могущество, а по сути толкали немецкий народ к новой войне». Путин указал, что Лига Наций, в которой доминировали Великобритания и Франция, могла бы предотвратить глобальный конфликт, однако увязла в «пустых разговорах».

Путин подчеркнул, что ответственность за начало Второй мировой войны так или иначе несут все ведущие страны, и отметил некорректность утверждения, что визит в Москву нацистского министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа — это главная причина.

Президент также напомнил, что решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков внесли СССР и Красная армия, несмотря на все сегодняшние попытки доказать обратное.

Помимо этого, Путин выразил надежду, что в скором времени состоится встреча лидеров пяти ядерных держав, постоянных членов Совбеза ООН, где можно будет откровенно поговорить о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями.

«Предлагаемая Россией повестка предстоящего саммита «пятёрки» — исключительно важная и актуальная как для наших стран, так и для всего мира. И по всем пунктам у нас есть конкретные идеи и инициативы», — заметил Владимир Путин.

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал позитивным интерес к предложению российского лидера, и высказал надежду, что он приведёт к конструктивному диалогу.

«Все страны «пятёрки», да и все страны мира боятся вооружённых конфликтов, в которые они могут быть втянуты. Для того чтобы обезопасить себя, надо уметь договариваться. Умели договариваться в период Великой Отечественной войны, после войны — по вопросам создания ООН, по вопросам послевоенного устройства, потом договорились по очень многим вопросам, которые сняли напряжённость в мире в вопросах применения ядерного оружия», — напомнил он.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT отметил, что саммит членов Совбеза ООН, если таковой состоится, будет большим достижением российского президента — «во имя всех стран и сохранения мира».

«Это уникальное предложение, потому что Путин писал в своей статье, что обычно мировое переустройство начиналось после окончания очередной мировой войны. Так создавалась сначала Лига наций после Первой мировой войны, ООН — после Второй мировой. Вот он предложил: может не стоит нам ждать новой мировой войны? Может собраться в такое мирное время теми странами, которые отвечают за мировой порядок, которые создавали ООН. Встретиться и обсудить все угрозы, которые возникают в современном мире», — высказался сенатор.

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