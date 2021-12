«Контролируемая эскалация»: почему в США подогревают тему якобы готовящегося нападения России на Украину • 166 • В мире Глава Белого дома Джо Байден сообщил, что занимается выработкой «комплекса инициатив», который не позволит России напасть на Украину. Это заявление он сделал в преддверии телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом президент Соединённых Штатов не уточнил, о каких конкретно мерах может идти речь. В Москве неоднократно опровергали обвинения в подготовке вторжения на украинскую территорию. По мнению экспертов, именно власти США являются автором вбросов этой дезинформации в СМИ. Как полагают эксперты, такая политика нужна Вашингтону, чтобы поддерживать напряжённость на территории Донбасса и в российско-украинских отношениях в целом. Президент США Джо Байден/знак, предупреждающий о близости танков © Reuters / РИА Новости Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что разрабатывает комплекс мер, который позволит не допустить возможного вторжения российской армии на Украину. «Я занимаюсь разработкой самого, на мой взгляд, всеобъемлющего и значимого комплекса инициатив, нацеленного на то, чтобы максимально помешать Владимиру Путину сделать то, что, как опасаются люди, он собирается сделать», — цитирует Reuters слова Байдена. Позднее глава Белого дома сообщил журналистам, что у него с российским коллегой ожидается продолжительный разговор. Байден и Путин пообщаются по видеосвязи во вторник, 7 декабря. В своём заявлении Байден не пояснил, какие инструменты воздействия на Москву он планирует использовать. Агентство Reuters приводит высказывание американского высокопоставленного должностного лица, пожелавшего остаться неназванным, что меры в отношении России будут осуществляться Вашингтоном совместно с союзниками. «С самого начала работы этой администрации мы продемонстрировали, что США и наши союзники готовы пустить в ход целый ряд инструментов для противодействия вредоносной деятельности России. В будущем мы без колебаний воспользуемся этими и другими инструментами», — заявил чиновник. Также, общаясь со СМИ, Байден прокомментировал аргументы Кремля по вопросам безопасности. Американский лидер подчеркнул, что не признаёт «красных линий», о которых говорит Москва. Как напомнил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, руководство РФ выступает категорически против решения кризиса в Донбассе силовым путём и не приемлет дальнейшего приближения НАТО к границам России. «Заявления Байдена были предсказуемыми. Публичное игнорирование интересов России — привычный стиль американской дипломатии. Правда, итоги переговоров с Москвой нередко бывают другими», — отметил эксперт. «Но никакого «комплекса инициатив» Белым домом принято не будет просто по той причине, что Москва не собирается ни на кого нападать. Это касается и Украины», — подчеркнул Батюк. «Непредвиденные обстоятельства» Напомним, 3 декабря, выступая на онлайн-конференции Reuters Next, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ходе беседы с Путиным Байден намерен заявить о решимости Вашингтона противостоять «безрассудным или агрессивным действиям» России в отношении Украины. В Москве неоднократно опровергали обвинения в подготовке наступательной военной операции на Украине. С точки зрения Кремля, эта истерика искусственно нагнетается Соединёнными Штатами. Вместе с тем руководство РФ не отрицает, что ситуация с безопасностью на Украине действительно деградирует. В частности, 1 декабря в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что в зону конфликта в Донбассе Украина стянула 125 тыс. военнослужащих, то есть половину личного состава ВСУ. Украинская бронетехника в Донбассе

© @pressjfo.news По словам дипломата, Киев занимается демонтажем «Минска-2» и отказывается от попыток мирного урегулирования конфликта. В связи с этим Захарова призвала страны НАТО «прекратить провокации и поощрение милитаристских планов киевского режима». На Западе и в Соединённых Штатах игнорируют доводы Москвы. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби неоднократно заявлял о якобы увеличении концентрации российских подразделений вблизи Украины, выражая беспокойство такой «военной активностью». Кроме того, крупнейшие западные медиа опубликовали ряд материалов, в которых со слов неназванных должностных лиц открыто говорится о якобы подготовке российской армии к военной операции на украинской территории. Так, 3 декабря лояльный Демократической партии США телеканал CNN сообщил, что американские власти встревожены якобы активностью войск РФ вблизи украинской границы. По их словам, Москва формирует силы и резервы, способные выдержать затяжной вооружённый конфликт. По словам неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома, в последние дни Москва якобы подтянула к одному из своих приграничных регионов дополнительные войска. Однако он не уточнил локацию, где сосредоточились вновь «прибывшие» армейские части РФ, и не назвал их численность. Ещё один источник CNN — высокопоставленный сотрудник западных разведслужб — считает, что Кремль хочет донести до Киева и Запада послание о якобы готовности «пойти на большой риск и использовать силу». «Если вы угрожаете применением силы и держите свои войска наготове, а политическое и военное вмешательство со стороны Запада при этом либо незначительно, либо вообще отсутствует, то это придаёт вам уверенности», — цитирует телеканал своего анонимного собеседника. 4 декабря Associated Press, ссылаясь на новые прогнозы разведки США, сообщило, что Москва якобы намерена разместить около 175 тыс. военнослужащих в различных районах, прилегающих к Украине. И на данный момент в этих пунктах дислокации якобы уже сосредоточены около половины от указанной численности военнослужащих РФ. В беседе с агентством очередной анонимный чиновник Белого дома рассказал, что в ближайшее время к границе Украины якобы будет переброшено ещё 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой и артиллерией. Танки российской 41-й армии

