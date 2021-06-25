Контуры их новой восточной политики – Великая Румыния и Троеморье

Балтийско-черноморская перемычка разделяет Евроатлантику и Русский мир

Президент Молдавии Майя Санду, находясь в Польше с официальным визитом, поблагодарила Варшаву за «последовательную поддержку европейского пути Молдовы», выразила нешуточную радость по поводу выделения Еврокомиссией 600 млн. евро финансовой помощи, а также высказалась за присоединение Молдавии к польско-американскому проекту «Троеморье», что станет, по словам президента Майи, дополнительным фактором стабильности на границах Европейского союза.

Удивляешься, конечно, насколько внешнеполитическая активность президенту Санду превосходит аналогичную активность её предшественника на этом посту президента Додона!

Анджей Дуда, выслушав Майю Санду, в свою очередь заверил её, что Польша живёт «с Молдавией в сердце» и готова оказать ей помощь по части её интеграции в Евросоюз и НАТО.

Руководитель Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский, комментируя встречу двух президентов, отметил: «Демократическая и проевропейская Молдавия может быть ключевым партнёром Польши в стратегически важном регионе, который сегодня представляет собой своеобразную границу между евроатлантическим миром и сферой российского влияния... Молдавия –очень важный фактор обеспечения безопасности в этой части мира. Мы всегда будем поддерживать территориальную целостность Молдавии и противодействовать устремлениям России привести эту страну к федерализации».

Польша – давнишний политический партнёр Румынии. Обе страны – члены НАТО, и обычно Варшававсегда координирует свою восточную политику с Бухарестом. Польские политические писатели называют Польшу страной, «зажатой между Чёрным морем, Балтикой, Одером, Днепром и Дунаем». Эти же географические объекты значимы для Румынии. Влияние Румынии в Молдавии и на юге Украины (Бессарабия) даёт Польше опосредованный контроль над Дунаем и Чёрным морем. Влияние Польши на Украине и в Прибалтике даёт Румынии опосредованный контроль над Днепром и Балтийским морем.

Естественно, что между Бухарестом и Варшавой существует, так сказать, разделение геополитических обязанностей. Они сообща стремятся к контролю над сухопутным коридором между Балтикой и Чёрным морем (так называемая балтийско-черноморская перемычка). Бухарест называет это пространство черноморско-балтийским (ponto-baltic), Варшава – балто-черноморским (bałto-czarnomorski).

В апреле сего года обе страны торжественно отметили 100-летие Конвенции об оборонном союзе между Речью Посполитой и Королевством Румыния, подписанной правительствами Юзефа Пилсудского и короля Фердинанда I. По этому поводу было заявлено, что польско-румынский военный союз воплощает на практике проект Пилсудского по созданию блока государств между Балтикой, Адриатикой и Чёрным морем. Тот блок замышлялся как бастион для сдерживания России, а сегодня он преподносится как предтеча проекта «Троеморье» с теми же функциями. Идея Троеморья подсказана полякам и румынам американцами.

В надежде ограничить России доступ в Мировой океан через Северное и Средиземное моря Польша взяла на себя функцию сдерживания России на Балтике, Румыния – на Чёрном море. Румынские стратеги располагают границы Троеморья между Адриатикой, Чёрным морем и Каспием. Такой формат больше соответствует попыткам Бухареста укрепить своё влияние в Большом Черноморском регионе (Wider Black Sea region). Регион простирается от Балкан до Кавказа, включая в себя обозначенный румынскими стратегами разделительный рубеж цивилизаций: Балтика – Днестр – Приднестровье – Одесса – Босфор. По одну сторону этой линии –Евроатлантика, по другую – Русский мир.

Польша и Румыния проводят координированную экспансионистскую политику на восточном направлении. Первая лелеет миф о «кресах всходних» (Западная Украина, Западная Белоруссия, юго-восток Литвы), вторая твердит о «втором румынском народе» в Молдавии.

Вдохновляясь примером древнеримского империализма, Бухарест официально провозглашает румын наследниками римлян. Румынские авторы в описании геополитического положения страны часто прибегают к латинским терминам, называя Румынию trio confinium (стык границ трёх цивилизаций – западного христианства, восточного христианства и ислама), а направлением своей геополитической экспансии обозначают Понт Эвксинский (Pontul Euxin), т.е. Чёрное море. И объясняется это историческим правом «наследников римлян» главенствовать на восточных рубежах бывшего латинского мира, а также потребностью вытеснить из Черноморья Россию.

Бухарест считает это обязательным условием для достижения Румынией регионального лидерства. Конечной целью является превращение Румынии в ведущую политическую и экономическую силу Юго-Восточной Европы, пункт транзита нефти и газа с Каспия через Кавказ и румынскую Констанцу в Западную Европу, а также по каналу Рейн – Майн – Дунай в страны Северной Европы.

Молдавии в этой конфигурации отводится роль вспомогательного плацдарма, овладение которым позволит выдвинуть восточный фланг НАТО ещё дальше на восток.

В преддверии досрочных парламентских выборов в Молдавии 11 июля Бухарест учреждает Департамент по связям с Молдавией, а в структуре румынского правительства появляется специальный отдел по работе с зарубежными румынами. Аналогичный отдел по работе с зарубежными поляками давно существует в Польше. Для Бухареста «объектом» здесь выступает Молдавия, для Польши – Украина.

И никто не решается вспомнить, что исторически молдаване появились раньше румын, и румынская идентичность вторична по отношению к молдавской. Также и поляки на Украине – пришлый элемент. Бухаресту и Варшаве не стоит относиться к этим странам так, будто они являются продолжением Румынии и Польши.