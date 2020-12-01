«Концепция сетецентрической войны»: что может стоять за учениями НАТО Steadfast Jupiter-Jackal 2020

1 декабря стартовали учения НАТО Steadfast Jupiter-Jackal 2020 в Германии и Италии. В блоке уточнили, что это «одни из самых сложных учений НАТО за последнее время». Это компьютерные и командно-штабные манёвры одновременно стратегического, оперативного и тактического характера. Их цель — «продемонстрировать готовность и оперативную совместимость НАТО в воздухе, на земле, на воде, в киберпространстве и в космосе». По мнению экспертов, «речь идёт о концепции ведения сетецентрической войны», в которой переплетены все пять этих сфер. Аналитики отмечают, что альянс надеется в том числе повысить уровень координации внутри блока.

С 1 декабря стартовали военные учения НАТО Steadfast Jupiter-Jackal 2020. Они будут проходить в Германии и Италии на протяжении десяти дней.

«Это одни из самых сложных учений НАТО за последнее время. Они будут проходить в совершенно новых условиях, в двух близких, но находящихся под разным командованием районах боевых действий многонациональной оперативно-тактической группы», — заявлял ранее командующий Объединённым центром боевого применения НАТО и руководитель учений контр-адмирал Ян Как.

Он также отметил, что подобные манёвры создают тренировочную среду, благодаря которой блок станет сильнее.

Командир авиационного крыла ВВС Великобритании Джон Уотсон, основной ответственный по учениям Steadfast Jupiter-Jackal 2020, подчеркнул, в свою очередь, что манёвры должны продемонстрировать готовность и оперативную совместимость НАТО в воздухе, на земле, на воде, в киберпространстве и в космосе.

«Это стратегические, оперативные и тактические компьютерные / командно-штабные учения по операции кризисного реагирования вне статьи 5 (Североатлантического договора. — RT) за пределами территории организации. С их помощью мы намерены обеспечить наилучшую возможную подготовку союзников и партнёров НАТО в условиях постоянно меняющего ландшафта безопасности», — констатировал Уотсон.

В Североатлантическом альянсе также отметили, что Steadfast Jupiter-Jackal 2020 — «первые крупные учения, одной из задач которых будет соблюдение принципов НАТО по защите мирного населения».

«Среди других важных направлений — гибридные угрозы, работа с эскалацией/деэскалацией, миграцией, дезинформацией/предоставлением ошибочной информации, а также трудности, связанные с реализацией всеобъемлющего подхода», — отмечается на сайте альянса.

Командующий ВМС Великобритании, отвечающий за содержание учений Steadfast Jupiter-Jackal 2020, заявил, что данные манёвры станут наглядной демонстрацией целостности НАТО и укрепят боевые навыки участников.

В альянсе также отметили, что для блока «жизненно важно создать реалистичное информационное боевое пространство с тем, чтобы помочь участникам учений обеспечить эффективную коммуникацию, необходимую для выполнения их оперативных целей».

Подготовка к учениям НАТО STEADFAST JUPITER-JACKAL 20

© nato.int

«Скоординировать войска»

Как отметил в беседе с RT член Академии военных наук Андрей Кошкин, учения Steadfast Jupiter-Jackal 2020 — это «комплексные, многоуровневые и разновекторные манёвры».

«Речь идёт о концепции ведения сетецентрической войны, в которой переплетены все пять сфер: вода, суша, воздух, киберпространство и космос. Перед НАТО стоит задача отработать координацию во всех этих сферах», — заявил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк отметил, что «военные блока далеко не всегда могут действовать согласованно и эффективно, поэтому в условиях гибридизации конфликтов и постоянно меняющейся конъюнктуры для НАТО очень важно создать механизмы взаимодействия внутри альянса».

«Учения НАТО Steadfast Jupiter-Jackal 2020 призваны не только смоделировать военное столкновение, где нужно будет отрабатывать манёвры и задействовать войска в тех или иных местах, но и скоординировать эти войска параллельно со штабами, которые связаны с киберпространством и информационным пространством», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Данюк также заметил, что в последнее время учений, похожих на Steadfast Jupiter-Jackal 2020, блок не проводил, поэтому в НАТО и называют манёвры одними из самых сложных.

«Тот факт, что учения будут проводиться в том числе по «операции кризисного реагирования вне статьи 5 за пределами территории организации» говорит о намерениях альянса показать возможности НАТО фрагментированно дать отпор вероятному противнику примерно с таким же потенциалом, какой есть у блока», — пояснил аналитик.

Он также напомнил, что пятая статья Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одну из стран НАТО «может рассматриваться другими членами блока как атака на них всех, что автоматически даёт им право принять участие в военном ответе».

Данюк также подчеркнул, что истинная цель альянса заключается в том, чтобы продемонстрировать боевую готовность, показать, что «несмотря на противоречия внутри блока и на Западе в целом, военно-политическое командование НАТО полностью подконтрольно и будет заниматься отражением вероятных угроз».

Геолокация манёвров

Эксперты также обращают внимание на то, что в текущем году Североатлантический альянс уже не в первый раз проводит учения в Италии и Германии.

Так, манёвры НАТО Dynamic Manta (DYMA20) прошли у побережья Сицилии с 24 февраля по 6 марта. Военнослужащие из 9 стран отрабатывали в Средиземном море задачи по борьбе с подводными и надводными судами, при этом применялись корабли, подлодки и авиация. Основной целью было повышение оперативной совместимости альянса и усовершенствование навыков борьбы с подводными и надводными силами.

В Dynamic Manta участвовали воинские формирования НАТО из Канады, Франции, Греции, Италии, Испании и Турции.

Учения НАТО Combined Resolve XIV

© DoD

Кроме того, в сентябре Центр подготовки военных Командования ВВС США в Европе (USAFE) провёл крупнейшее имитационное учение объединённых воздушных операций Spartan Warrior 20 на базе Рамштайн в Германии. Эти манёвры были призваны улучшить оперативную совместимость партнёров и союзников по НАТО, а также укрепить сплочённость сил коалиции.

В том же месяце прошли учения НАТО Combined Resolve XIV, в которых приняли участие около 3500 военных из восьми стран-союзников и партнёров НАТО на полигонах Хоэнфельс и Графенвер. Учения проводились в том числе для оценки готовности тактической группы 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии «сражаться и побеждать на поле боя». На учениях особое внимание уделялось усилению взаимодействия с партнёрами из разных стран.

Кроме того, альянс планирует в ближайшее время провести ещё ряд манёвров на территории Германии. В частности, ожидается, что с 12 января по 6 февраля 2021 года блок организует учения ALLIED SPIRIT 21. Тренировки призваны «содействовать оперативной совместимости и интеграции» союзников по НАТО, а также коалиционных партнёров.

С 1 по 28 февраля блок намерен провести учения SPARTAN ALLIANCE 21-1. Их цель — «обеспечить коалиционных партнёров постоянным подключением к Объединённой интегрированной сети боевых лабораторий (CFBL-Net) для ежедневных тренировок».

Как отмечает Никита Данюк, НАТО важно «показать потенциальным противникам, в первую очередь России, что альянс готов к гипотетическому конфликту».

«Мы видим, что та постоянная агрессивная риторика в отношении РФ, которая доносится со стороны Запада, она голословна. Такую внешнеполитическую линию альянс вынужден подкреплять какими-то действиями — нередко на помощь приходят именно манёвры», — заключил аналитик.