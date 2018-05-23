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«Контролируемое обострение»: чем вызван новый виток эскалации в Донбассе
23 мая 2018, 02:24 • 38 • Украина
В ДНР — очередной виток эскалации. Серьёзные столкновения произошли в районе Горловки. Как сообщил RT замкомандующего армией ДНР Эдуард Басурин, ВСУ прошлой ночью попытались прорвать оборону ВС Донецкой республики, но безуспешно. О резком росте интенсивности обстрелов заявили и в ОБСЕ. По мнению аналитиков, обострение конфликта в регионе вызвано борьбой за власть в Киеве, открытием Крымского моста и предстоящим ЧМ по футболу в России. При этом эксперты не прогнозируют крупномасштабных операций Вооружённых сил Украины в Донбассе, отмечая, что ВСУ будут придерживаться тактики «ползучего наступления».
Военнослужащие армии Украины стреляют из гранатомёта Reuters © Maksim Levin
Резкая эскалация боевых действий произошла на территории самопровозглашённой ДНР в последнюю неделю. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на данные командования вооружённых сил республики. Военные отмечают, что только накануне вечером армия Украины пыталась прорвать линию обороны в районе Горловки, в результате чего трое военнослужащих республики попали в плен к украинской стороне.
«Под покровом ночи враг силами до двух взводов предпринял попытку наступления в районе населённого пункта Гольмовский. При сближении подразделений ВСУ с нашими позициями военнослужащие ВС ДНР открыли огонь по врагу на поражение с нескольких направлений. Под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулемётов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций. Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен. Одного военнослужащего каратели убили на месте», — сказано в заявлении Минобороны ДНР.
Как сообщает Минобороны ДНР, атака была отражена, при этом ВСУ понесли потери. По данным донецких военных, пятеро украинских силовиков уничтожены в ходе ночного боя, ещё четверо получили ранения. Источник RT в медицинских службах ДНР отметил, что украинская сторона потеряла «как минимум четырёх человек убитыми».
Боевые потери
Заместитель командующего вооружёнными силами ДНР Эдуард Басурин заявил в беседе с RT, что на всех направлениях за минувшую ночь ВСУ потеряли убитыми около 20 человек, ещё 18 были ранены.
«Военнослужащими ДНР уничтожены украинский танк, БМП, а также американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, с помощью которой силовики корректировали огонь артиллерии», — сказал Басурин.
В свою очередь, пресс-служба Объединённых сил Украины завила, что в бою в ночь на 22 мая убиты двое украинских военных, ещё семеро получили ранения. Как сообщают украинские СМИ, имена погибших — Андрей Маслов и Вячеслав Куцмай. Оба служили в 24-й отдельной механизированной бригаде, Маслов занимал должность командира одной из противодиверсионных групп соединения. При этом, по данным украинской стороны, ВСУ уничтожили 15 военнослужащих армии ДНР, ещё 13 бойцов были ранены.
В СЦКК отметили, что под огонь попали посёлки Железная Балка, Гольмовский, Доломитное, Михайловка, Васильевка, Зайцево, Озеряновка, Широкая Балка, посёлок шахты им. Гагарина, а также территория контрольно-пропускного пункта «Майорск» на севере Горловки. Обстрелы были зафиксированы и на юге ДНР.
Как сообщает пресс-служба концерна «Донбассгаз», в результате обстрелов повреждён газопровод на Карнавальной улице посёлка Трудовские Петровского района на западе Донецка, там проводятся ремонтно-восстановительные работы. Также, по сообщению Донецкого агентства новостей, в результате огня со стороны ВСУ в последние дни неоднократно была повреждена подстанция, которая подаёт электричество на Донецкую фильтровальную станцию. В настоящий момент подача электроэнергии на станцию восстановлена.
Украинская сторона, в свою очередь, также заявляет о нарушении силами ДНР Минских соглашений. По данным пресс-службы Объединённых сил, со стороны Донецкой республики за сутки 59 раз был нарушен режим прекращения огня.
Как сообщил RT источник в Генеральном штабе ВСУ Украины, основная цель украинских силовиков — захватить как можно больше населённых пунктов вокруг Горловки, которые относятся к так называемой серой зоне, то есть находятся почти на линии разграничения между сторонами.
«Речи о том, чтобы захватить Донецк, Горловку и другие неподконтрольные украинским военным населённые пункты, сейчас нет. Но у вооружённых сил есть решение занимать новые стратегические территории в так называемой серой зоне. Это позволит не только усилить позиции украинской армии и лучше контролировать действия противника, но и создать прекрасный плацдарм для наступления в случае, если такой приказ будет дан. Горловка действительно является одним из самых важных направлений для ВСУ, поэтому в последние дни столкновения на этом направлении ужесточились», — заявил источник RT в Генштабе ведомства.
Заместитель командующего армией ДНР Эдуард Басурин рассказал RT, что угроза окружения или тем более занятия Горловки в настоящий момент отсутствует, вооружённые силы самопровозглашённой республики полностью контролируют ситуацию в городе и вокруг него.
По его словам, ДНР не ведёт контрбатарейную борьбу, так как это запрещено по условиям договорённостей, достигнутых в Минске.
«Противоборствующая сторона обстреливает в основном жилые кварталы Горловки, чтобы спровоцировать панику в рядах местных жителей. Военные объекты атаке практически не подвергаются. Со своей стороны мы применяем достаточно сил и средств для уничтожения живой силы и бронетехники противника, которые создают угрозу нашим мирным жителям», — отметил заместитель командующего армией ДНР.
