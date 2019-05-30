Концепция изменилась: как европейские политики борются за ключевые посты в руководящих структурах ЕС

Руководитель Европейской комиссии будет избран по итогам дополнительного голосования, а не автоматически, сообщил глава Евросовета Дональд Туск. Его заявление вызвало противоречивую реакцию среди политиков ЕС. Против выступил нынешний глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни, за — президент Франции Эммануэль Макрон. Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказала озабоченность сменой процедуры. Как отмечают аналитики, в Европе разворачивается настоящая борьба за ключевые позиции в руководящих структурах союза. На кону также должности руководителя ЕП, председателя Евросовета и верховного представителя ЕС по иностранным делам. Борьба будет только набирать обороты, и политические силы в Брюсселе пойдут на любые ухищрения, чтобы протолкнуть свои кандидатуры, утверждают аналитики.

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе РИА Новости © Алексей Витвицкий

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что главу Еврокомиссии не будут выбирать по принципу «главного кандидата», который заключается в автоматическом назначении на этот пост лидера парламентского большинства в ЕП. Об этом он заявил 28 мая на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС.

«Европейский совет выполнит свою роль в избрании председателя Еврокомиссии, то есть будет следовать (Маастрихтскому) договору, избегая автоматического подхода... Договор ясно гласит: Европейский совет должен предложить кандидатуру, а Европейский парламент должен её утвердить путём голосования. Следовательно, будущему председателю ЕК необходимо заручиться поддержкой как квалифицированного большинства в Европейском совете, так и большинства членов Европарламента», — приводятся слова Туска на официальном сайте Европейского совета.

Однако ещё до его выступления глава ЕП Антонио Таяни настаивал на том, что назначение нового главы Европейской комиссии должно осуществляться только по системе «главного кандидата», то есть исключительно на основе результатов парламентских выборов. По словам Таяни, все ведущие фракции его ведомства будут добиваться именно этого.

«Все фракции Европарламента полностью поддерживают систему «главного кандидата». Это единственная установленная в ЕС система назначения», — цитирует ТАСС слова Таяни.

Эксперты напоминают: принцип «главного кандидата» предполагает определение кандидатуры на пост главы Еврокомиссии ещё до выборов, исходя из прогноза. Затем это лицо автоматически занимает пост без дополнительного избирательного процесса в Европейском парламенте.

Спор вокруг назначения нового главы ЕК обострился после того, как Европейская народная партия (ЕНП) во главе с Манфредом Вебером потеряла большинство на выборах, что не соответствовало предполагаемому сценарию. Именно по этой причине Туск, вероятно, решил изменить процедуру, отмечают аналитики.

На повестке в Брюсселе также стоял выбор руководителя ЕП, председателя Евросовета и верховного представителя ЕС по иностранным делам. Теперь имена кандидатов могут назвать только на следующем плановом саммите 20—21 июня. Полномочия действующих политиков истекают этой осенью.

«Лоббировать свои интересы»

Туск меняет правила игры, так как хочет продвинуть свою кандидатуру на место главы Еврокомиссии, считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАНКонстантин Воронов.

«Начинается серьёзная борьба за главный пост в ЕК, поэтому политические силы прибегают к разным манёврам, чтобы лоббировать свои интересы», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, межинституциональный конфликт, о котором говорит Туск, будет только нарастать.

Глава Евросовета Дональд Туск

Reuters

© Yves Herman

«В Европарламенте сейчас поменялись политические силы — свои позиции утвердили евроскептики. Системным партиям нужно теперь выходить из этого положения, заниматься поисками союзников и устойчивых коалиций, чего добиться будет достаточно сложно», — пояснил Воронов.

В Европейском союзе идёт очень сложный процесс поиска новых форм развития, в том числе и по линии функционирования основных руководящих органов, считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Правила меняются. Этой осенью будет очень жарко в Брюсселе и Страсбурге. Выборы в ЕП показали значительное ослабление основных партий — и христианских демократов, и социал-демократов. В результате выиграли прежде всего либералы, усилились евроскептики. При таком раскладе очень трудно найти компромиссные фигуры на ключевые посты в ЕС», — отметил Швейцер.

По его словам, в Европе очень много внутренних противоречий, именно поэтому в ЕС на повестке дня — реформа всей системы сообщества.

«Брюссель должен принять новую программу, включающую новые функции Европарламента, Еврокомиссии, всех институтов. ЕС будет перестраиваться с учётом того, что мир изменился, стал более сложным», — констатировал эксперт.

