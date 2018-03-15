Контрсанкции: Пригожин внес McDonald’s в черный список

• 185 • Политика

Российский бизнесмен рассказал, как на нем отразятся новые санкции Вашингтона.

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на введенные против него санкции США. По словам предпринимателя, отныне он перестанет посещать рестораны быстрого питания McDonald’s.

Пригожин подчеркнул, что не ведет никаких дел на территории Соединенных штатов, поэтому введенные американским Министерством финансов против него санкции никак не повлияют на его деятельность или финансовое состояние. В этой связи экономические ограничения Вашингтона его никак не беспокоят, пояснил бизнесмен.

Напомним, что Пригожина, а также еще 13 человек из России обвинили во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. На основании обвинений специального прокурора Минфин США расширил свой санкционный список, сообщает "РИА Новости".