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Контролировать каждого, проверять выборочно: Греция откроет границу для России 7 сентября

03 сентября 2020, 01:30  •  44 • В мире
С 00:01 часов 7 сентября Греция откроет границу для России. Специализированные службы будут контролировать каждого русского, но проверять выборочно. Впрочем, требований не так уж много.
Греция будет принимать не более 500 граждан России каждую неделю. У любого прибывающего в страну должна быть справка об отсутствии коронавируса. Причём анализ нужно сдавать максимум за 72 часа до пересечения границы. Подлинной считается справка, выданная сертифицированной лабораторией и составленная на английском языке. Кроме того, потребуется предъявить ваучер на гостиницу или отель.
В официальном правительственном вестнике говорится, что ограничения будут действовать в течение двух недель. Прибыть в Грецию можно будет только воздушным путём. Самолёты из России с понедельника начнут принимать аэропорты Ираклиона, Салоников и Афин, пишет "РИА Новости".
Греческие власти оставляют за собой право выборочно проверять на COVID-19 туристов из России. Если анализ будет взят, но до получения результатов отдыхающий покинет место своего временного проживания, это причислят к административному нарушению. Размер штрафа составит 5000 евро, то есть 439 тысяч рублей.

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