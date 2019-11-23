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Концентрация нефтепродуктов в воде в Одесском заливе в 90 раз выше нормы

23 ноября 2019, 10:24  •  160 • Украина
Заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков заявил о серьёзном ухудшении экологической обстановки в Одесском заливе из-за севшего на мель танкера.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает издание «Думская».

Отмечается, что возле танкера содержание нефтепродуктов в воде превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

Уточняется, что это данные, зафиксированные по состоянию на 18:00 22 ноября.

Ранее сообщалось, что танкер, следовавший под флагом Молдавии, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель примерно в километре от пляжа «Дельфин».

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