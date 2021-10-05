Конца и края ковидно: РФ грозит рост суточной заболеваемости в 30 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом россиян в три раза превысило показатели осени прошлого года . Рост заболеваемости фиксируется в 67 регионах страны. А в скором времени количество новых случаев может преодолеть порог в 30 тыс. инфицированных в сутки, заявила на совещании президента с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова. Эксперты уверены, что единственный способ остановить пандемию — вакцинация населения. Сегодня в РФ полностью привиты 42,2 млн человек , что недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Впрочем, власти не планируют вводить масштабный локдаун. Вместо этого кабмин предлагает точечные меры . В частности, в стране появятся «ковид-фри» регионы, продолжатся лотереи для вакцинированных и будут использоваться QR-коды для посещения массовых мероприятий.

Сложная обстановка

Несмотря на то, что основной темой совещания была климатическая повестка, началась встреча Владимира Путина с членами кабмина с обсуждения эпидемиологической ситуации в стране. Это не удивительно, учитывая рост заболеваемости и смертности от COVID-19. За последние сутки в России было выявлено свыше 25 тыс. новых случаев заражения. Рост заболеваемости фиксируется в 67 регионах . Наибольшее число инфицированных обнаружено в Москве (3872), Санкт-Петербурге (1894) и Московской области (1788).

По словам столичного мэра Сергея Собянина, ситуация с распространением вируса тревожная, хотя пока и далека до пиковых значений. Тем не менее, уже сейчас в Москве заняты почти две трети коек, предназначенных для пациентов с СOVID-19 . И возможно, заболеваемость продолжит расти — вице-премьер Татьяна Голикова, в частности, допустила, что суточные показатели скоро могут преодолеть порог в 30 тыс. заразившихся .

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31% и возрос с 88 случаев на 100 тыс. населения до чуть больше 115 случаев. Средненедельный показатель за пять недель составил 96,9 случаев на 100 тыс. населения, это в 3,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — пояснила она.

По сравнению с 2020-м в России кратно выросла заболеваемость среди детей. Однако на первом месте находятся граждане старше 65 лет . Растет и смертность от коронавируса. За минувшие сутки скончались 895 человек, что стало новым антирекордом за все время пандемии.

Больше всего летальных исходов пришлось на Москву (72), Санкт-Петербург (58) и Свердловскую область (41). Общее число жертв в РФ уже превысило 211 тыс. человек. По этому показателю Россия остается одной из наиболее пострадавших стран в мире, занимая пятое место после США, Бразилии, Индии и Мексики.

— Вакцинация — это главное оружие в борьбе с коронавирусной инфекцией, — отметил в беседе с «Известиями» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. — Каждый привитый человек защищает не только себя, он создает также локальный иммунитет в семье, студенческой аудитории, на работе и других местах .

По словам эксперта, вакцинация необходима, прежде всего, для снижения смертности и количества пациентов с тяжелым течением болезни.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сейчас в России полностью привиты от COVID-19 свыше 42 млн человек. По словам Татьяны Голиковой, для формирования коллективного иммунитета нужно вакцинировать еще 35,9 млн, а также повторно привить 7,6 млн россиян . В настоящий момент доля вакцинированного населения в РФ составляет 29%. Страна занимает по этому показателю 90-е место в мире. Для сравнения в Канаде полностью вакцинировано 75,12% населения, в КНР — 76,15%, в США — 57,32%. Мировым лидером остается Мальта, где привито 94,39% граждан.

— Увы, сейчас легко распространяются антипривочные призывы. Из-за этого многие люди просто боятся делать укол, — рассказал Алексей Аграновский.

Ситуация вокруг коронавирусной инфекции осложняется на фоне распространения гриппа. В этот эпидсезон россияне столкнутся сразу с двумя новыми его штаммами , предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что переболевшие коронавирусом люди сильнее подвержены заболеванию гриппом.

Предотвратить локдаун

Правительство разработало пакет мер, который должен остановить негативную тенденцию без введения масштабного локдауна. В частности, кабмин предлагает при росте заболеваемости вводить ограничения в отдельных муниципалитетах с предоставлением федеральной поддержки малому и среднему бизнесу . Кроме того, регионы получат право объявлять свою территорию «свободной от коронавируса» и рассчитывать на гранты , которые будут направлены на решение местных проблем.

Также до 24 часов сократятся сроки получения результатов ПЦР-тестов . С середины октября будут ежедневно публиковаться данные о количестве вакцинированного взрослого населения на территории региона. Доступной должна стать и «тепловая карта» по заболеваемости в субъектах РФ. В регионы направлены рекомендации по введению мер по допуску граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода . То есть на них смогут попасть люди, которые привились или переболели коронавирусом в течение не более шести месяцев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, власти планируют до конца года проводить специальные денежные розыгрыши, которые должны стимулировать россиян к вакцинации . Первый раунд такой лотереи состоялся 14 сентября. Его победителями стали 495 человек, получившие по 100 тыс. рублей. Владимир Путин обратил внимание на необходимость обеспечить прозрачность этой акции, чтобы выигрывали только те, кто добросовестно сделал прививку.

В Москве в ближайшее время должно стать широко доступным бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в крупных торговых центрах и МФЦ . Результат анализа можно будет получить в течение 10 минут, уточнил Сергей Собянин. Столичные власти рассматривают возможность внедрения экспресс-тестирования и в школах .

Между тем президент затронул на совещании и экономический аспект борьбы с коронавирусом. По его словам, одним из важнейших показателей восстановления экономики считается ситуация на рынке труда. Несмотря на то, что властям удалось успешно справиться с ростом безработицы, многие молодые люди по-прежнему ищут вакансии.

