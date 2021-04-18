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Концлагерь и убийства детей: детали госпереворота в Белоруссии раскрыли ФСБ и КГБ

18 апреля 2021, 13:15  •  169 • Политика
Детали готовившегося госпереворота в Белоруссии раскрыли ФСБ и КГБ. Предполагалось, что высших чиновников после бунта отправят в новый концлагерь, а с семьями высших должностных лиц, в том числе детьми, просто расправятся.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла детали плана государственного переворота в Белоруссии и покушения на президента Александра Лукашенко. О факте госпереворота сообщалось накануне, а сегодня на "России 1" вышел сюжет с подробным рассказом.
Детали покушения раскрыты в оперативном видео ФСБ. В частности, готовившие госпереворот надеялись отправить действующих высших белорусских чиновников в концлагерь.
"Силовой захват власти, делёжка портфелей и должностей, а ещё убийства главы государства, представителей власти, их семей и даже детей. Несколько месяцев шла подготовка", - говорит диктор в сюжете.
Свой план заговорщики - как граждане Белоруссии, так и представители иностранных государств - назвали "Тишина". Реализовать в Белоруссии планировали реализовать египетский сценарий - в 1981 году президент Египта Анвар Саддат был убит террористами, один из заговорщиков настаивал, что Минску подойдёт именно этот план, и Александр Лукашенко должен быть ликвидирован по такому сценарию.
Заговорщиками назвали политолога Александра Федуту или, например, адвоката Юрия Зенковича, который сегодня живёт в США. И первый, и второй присутствуют на записях, которые представители спецслужб опубликовали в качестве доказательства. Добавим, заговорщики - как раз Зенкович и Федута, были задержаны в Москве. Расследование переворота проводится КГБ Белоруссии, представитель структуры в том числе рассказал о проделанной работе в эфире белорусского телевидения.

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