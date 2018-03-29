Концерн «Укроборонпром» проведёт массовое сокращение сотрудников

Украинский концерн «Укроборонпром» намерен сократить на 40% персонал в главном офисе.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Наблюдательным советом ГК «Укроборонпром» принято решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава концерна», — указано в заявлении.

Отмечается, что в главном офисе останется 180 человек.

«Цель оптимизации — повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий концерна», — уточняется в сообщении.

Соответствующий приказ подписан гендиректором Павлом Букиным 28 марта.

В феврале украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ об увольнении с должности гендиректора концерна «Укроборонпром» Романа Романова.