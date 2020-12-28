Контрудары России по "болевым точкам" США: Шахназаров назвал два самых сильных

Россия уже нанесла два сильнейших контрудара по болевым точкам США, что позволит Кремлю контролировать весь юг Европы. С таким заявлением выступил режиссёр Карен Шахназаров.

Его слова прозвучали в ответ на вопрос американского эксперта Майкла Бома о том, какие болевые точки США могут стать мишенями для ударов России. Карен Шахназаров напомнил, что США первыми пошли в атаку, начав вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2", поэтому Россия наносит контрудары.

Режиссёр отметил, что два таких удара уже нанесены. Первый был в 2014 году, когда Россия воссоединилась с Крымом. Второй - в Сирии, где российские военные не дали американцам свергнуть законное правительство страны.

На мой взгляд, Крым был очень сильным контрударом... Второй очень сильный контрудар - конечно, Сирия. Это гарантировало (сохранение у власти) фигуры, которую США хотели непременно убрать. Но самое главное - это обретение Россией авиационной и военно-морской баз,

- цитирует "Экономика. Сегодня" слова Шахназарова.

Он добавил, что "непотопляемый авианосец" Крым и военное присутствие в Сирии полностью блокируют любую угрозу для безопасности России с юго-востока. Фактически это лишает НАТО свободы манёвра в регионе, подчеркнул Шахназаров.

Это очень сильный контрудар и очень грамотный. При этом удар не прямой, это не прямой конфликт,

- подытожил режиссёр.