Концентрация нефтепродуктов в воде в Одесском заливе в 90 раз выше нормы

Заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков заявил о серьёзном ухудшении экологической обстановки в Одесском заливе из-за севшего на мель танкера.

Об этом сообщает издание «Думская».

Отмечается, что возле танкера содержание нефтепродуктов в воде превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

Уточняется, что это данные, зафиксированные по состоянию на 18:00 22 ноября.

Ранее сообщалось, что танкер, следовавший под флагом Молдавии, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель примерно в километре от пляжа «Дельфин».