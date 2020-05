«Концептуальное противоречие»: с какими сложностями может столкнуться Лондон в торговых переговорах с Вашингтоном • 52 • В мире 5 мая Великобритания и США приступают к переговорам о крупной торговой сделке. Об этом ранее рассказала СМИ министр внешней торговли королевства Лиз Трасс. Переговоры пройдут в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Ранее Дональд Трамп обещал Лондону «грандиозное» соглашение о торговле после брексита. Однако эксперты сомневаются, что американская сторона будет вести диалог на равных, а не попытается добиться преференций для собственных компаний. Ситуация осложняется тем, что параллельно британские власти ведут диалог с Евросоюзом о новых условиях сотрудничества. Контейнеры в порту Нью-Джерси Reuters © Mike Segar 5 мая стартуют торговые переговоры между Великобританией и США, в них примут участие британский министр внешней торговли Лиз Трасс и американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Как ранее рассказала британским СМИ Лиз Трасс, переговоры пройдут в режиме видеосвязи из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений. Первый раунд диалога продлится две недели, следующие этапы будут проходить каждые шесть недель до тех пор, пока не удастся выработать приемлемые для обеих сторон условия торгового договора. «Можете не сомневаться: на переговорах, которые стартуют в начале следующей недели, мы будем решительно настаивать на том варианте сделки, который будет выгоден как физическим лицам, так и предприятиям каждого региона и каждой страны Соединённого Королевства», — приводит слова министра Трасс британское издание Express. Лиз Трасс

Reuters

© Henry Nicholls Как отметила министр, британское правительство хочет заключить важную сделку, которая откроет новые возможности для британского бизнеса и поможет привлечь инвестиции. «США — наш крупнейший партнёр в сфере торговли. Наращивание трансатлантического торгового обмена способно помочь нашим экономикам справиться с трудностями, возникшими из-за коронавируса», — подчеркнула Трасс. Ранее о готовящихся переговорах со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил британский таблоид The Sun. По информации издания, на скорейшем старте переговоров настоял Белый дом, в то время как Лондон не спешил с началом торгового диалога. «Грандиозное торговое соглашение» По оценкам британского кабмина, сделка между США и Соединённым Королевством обеспечит национальной экономике прирост в размере £3,4 млрд. Торговое соглашение особенно пойдёт на пользу Шотландии, а также северо-восточным регионам Англии, полагают в Лондоне. Кроме того, сделка с Вашингтоном должна стимулировать британскую промышленность — такую надежду ранее выразил Борис Джонсон. О готовности заключить крупное торговое соглашение с Великобританией после того, как она покинет Евросоюз, американский президент Дональд Трамп заявлял ещё в июне 2019 года, в преддверии своего визита в Соединённое Королевство. Политик дал интервью изданию The Sunday Times, в котором заявил, что у Великобритании есть потенциал для того, чтобы стать торговым партнёром США. Визит Дональда Трампа в Великобританию

Reuters

© Simon Dawson Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с британским премьер-министром (тогда этот пост занимала Тереза Мэй. — RT) Трамп сообщил, что США заключат с Великобританией «выдающуюся» торговую сделку после того, как королевство покинет Евросоюз. В конце 2019 года глава Белого дома ещё раз напомнил о планах заключить крупный торговый договор с Лондоном. Об этом политик сообщил в поздравительном твите, посвящённом победе британской Консервативной партии на досрочных парламентских выборах. «Поздравляю Бориса Джонсона с его великолепной ПОБЕДОЙ! Великобритания и Соединённые Штаты теперь смогут заключить грандиозное новое Торговое соглашение после брексита. Эта сделка может стать намного крупнее и прибыльнее любой из тех, что можно было бы заключить с ЕС. Да здравствует Борис!» — написал Трамп в своём Twitter. Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019 По мнению некоторых британских СМИ, переговоры с властями США по вопросу торгового соглашения могут укрепить позиции Великобритании на переговорах с Евросоюзом об условиях брексита. Как отметил в беседе с RT Алексей Портанский, профессор ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, формально старт диалога по сделке с Вашингтоном действительно может дать Лондону дополнительные рычаги в переговорах с Брюсселем. Однако говорить о том, что американо-британское соглашение Вашингтон и Лондон смогут заключить легко, не приходится, полагает эксперт. «Несмотря на обещания Трампа, Вашингтон не может просто так дать Лондону «великолепную» торговую сделку. Переговоры с американской стороной также будут непростыми для британских властей, ведь в США есть влиятельные силы, которые будут стараться получить выгодные для себя условия. В целом перед Великобританией стоит непростая задача — вести переговоры на два фронта», — отметил эксперт. Как пояснил Портанский, американские компании постараются сделать из Британии новый рынок сбыта своей продукции и переговоры не будут простыми для Лондона. Похожей точки зрения придерживается и руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина. По мнению эксперта, говорить о том, что торговые переговоры с США станут козырем для Лондона в его отношениях с ЕС, не стоит. «Скорее, нужно говорить о том, что у Евросоюза возникнут новые опасения в отношении того, как договариваться с Великобританией, особенно если она пойдёт на уступки США. И очевидно, что Вашингтон постарается заключить выгодную для себя сделку. Вопрос заключается в том, сможет ли Лондон пройти между США и ЕС так, чтобы соблюсти собственные интересы», — отметила эксперт в беседе с RT. Между Сциллой и Харибдой Напомним, Великобритания официально покинула состав Евросоюза 31 января 2020 года. Однако это событие не поставило точку в трудном «разводе» Соединённого Королевства с ЕС. До конца переходного периода сторонам ещё предстоит договориться о том, как будут выстраиваться их взаимоотношения по целому ряду вопросов — от экономики до безопасности. В течение переходного периода Лондон и Брюссель должны подписать специальное соглашение о сотрудничестве, где будут зафиксированы новые правила взаимодействия. Переходный период продлится до 31 декабря 2020 года. На этот срок за Великобританией сохраняются все права страны — участницы ЕС, за исключением права голоса в общеевропейских органах власти. В случае если стороны поймут, что не успевают договориться об условиях сотрудничества, переходный период может быть продлён. Сторонники брексита с плакатами