© Министерство обороны РФ Кроме того, источник заявил, что спецслужбы США якобы зафиксировали повышение активности «российской пропаганды» на поприще очернения Украины и НАТО. Как полагает собеседник Associated Press, увеличение объёма подобных информационных материалов также указывает на подготовку к потенциальному вторжению РФ, которое, предположительно, состоится в начале 2022 года. Однако на публичном уровне официальные лица Соединённых Штатов воздерживаются от озвучивания конкретных сроков якобы реализации Москвой вынашиваемых «планов вторжения» на Украину и не утверждают, что соответствующее решение окончательно принято. «Нам неизвестно, принял ли президент Путин решение о вторжении. Но мы знаем, что он создаёт условия, чтобы в случае принятия такого решения иметь возможность сделать это в короткие сроки. Мы должны подготовиться к любым непредвиденным обстоятельствам», — сказал журналистам глава Госдепа в преддверии встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 декабря. По видеосвязи: разговор Путина и Байдена состоится 7 декабря Вместе с тем об агрессивных «намерениях» РФ всерьёз рассуждают и некоторые представители экспертного сообщества Евросоюза. К примеру, 30 ноября на сайте телеканала Euronews вышла статья с комментарием научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густава Гресселя. Политолог заявил, что Украину якобы «окружили довольно значительные российские войска». По его мнению, Москва могла подтянуть к границам Украины некоторые части 41-й и 58-й общевойсковых армий, а также 1-й танковой армии. По прогнозу Гресселя, РФ может пойти на «ограниченную эскалацию», направленную на дестабилизацию Украины. И чтобы её предотвратить, «нужна сильная реакция Запада», считает сотрудник ECFR. По мнению опрошенных RT экспертов, большую подпитку западным СМИ дают алармистские заявления не только должностных лиц США, но и киевских чиновников. К примеру, 3 декабря во время часа вопросов к правительству в Верховной раде министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в настоящее время вокруг Украины и в Крыму якобы развёрнута 41 батальонная тактическая группа ВС РФ. «Из них 33 — на постоянной основе, восемь — дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ и на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94,3 тыс. человек», — заявил Резников. Кроме того, по словам украинского министра обороны, Москва начала череду учений, активизировала разведку вблизи Украины и усилила танками и бронетехникой группировки в Брянской и Смоленской областях. Опасная истерика По мнению Владимира Батюка, многочисленные сообщения в СМИ и заявления должностных лиц относительно якобы готовящейся Россией «агрессии» инспирированы и организованы Вашингтоном. Эксперт напомнил, что именно в американской прессе началась и продолжается русофобская информационная кампания. Напомним, осенью первые статьи о «планах вторжения» российской армии на Украину опубликовали издания The Washington Post и Politico. К слову, в Киеве первоначально опровергли утверждения, приведённые этими СМИ. «Киевские власти позже подхватили ту алармистскую волну, которую запустили Штаты и другие западные государства. И в последнее время мы видим, что Киев, как выражается наш президент, активно подхрюкивает «западным партнёрам», — рассуждает Батюк. Cнимок российской военной техники в Ельне (Смоленская область), опубликованный Politico

© Maxar Technologies Логику США эксперт объясняет курсом на сохранение «контролируемой эскалации». Суть такой политики, по его мнению, заключается в поддержании напряжённости в Донбассе и в российско-украинских отношениях в целом. Схожего взгляда придерживается и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. В беседе с RT эксперт заявил, что США проводят абсурдную с рациональной точки зрения пропагандистскую кампанию. Однако её последствия могут оказаться весьма плачевными для безопасности Европы. «Истерика по поводу «неминуемого вторжения» Москвы на Украину происходит регулярно. Однако несерьёзно к таким явлениям относиться тоже нельзя. Атмосфера может оказаться накалённой настолько, что будет оправдан «превентивный удар», как это было с агрессией Грузии в августе 2008 года», — заключил Подберёзкин.



