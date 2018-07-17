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Контрольные органы регионов РФ могут обязать напрямую отвечать на запросы парламентариев

17 июля 2018, 13:24  •  40 • Политика

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий глав региональных контрольно-счетных органов предоставлять парламентариям напрямую информацию в ответ на их запросы, что позволило бы сенаторам и депутатам более оперативно получать необходимые сведения из субъектов России, внесен в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС во вторник один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации работы парламента Андрей Кутепов.

"Сегодня в Государственную думу отправлен законопроект, который дополняет перечень адресатов парламентского и депутатского запроса и включает в него председателей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации", - рассказал Кутепов.

Он пояснил, что в настоящее время контрольно-счетные палаты обязаны предоставлять информацию только Счетной палате и направлять отчет в региональный парламент. "В случае принятия законопроекта сенаторы смогут руководствоваться оперативными данными деятельности региональных контрольно-счетных палат, что позволит более точно понимать ситуацию в регионах, а значит, более эффективно и результативно осуществлять парламентский контроль", - отметил сенатор, добавив, что поправки позволят получать информацию о результатах проверок по исполнению бюджета и государственных региональных программ.

Кутепов подчеркнул, что, к примеру, большинство социальных выплат для многодетных семей регионы определяют самостоятельно, а в случае обращения за информацией в Счетную палату, "ответы на вопросы даются укрупненно". Кроме того, по словам парламентария, ответы на вопросы могут быть получены значительно позже по времени, чем того требует ситуация. "Если вопрос касается одного региона и решить его нужно конкретному представителю [сенатору от региона], то проще обратиться за информацией именно в контрольно-счетную палату региона", - сказал Кутепов.

Сенатор также отметил, что помимо надзорной, контрольно-счетная палата выполняет экспертно-аналитическую и информационную функции. "Если говорить обо всех программах многодетных семей, то сенаторы смогут получить информацию из конкретного региона: сколько средств и куда пошло, как исполняется региональное законодательство по распределению пособий", - указал глава комитета СФ.

Соответствующие поправки автор документа вместе с другим членом Совфеда Антоном Беляковым предлагают внести в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

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