Reuters

© Henry Nicholls Журналист-международник заявил о новой болезни после эпидемии коронавируса Однако, несмотря на то что до окончания переходного периода ещё больше полугода, Брюссель уже сейчас обвиняет Лондон в «недостаточной вовлечённости» в переговоры. Об этом в апреле заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, выступая на брифинге после второго раунда переговоров с британской стороной. «Великобритания не может навязывать настолько сжатые сроки для переговоров и не обеспечивать при этом никакого прогресса по ряду важных для ЕС вопросов», — заявил чиновник, пояснив, что в случае отсутствия подвижек к июню у Брюсселя «будет повод обеспокоиться возможным исходом этих переговоров». «Срочность высока как никогда. Дано всего лишь около восьми месяцев», — подчеркнул Барнье. Европейский чиновник обвинил британскую сторону в отказе вести конструктивный диалог по ряду важных вопросов, включая вопросы создания сбалансированных условий для ведения бизнеса, свободного перемещения людей и товаров. Также Барнье отметил, что Лондон отказывается от идеи взять отсрочку в переговорах. Как отметил Алексей Портанский, вероятность того, что стороны не успеют договориться об условиях соглашения до конца года, существует. «Времени действительно мало, особенно если учесть, что сегодня именно на ЕС приходится порядка 40% товарооборота Великобритании. Для Лондона исключительно важно и сохранить торговлю с Евросоюзом, и одновременно получить выгодные условия от США», — пояснил эксперт. По мнению Людмилы Бабыниной, Лондон и в самом деле не может отложить переговоры по торговым сделкам с ЕС и США на более поздний срок. «Найти компромисс будет непросто, а переговоры, которые Лондон будет вести параллельно с ЕС и США, вступят в концептуальное противоречие. Дело в том, что Вашингтон настаивает, чтобы Лондон принял американские стандарты, а Евросоюз требует, чтобы сохранились европейские. Речь идёт не только о технических стандартах, но и о стандартах в сфере занятости, экологии», — отметила эксперт. Как пояснила Бабынина, Лондон хотел бы оставить свои собственные стандарты, и аргументирует свою позицию тем, что британские нормативы не менее строги, чем европейские. «Однако Евросоюз всё равно опасается нечестной конкуренции со стороны Великобритании», — отметила эксперт. Борис Джонсон

Reuters

© Frank Augstein/Pool При этом принять одновременно и европейские, и американские стандарты Великобритания не сможет, поскольку они значительно отличаются. Речь идёт и о разных подходах к фитосанитарной безопасности, и о допустимости производства генно-модифицированной продукции, и о многом другом, пояснила Людмила Бабынина. «Естественно, чем ближе стандарты двух сторон, тем проще доступ на рынок друг друга. Но нужно отметить, что США вряд ли будут вести переговоры с Великобританией как с равным партнёром. Скорее, американцы будут просто предлагать Британии сделать выбор между собой и ЕС. Изначально Великобритания выходила из ЕС, чтобы нарастить объёмы торговли с другими странами в рамках концепции «Глобальной Британии». Однако многое кроется в деталях, и неясно, каких на практике условий удастся добиться Лондону», — подытожила эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





