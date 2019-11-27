Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков назвал «уткой» информацию о приглашении глав федераций спорта в Кремль
Жириновский предложил ввести в армии проституцию, чтобы не было расстрелов
Польша 20 лет в НАТО
В Госдуме призвали наказывать за рекламу наркотиков в Сети реальными сроками
Главная / В России

Концерт «Ночлежки»: в Москве прошёл благотворительный фестиваль в поддержку бездомных

27 ноября 2019, 21:39  •  59 • В России
В Москве прошёл «Ночлежка Fest». Все деньги, собранные от продажи билетов, направят на открытие в столице приюта и юридической службы для людей, оказавшихся на улице. По словам организаторов, это позволит сократить число бездомных в городе: почти половина тех, кто проходит курс реабилитации, впоследствии начинают нормальную жизнь.
 
 

Фестиваль в поддержку бездомных людей, организованный благотворительной организацией «Ночлежка», проходит уже в пятый раз, но для Москвы он стал премьерным. Четыре года подряд он проводился в Санкт-Петербурге, участие в нём принимали преимущественно рок-музыканты: Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук и другие артисты, знакомые с деятельностью «Ночлежки». Сейчас у «Ночлежки» несколько проектов Петербурге, включая помощь бездомным людям с алкогольной зависимостью.

В прошлом году организация начала готовиться к запуску своего проекта в Москве — к этому событию и был приурочен пятый фестиваль. Зал Glavclub Green Concert — одна из самых больших клубных площадок города — заполнен наполовину. Послушать Мусю Тотибадзе, IC3PEAK, Найка Борзова, Face и, как выяснилось уже после начала фестиваля, секретного хедлайнера в лице Noize MC собрались около тысячи человек.

  • © RT

Атмосфера добра (иначе и не скажешь) ощущается почти физически, и это при том, что большинство гостей пришли всё же из-за музыкантов, а не ради желания помочь фонду. Две студентки заботливо интересуются у случайно встреченной девушки, тёплая ли у неё куртка и есть ли шарф: за несколько секунд до этого она беспокоилась, что сорвёт голос на IC3PEAK и, охрипшая, вернётся домой в Волгоград. Щегольски одетый молодой мужчина придерживает входную дверь для парня на коляске. Вместо толчков и давки у гардероба — совсем уж непривычно звучащие «разрешите» и «спасибо». В перерывах между выступлениями посетители не откатываются к барной стойке, а внимательно смотрят отрывки из документального фильма о «Ночлежке» и их подопечных.

«Нельзя пренебрежительно относиться к бездомным, это не их выбор. Если они оказались в такой ситуации, то у них на это может быть тысяча причин», — заявляет со сцены Face, предваряя трек «Салам».

О том, что жизнь может повернуться по-разному, говорит и Noize MC. «Песню я не играл очень давно, но специально отрепетировал для этого выступления», — добавляет он в качестве анонса к хиту «Нету паспорта».

«Формат фестиваля, мне кажется, очень удачный, — рассказал RT директор «Ночлежки» Григорий Свердлин. — С одной стороны, музыкантам проще отыграть полчаса, чем полный сольный концерт. С другой — интерес у публики больше, потому что идёшь не на одно имя, а сразу на пять. Сборы на таких мероприятиях всегда неплохие. Но помимо достижения фандрайзинговых целей, такие мероприятия понемногу меняют отношение к этой теме в обществе. Одно дело, когда о помощи бездомным говорят сами бездомные или благотворители, и совсем другое — когда об этом говорит известный музыкант».

  • © RT

Артисты согласились выступить бесплатно: все деньги, вырученные с продажи билетов, пойдут на открытие реабилитационного приюта и юридической консультационной службы для людей, оказавшихся на улице. Юридическая консультация нужна, в том числе, для того, чтобы помочь восстановить документы, устроиться на работу, найти родственников, организовать возвращение домой, получить медицинскую помощь и отменить через суд мошеннические сделки с недвижимостью. В Петербурге служба помогает 3,5 тыс. бездомных в год, в Москве, как предполагается, через неё будут проходить по 20—30 человек ежедневно.

Эксперты назвали причины признания российского статуса Крыма со стороны Apple

Существующая в столице система реабилитации бездомных сама нередко нуждается в помощи, считает Григорий Свердлин: «Есть центры социальной адаптации, суммарно в них порядка 1400 мест, но это места, куда практически не попасть людям, у которых нет московской регистрации, то есть бумаг, подтверждающих, что ты бывший житель Москвы. Кроме того, этих мест остро не хватает: ежегодно в столице фиксируется порядка трёх тысяч смертей бездомных. То есть можно предположить, что на улицах города живут десятки тысяч людей».

Считается, что бездомные — это обязательно люди, лишившиеся крыши над головой из-за зависимости от алкоголя и наркотиков, не желающие возвращаться к прежней жизни. Но на самом деле большинство оказываются на улице по совсем иным причинам.