— В целом, можно считать, он восстановился, но тем не менее есть вопрос, который и раньше вызывал определенные озабоченности, и сейчас тем более. Это молодежная занятость, — подчеркнул Владимир Путин.

По данным Росстата, в августе насчитывалось 72,3 млн занятых россиян, что почти на 400 тыс. выше допандемийного показателя . Уровень безработицы по методологии Международной организации труда составил 4,4%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, число официально зарегистрированных безработных по состоянию на 3 октября в РФ снизилось до 880 тыс.

— Хотя общие показатели безработицы удалось выровнять, ситуация с трудоустройством «вчерашних» выпускников вузов остается напряженной . Из-за пандемии и сокращений штата на рынок в поисках работы вышли высококвалифицированные опытные специалисты. И пока молодые кадры конкуренцию с ними не выдерживают: во-первых, работодатели все чаще требуют опыт работы. Во-вторых, многие начальные позиции или сократили, или автоматизировали, — сказала «Известиям» новоизбранный депутат Госдумы Ирина Панькина.

По ее словам, решение проблемы должно быть комплексным: от установления льгот для работодателей при найме молодых специалистов до изменения образовательных стандартов в пользу увеличения часов производственной практики.

Между тем, глава Минтруда предложил упростить найм подростков на отдельные виды работ . Для этого потребуется внести изменения в российское законодательство. Это может коснуться, к примеру, выполнения заказов в области дизайна и графики, а также написания программных продуктов, ведения блогов и фотосъемки. Ведомство также предлагает сделать публичным рейтинг образовательных программ по эффективности трудоустройства выпускников.

Общая угроза

Что касается основной темы совещания, то Владимир Путин отметил: Россия ощущает все угрозы, связанные с изменением климата — опустынивание, эрозия почв и таяние вечной мерзлоты, которая составляет более 60% российской территории. Кроме того, в России среднегодовая температура повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза .

— За 10 лет она увеличилась почти на 0,5 градуса. А в Арктике скорость потепления еще выше, — напомнил президент.

Россия, по мнению главы государства, должна добиться максимального роста в экономике одновременно с декарбонизацией . Владимир Путин ранее поручил правительству предусмотреть до 2050 года сокращение накопленного объема эмиссии парниковых газов до более низких показателей, чем в Евросоюзе.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В целом развитие зеленой энергетики — один из главных приоритетов для российских властей . При этом доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций в РФ превышает 37%, сказал президент.

Отдельно Владимир Путин остановился на проблеме ликвидации и рекультивации свалок. По его словам, на решение этих задач направлено более 4 млрд рублей.

— Прошу максимально ускориться и в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов , — подчеркнул Владимир Путин.

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что с начала реализации нацпроекта «Экология» удалось ликвидировать 29 свалок. Это позволило улучшить жизнь более 2 млн россиян. Еще 13 свалок должны быть закрыты до конца года, добавила вице-премьер.

Школьная пора

В этот же день президент поздравил с профессиональным праздником финалистов всероссийского конкурса «Учитель года» , который проводится уже 30 лет. В этот раз победителем стала Екатерина Костылева, учитель физики гимназии №16 в Тюмени . В финал конкурса вышли 85 человек из всех субъектов страны.

Во время поздравления Владимир Путин напомнил, что правительство и парламент работают над тем, чтобы освободить преподавателей от ненужной бюрократии и обеспечить все школы, даже малочисленные, всем необходимым. Однако несмотря на цифровизацию, роль человека в образовании всегда будет актуальна.

— Мы с вами хорошо понимаем: какими бы передовыми технологиями не был насыщен образовательный процесс, они никогда не смогут заменить непосредственного, живого общения . Ведь мы же люди, мы все люди, а не машины, не роботы, — заявил он.

Вот блок, вот порог: в РКН назвали число удаленных фейков о выборах Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Сейчас доступ к интернету есть уже у многих россиян, в том числе и очень маленьких. Россия, как и весь мир, озабочена обеспечением безопасности детей в Сети, отметит президент.

— Я считаю, что школы наши должны пользоваться государственными информационными ресурсами. Это совсем не значит, что мы до минимума должны свести пространство свободы. Совсем нет, — сказал глава государства.

Что же касается внеучебной поддержки школьников, по словам одной из финалисток конкурса Анастасии Шрамко, на Ставрополье уже появились советники директоров по воспитанию . Идею распространить такую практику и на другие регионы поддержал президент. Он подчеркнул, что этой работой должны заниматься прежде всего психологи.

Также в День учителя поздравил педагогов и премьер Михаил Мишустин, вручив премии правительства в области образования 34 лауреатам . Он рассказал о личном опыте преподавания: глава кабмина и сам работал учителем информатики в небольшой школе, до которой ему приходилось добираться на электричке.

Участники встречи президента РФ Владимира Путина в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В сфере образования по-прежнему одним из актуальных вопросов остается проблема оплаты труда , заявил «Известиям» член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев. Пока, по его словам, разница в зарплатах в регионах колоссальная: например, в Москве учитель может получать больше 100 тыс. рублей, а в некоторых субъектах — 20 тыс . Однако простым поднятием окладов ситуацию не улучшить, потому что школы могут сильно увеличить нагрузку, считает депутат. Как сообщил политик, в парламенте продолжат искать решение проблемы.

Кроме того, депутат обратил внимание на проблемы со школьной программой. Зачастую преподаватели не успевают донести весь материал во время урока, поэтому родители учеников вынуждены нанимать репетиторов . Этот вопрос, по его мнению, тоже необходимо проработать во время осенней сессии.