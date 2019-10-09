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Контрольный разговор с Путиным: Эрдоган позвонил в Москву, начиная операцию в Сирии
09 октября 2019, 21:54 • 60 • Политика
Эрдоган позвонил в Москву, начиная операцию в Сирии. Состоялся контрольный разговор, где президент высказал свою позицию о планах партнеров.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом говорил о планируемой Анкарой операции в Сирии. Добавим, несколько минут назад стало известно, что операция уже стартовала.
Владимир Путин, говоря с Эрдоганом, указал на необходимость тщательного взвешивания ситуации. В противном случае операция может нанести ущерб уже предпринятым усилиям по урегулированию кризиса в Сирии, напомнил российский лидер.
"С обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения её суверенитета", - добавили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, в ходе переговоров речь шла об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества.
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