«Главная причина бездомности — в неравномерном экономическом развитии регионов. Люди не могут найти работу, а если могут, то получают по 8—10 тыс. рублей. Они вынуждены ехать на заработки в крупные города. И дальше срабатывает закон больших чисел: у кого-то складывается, у кого-то нет. Кто-то уезжает домой, кому-то ехать домой стыдно, и человек пытается как-то дальше зарабатывать и выбираться. К сожалению, многие люди при этом оказываются на улице», — говорит директор «Ночлежки».

Вторая по распространённости причина — проблемы в семье (семьи распадаются, одни родственники лишают других возможности проживать дома). Примерно 20% подопечных «Ночлежки» оказались на улице в результате мошенничества с недвижимостью. При этом 13% бездомных — выпускники детских домов. Дальше, по данным Свердлина, идут погорельцы, люди, освободившиеся из тюрьмы, а также те, кто лишился служебного жилья.

Намерение «Ночлежки» открыть приют в районе Беговой вызвало нешуточные волнения среди горожан. Больше всего москвичи боятся, что реабилитационный центр притянет бездомных со всего города, а вместо приюта они поселятся в ближайших подъездах жилых домов.

Такие же опасения были и у жителей Петербурга, где первый приют «Ночлежки» открылся в 2005 году. Со временем выяснилось, что парадные никто захватывать не собирается, а бездомных в округе на самом деле становится меньше. После пятимесячной реабилитации, по данным организации, чуть больше половины подопечных не возвращается на улицы, а начинает новую, нормальную жизнь.

Приют в Петербурге находится в 30 метрах от жилого дома, и, как говорят в «Ночлежке», им удается мирно сосуществовать. В Москве жилых домов поблизости нет, не считая одного, который достроят только через год, подчеркивает директор организации: вокруг здания котлованы, в 100 метрах железная дорога, рядом Савёловский и Белорусский вокзалы, так что бездомные там были и раньше.

«Надо понимать, что приюты помогают людям выбраться с улицы, а не способствуют тому, чтобы бездомных стало больше, как нам говорят некоторые оппоненты. Бездомные разводятся не от приютов, а ровно наоборот», — говорит Григорий Свердлин.

Есть два основных направления помощи бездомным: гуманитарные проекты (дающие возможность помыться, постирать одежду, переночевать в тепле и безопасности) и более продолжительные проекты по ресоциализации, когда человеку помогают восстановить документы, устроиться на работу, найти жильё.

Частным лицам, которые хотели бы помочь, директор «Ночлежки» советует не давать деньги бездомным, а покупать им еду или отдавать старые вещи. Если человек настроен на диалог, то можно рассказать о благотворительных организациях, где ему могут помочь. «Очень важно помнить, что у каждого бездомного своя история, никто из них не мечтал жить на улице в детстве, многие из них хотят изменить ситуацию, но не знают, как именно», — резюмировал Григорий Свердлин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
27 ноября 2019, 16:54
Росгвардия взяла под охрану железнодорожные пути Керченского моста
27 ноября 2019, 02:09
«Дети, по сути, умирали»: уволенного из НМИЦ здоровья детей трансплантолога Каабака восстановят в должности
27 ноября 2019, 16:54
Владимир Путин: В истории дорожного строительства в России ничего подобного не было. Теперь есть!
27 ноября 2019, 02:09
Космос под присмотром: какими возможностями обладают российские спутники-инспекторы
27 ноября 2019, 20:09
Питерский день Владимира Путина
27 ноября 2019, 20:09
На Главный храм нашей армии устанавливают кресты
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 ноября 2019, 08:54
"Надеюсь, американцам раздали туалетную бумагу?": Испанские пользователи по...
27 ноября 2019, 02:24
"Это будет Нобелевская по физике": В Рунете нашли серьёзный просчёт в газов...
27 ноября 2019, 05:39
"В безвыходном положении": Штаты пытаются выбить у России "билеты"...
27 ноября 2019, 08:54
"Небесная сотня" - фальшивка: "В честном расследовании смертей на Майд...
27 ноября 2019, 02:24
В Вильнюсе российская несистемная оппозиция хоронила Путина – порвали два баяна
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 ноября 2019, 09:24
"Пусть поёт сама себе!": Пользователи Рунета призвали к бойкоту Ротару
23 ноября 2019, 10:39
"В 2024 году он уйдёт - 99 процентов": Делягин объяснил внезапные откровения Юмашева о Путине
26 ноября 2019, 06:54
Маск украл идею оскандалившегося джипа Tesla у ФСБ России? В Сети показали два фото
21 ноября 2019, 00:09
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
23 ноября 2019, 17:09
Пополнить бюджет киевских террористов Ротару хватит: Вассерман не пощадил ни певицу, ни русских
27 ноября 2019, 02:24
"Это будет Нобелевская по физике": В Рунете нашли серьёзный просчёт в газовых планах Украины
22 ноября 2019, 21:24
«Она будет исправлена»: в Гепрокуратуре назвали ошибкой новые правила выдачи справок для водителей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.