Политическая выгода

После того как Туск заявил, что глава ЕК будет избран не автоматически, а посредством голосования, между главами стран — членов ЕС развернулась бурная полемика. Ключевыми спикерами стали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Макрон поддержал председателя Европейского совета и заявил, что ЕС «нужно лучшее». Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

Кроме того, французский президент является противником кандидатуры лидера ЕНП Манфреда Вебера и планирует выдвинуть на пост главы ЕК Мишеля Барнье, главного переговорщика ЕС по брекситу.

В свою очередь, Ангела Меркель высказала озабоченность сменой процедуры.

«Хотелось бы предостеречь по поводу высказываний в адрес Европарламента о том, что опыт работы в ЕП, в отличие от опыта работы в Европейской комиссии, на деле не учитывается. На мой взгляд, нам не следует вести торги в такой валюте», — приводит слова канцлера Politico.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Reuters

© Fabrizio Bensch

При этом Меркель отметила, что ей понятны мотивы Макрона, который не является сторонником концепции «главного кандидата», но призвала к консенсусному решению. По её словам, важно не обострять ситуацию, поскольку это затруднит принятие решения по выбору главы ЕК.

Как отмечает Владимир Швейцер, разговор о «главном кандидате» вёлся уже достаточно давно.

«Всё привязывалось к тому, что Европейская народная партия проведёт своего кандидата Вебера на пост главы ЕК, получив абсолютное большинство, поэтому и был придуман такой хитрый ход. Однако этого не случилось», — констатировал эксперт.

Заявляя в противовес Туску о необходимости придерживаться системы «главного кандидата», Антонио Таяни пытается встать на сторону Ангелы Меркель, которая «заранее решила», что главой ЕК станет кандидат от Европейской народной партии, считает директор Центра комплексных европейских исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв.

«Сейчас между политиками, которые защищают своих кандидатов на должность представителя Европейской комиссии, развернулась борьба. Это приведёт к тому, что в ЕС принцип «главного кандидата» похоронят», — заявил Бордачёв.

По его словам, Макрону будет выгодно, если главу ЕК станут избирать посредством утверждения в ЕП, а не автоматически, так как он на стороне либеральной коалиции.

«Макрон поддержал Туска, потому что это в его интересах, он хочет продвинуть свою кандидатуру. Если правоцентристы и социалисты по результатам выборов потеряли позиции, а либералы окрепли и стали третьей фракцией в парламенте, то они имеют все шансы выдвинуть своего кандидата в качестве компромиссного», — отметил Бордачёв.

Плетение интриг

Как отмечают эксперты, сложности Брюсселя в выборе ключевых постов в ЕС обусловлены неожиданными результатами выборов в ЕП.

По обобщённым предварительным данным Европарламента на 29 мая, ЕНП во главе с немцем Манфредом Вебером получила 179 голосов и лишилась 37 мандатов, сохранив всё же лидирующую позицию. Социалисты во главе с первым замглавы Еврокомиссии нидерландцем Франсом Тиммермансом, который также хочет занять место руководителя ЕК, заработали 153 голоса, потеряв 33 мандата. Третье место заняли либеральные демократы со 105 голосами, получив 37 мандатов. Их представляет еврокомиссар по конкуренции датчанка Маргрете Вестагер, которая также претендует на пост главы ЕК. Однако ни одна из этих трёх партий, являющихся идеологическими оппонентами, не владеет чётким планом по формированию коалиции, чтобы получить большинство в парламенте.

При этом Вебер исключил возможность сотрудничества с евроскептиками.

«Мы не будем сотрудничать с какой-либо партией, которая не верит в европейский дух и будущее проекта Европейского союза», — приводит его слова РИА Новости.

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер

Reuters

© Andreas Gebert

Вокруг назначений на ключевые позиции в ЕС начинаются плестись настоящие интриги, считает Владимир Швейцер.

«Их вносят в том числе и либералы, у которых появился свой кандидат, который тоже хочет стать председателем Еврокомиссии. Сейчас будет идти торг — без либеральной политической силы ЕНП не получит большинство, так как против них объединятся все остальные», — отмечает эксперт.

По его словам, стороны, скорее всего, придут к определённому соглашению.

«Вероятно, Маргрете Вестагер предложат одну из других ключевых позиций. Например, она может заменить Федерику Могерини на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам. Председателем Европарламента может стать представитель социал-демократов Тиммерманс, его вполне могут поддержать при голосовании в ЕП. В этом случае Вебер займёт пост главы Еврокомиссии», — заявил Швейцер.

Однако, несмотря на то что глава ЕНП считается основным кандидатом на место руководителя ЕК, у представительницы Дании больше шансов занять этот пост, полагает Тимофей Бордачёв.

«Так как она представляет либеральную партию, её кандидатура более компромиссна. Кроме того, она женщина, а в этом году будет введена гендерная квота, когда из четырёх ведущих позиций в ЕС две позиции будут занимать женщины», — спрогнозировал эксперт.