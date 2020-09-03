Контролировать каждого, проверять выборочно: Греция откроет границу для России 7 сентября

Греция будет принимать не более 500 граждан России каждую неделю. У любого прибывающего в страну должна быть справка об отсутствии коронавируса. Причём анализ нужно сдавать максимум за 72 часа до пересечения границы. Подлинной считается справка, выданная сертифицированной лабораторией и составленная на английском языке. Кроме того, потребуется предъявить ваучер на гостиницу или отель.

В официальном правительственном вестнике говорится, что ограничения будут действовать в течение двух недель. Прибыть в Грецию можно будет только воздушным путём. Самолёты из России с понедельника начнут принимать аэропорты Ираклиона, Салоников и Афин, пишет "РИА Новости".

Греческие власти оставляют за собой право выборочно проверять на COVID-19 туристов из России. Если анализ будет взят, но до получения результатов отдыхающий покинет место своего временного проживания, это причислят к административному нарушению. Размер штрафа составит 5000 евро, то есть 439 тысяч рублей.