С риском для жизни
Между тем местные СМИ сообщают о росте числа жертв среди мирного населения Горловки.
«Всего за неделю с 13 по 20 мая, по подсчётам ДАН, здесь погибли четыре человека, ещё семь получили ранения. Добавим, что накануне вечером украинские силовики из миномётов обстреляли посёлок Зайцево на севере Горловки, что привело к двум жертвам — тяжёлые ранения получили мужчина и женщина. Позднее стало известно, что оба они скончались от ран», — говорится в сообщении ДАН.
Как сообщил RT источник в руководстве самопровозглашённой Луганской народной республики, пока на её территории интенсивных боевых действий не ведётся.
«Есть локальные столкновения в районе Славяносербска, Первомайска и под Счастьем, однако там позиционные бои идут почти каждый день», — отметил собеседник RT.
Местные СМИ сообщают, что периодически угроза жизни возникает даже для наблюдателей ОБСЕ.
«21 мая в 11:57 был обстрелян патруль наблюдателей ОБСЕ в составе пяти сотрудников миссии, которые ехали на двух бронированных автомобилях, в районе населённого пункта Кряковка Славяносербского района. К счастью, международные наблюдатели находились в автомобиле и никто не пострадал», — сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.
Факты, которые свидетельствуют об эскалации насилия в Донбассе, заметили даже представители ОБСЕ.
«Минувшая неделя была худшей за этот год с точки зрения многих показателей. В целом мы зафиксировали примерно 7700 нарушений режима прекращения огня. В отдельные дни уровень насилия напоминал тот этап конфликта, который, как мы уже думали, давно остался в прошлом. Ночью в среду и рано утром в четверг в Светлодарске наблюдатели слышали почти 500 взрывов и примерно 860 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия», — сообщил журналистам первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге организации в Киеве.
По его словам, особое беспокойство вызвала ситуация в Горловке, где до этого царила относительно спокойная обстановка.
«Ночью в четверг и рано утром в пятницу от этого спокойствия не осталось и следа. Наши наблюдатели на передовой патрульной базе в Горловке слышали примерно 140 взрывов, большинство из которых от артиллерийских и танковых выстрелов, а также очереди и выстрелы из зенитной установки, крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия», — заявил Хуг.
«Конфликты элиты»
Как отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, обострение в Донбассе связано с рядом внешнеполитических событий, а также ситуацией на самой Украине.
«Это и открытие моста через Керченский пролив, и грядущий чемпионат мира по футболу в России, и конфликты внутри украинской правящей элиты», — уточнил эксперт.
По его словам, украинские силовики будут придерживаться тактики «ползучего наступления», которая заключается в занятии ключевых населённых пунктов в «ничейной» зоне.
По его словам, стратегическая цель украинского командования заключается в том, чтобы постараться взять Горловку, затем выйти к Енакиево и Дебальцево.
«Я сомневаюсь в том, что это им удастся, так как не стоит недооценивать армию Луганской и Донецкой республик. На линии соприкосновения со стороны самопровозглашённых республик сейчас созданы серьёзные укрепления, и крупномасштабные боевые действия будут сопряжены с крайне масштабными потерями для украинской стороны», — считает Асафов.
По его мнению, в ближайшее время ВСУ продолжат делать то же, чем они занимались с осени 2014 года, то есть создавать невыносимые для жизни условия в Горловке и других крупных городах на территории ДНР и ЛНР.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что до попытки ВСУ и других украинских силовиков провести крупномасштабную операцию в Донбассе дело не дойдёт.
«В этом случае почти наверняка украинская сторона потерпит тяжёлое поражение. Собственно говоря, предыдущий опыт ведения боевых действий в регионе это уже показал, достаточно вспомнить Дебальцево в 2015 году, а ведь тогда армия Луганской и Донецкой республик была заметно слабее», — сказал эксперт.
Ищенко отмечает, что Киев преследует цель создать «контролируемое обострение» в Донецке.
«Однако оно не будет выходить за определённые рамки, иначе это обострение чревато серьёзным поражением, что невыгодно в первую очередь Порошенко, так как он является верховным главнокомандующим, а значит, несёт за это ответственность», — отметил эксперт.
Причина провокаций на линии соприкосновения ВСУ и сил ДНР лежит в борьбе за власть в Киеве, считает Ищенко.
«По Конституции Украины в следующем году там должны пройти выборы президента. Порошенко уже заявил об участии в них. Однако у него отрицательный рейтинг. За него никто не хочет голосовать. Поэтому ему нужно обострение как в Донбассе, так и на Украине, чтобы оправдать отмену выборов и сохранение своей власти с помощью силы», — утверждает политолог.
По его словам, оппоненты украинского главы понимают это и ищут возможность нейтрализовать Порошенко, и в каком-то смысле им тоже выгодно обострение под Горловкой, так как оно позволяет заявить о том, что Порошенко как верховный главнокомандующий не справляется с ситуацией.
«Пока непонятно, кто победит в битве за власть, пока что самые сильные позиции у Арсена Авакова, который контролирует МВД и имеет серьёзный силовой ресурс. Все пытаются с ним вступить в диалог, но сам он пока ничего никому не обещал. Но до тех пор, пока украинское государство существует в нынешнем виде, провокации, в том числе в Донбассе, будут продолжены, и они будут сопряжены с человеческими жертвами», — заключил Ищенко.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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