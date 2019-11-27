Концерт «Ночлежки»: в Москве прошёл благотворительный фестиваль в поддержку бездомных

В Москве прошёл «Ночлежка Fest». Все деньги, собранные от продажи билетов, направят на открытие в столице приюта и юридической службы для людей, оказавшихся на улице. По словам организаторов, это позволит сократить число бездомных в городе: почти половина тех, кто проходит курс реабилитации, впоследствии начинают нормальную жизнь.

Фестиваль в поддержку бездомных людей, организованный благотворительной организацией «Ночлежка», проходит уже в пятый раз, но для Москвы он стал премьерным. Четыре года подряд он проводился в Санкт-Петербурге, участие в нём принимали преимущественно рок-музыканты: Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук и другие артисты, знакомые с деятельностью «Ночлежки». Сейчас у «Ночлежки» несколько проектов Петербурге, включая помощь бездомным людям с алкогольной зависимостью.

В прошлом году организация начала готовиться к запуску своего проекта в Москве — к этому событию и был приурочен пятый фестиваль. Зал Glavclub Green Concert — одна из самых больших клубных площадок города — заполнен наполовину. Послушать Мусю Тотибадзе, IC3PEAK, Найка Борзова, Face и, как выяснилось уже после начала фестиваля, секретного хедлайнера в лице Noize MC собрались около тысячи человек.

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Атмосфера добра (иначе и не скажешь) ощущается почти физически, и это при том, что большинство гостей пришли всё же из-за музыкантов, а не ради желания помочь фонду. Две студентки заботливо интересуются у случайно встреченной девушки, тёплая ли у неё куртка и есть ли шарф: за несколько секунд до этого она беспокоилась, что сорвёт голос на IC3PEAK и, охрипшая, вернётся домой в Волгоград. Щегольски одетый молодой мужчина придерживает входную дверь для парня на коляске. Вместо толчков и давки у гардероба — совсем уж непривычно звучащие «разрешите» и «спасибо». В перерывах между выступлениями посетители не откатываются к барной стойке, а внимательно смотрят отрывки из документального фильма о «Ночлежке» и их подопечных.

«Нельзя пренебрежительно относиться к бездомным, это не их выбор. Если они оказались в такой ситуации, то у них на это может быть тысяча причин», — заявляет со сцены Face, предваряя трек «Салам».

О том, что жизнь может повернуться по-разному, говорит и Noize MC. «Песню я не играл очень давно, но специально отрепетировал для этого выступления», — добавляет он в качестве анонса к хиту «Нету паспорта».

«Формат фестиваля, мне кажется, очень удачный, — рассказал RT директор «Ночлежки» Григорий Свердлин. — С одной стороны, музыкантам проще отыграть полчаса, чем полный сольный концерт. С другой — интерес у публики больше, потому что идёшь не на одно имя, а сразу на пять. Сборы на таких мероприятиях всегда неплохие. Но помимо достижения фандрайзинговых целей, такие мероприятия понемногу меняют отношение к этой теме в обществе. Одно дело, когда о помощи бездомным говорят сами бездомные или благотворители, и совсем другое — когда об этом говорит известный музыкант».

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Артисты согласились выступить бесплатно: все деньги, вырученные с продажи билетов, пойдут на открытие реабилитационного приюта и юридической консультационной службы для людей, оказавшихся на улице. Юридическая консультация нужна, в том числе, для того, чтобы помочь восстановить документы, устроиться на работу, найти родственников, организовать возвращение домой, получить медицинскую помощь и отменить через суд мошеннические сделки с недвижимостью. В Петербурге служба помогает 3,5 тыс. бездомных в год, в Москве, как предполагается, через неё будут проходить по 20—30 человек ежедневно.

Существующая в столице система реабилитации бездомных сама нередко нуждается в помощи, считает Григорий Свердлин: «Есть центры социальной адаптации, суммарно в них порядка 1400 мест, но это места, куда практически не попасть людям, у которых нет московской регистрации, то есть бумаг, подтверждающих, что ты бывший житель Москвы. Кроме того, этих мест остро не хватает: ежегодно в столице фиксируется порядка трёх тысяч смертей бездомных. То есть можно предположить, что на улицах города живут десятки тысяч людей».

Считается, что бездомные — это обязательно люди, лишившиеся крыши над головой из-за зависимости от алкоголя и наркотиков, не желающие возвращаться к прежней жизни. Но на самом деле большинство оказываются на улице по совсем иным причинам.

«Главная причина бездомности — в неравномерном экономическом развитии регионов. Люди не могут найти работу, а если могут, то получают по 8—10 тыс. рублей. Они вынуждены ехать на заработки в крупные города. И дальше срабатывает закон больших чисел: у кого-то складывается, у кого-то нет. Кто-то уезжает домой, кому-то ехать домой стыдно, и человек пытается как-то дальше зарабатывать и выбираться. К сожалению, многие люди при этом оказываются на улице», — говорит директор «Ночлежки».

Вторая по распространённости причина — проблемы в семье (семьи распадаются, одни родственники лишают других возможности проживать дома). Примерно 20% подопечных «Ночлежки» оказались на улице в результате мошенничества с недвижимостью. При этом 13% бездомных — выпускники детских домов. Дальше, по данным Свердлина, идут погорельцы, люди, освободившиеся из тюрьмы, а также те, кто лишился служебного жилья.

Намерение «Ночлежки» открыть приют в районе Беговой вызвало нешуточные волнения среди горожан. Больше всего москвичи боятся, что реабилитационный центр притянет бездомных со всего города, а вместо приюта они поселятся в ближайших подъездах жилых домов.

Такие же опасения были и у жителей Петербурга, где первый приют «Ночлежки» открылся в 2005 году. Со временем выяснилось, что парадные никто захватывать не собирается, а бездомных в округе на самом деле становится меньше. После пятимесячной реабилитации, по данным организации, чуть больше половины подопечных не возвращается на улицы, а начинает новую, нормальную жизнь.

Приют в Петербурге находится в 30 метрах от жилого дома, и, как говорят в «Ночлежке», им удается мирно сосуществовать. В Москве жилых домов поблизости нет, не считая одного, который достроят только через год, подчеркивает директор организации: вокруг здания котлованы, в 100 метрах железная дорога, рядом Савёловский и Белорусский вокзалы, так что бездомные там были и раньше.

«Надо понимать, что приюты помогают людям выбраться с улицы, а не способствуют тому, чтобы бездомных стало больше, как нам говорят некоторые оппоненты. Бездомные разводятся не от приютов, а ровно наоборот», — говорит Григорий Свердлин.

Есть два основных направления помощи бездомным: гуманитарные проекты (дающие возможность помыться, постирать одежду, переночевать в тепле и безопасности) и более продолжительные проекты по ресоциализации, когда человеку помогают восстановить документы, устроиться на работу, найти жильё.

Частным лицам, которые хотели бы помочь, директор «Ночлежки» советует не давать деньги бездомным, а покупать им еду или отдавать старые вещи. Если человек настроен на диалог, то можно рассказать о благотворительных организациях, где ему могут помочь. «Очень важно помнить, что у каждого бездомного своя история, никто из них не мечтал жить на улице в детстве, многие из них хотят изменить ситуацию, но не знают, как именно», — резюмировал Григорий Свердлин.