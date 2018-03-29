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Концерн «Укроборонпром» проведёт массовое сокращение сотрудников
29 марта 2018, 12:24 • 134 • Украина
Украинский концерн «Укроборонпром» намерен сократить на 40% персонал в главном офисе.
РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба концерна.
«Наблюдательным советом ГК «Укроборонпром» принято решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава концерна», — указано в заявлении.
Отмечается, что в главном офисе останется 180 человек.
«Цель оптимизации — повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий концерна», — уточняется в сообщении.
Соответствующий приказ подписан гендиректором Павлом Букиным 28 марта.
В феврале украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ об увольнении с должности гендиректора концерна «Укроборонпром» Романа Романова.
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