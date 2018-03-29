Контроль за исполнением: в Госдуме намерены ужесточить ответственность за нарушения пожарной безопасности

В Госдуме была создана рабочая группа, которая займётся анализом законодательства в сфере пожарной безопасности в российских торгово-развлекательных центрах и других местах массового скопления людей. Особое внимание будет уделяться ужесточению ответственности владельцев помещений и надзорных органов. Об этом в среду сообщил глава профильного комитета Василий Пискарёв. Такой шаг был сделан после трагедии в Кемерове, где при пожаре в ТРЦ погибли 64 человека. О новой инициативе нижней палаты парламента — в материале RT.

Думская инициатива

В нижней палате российского парламента по поручению её председателя Вячеслава Володина создана рабочая группа, которая проанализирует действующее законодательство по обеспечению пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах и других объектах массового пребывания людей. Об этом рассказал журналистам глава думского комитета по безопасности, единоросс Василий Пискарёв.

В составе группы будут работать 15 человек, среди которых несколько глав профильных комитетов, представители всех фракций. По словам Пискарёва, депутаты будут координировать свою деятельность с правоохранительными органами.

Пискарёв подчеркнул, что в первую очередь рабочая группа «займётся ужесточением ответственности собственников торговых центров, арендаторов и контролирующих органов». Однако конкретных мер депутат не назвал.

При этом Пискарёв заявил, что, на его взгляд, главное — исполнение действующего закона о пожарной безопасности, который сегодня «и так неплохо работает, он детальный».

Инициативы по реформированию законодательства Дума обозначила спустя несколько дней после трагедии в Кемерове. 25 марта во время пожара в городском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

Надзор за надзором

Как выяснилось по итогам предварительного расследования, в торговом центре не сработала пожарная сигнализация. Она, по словам главы СК Александра Бастрыкина, вышла из строя за несколько дней до трагедии. Аварийные выходы из здания оказались закрыты, как и двери кинозалов, в которых находились взрослые и дети. Кроме того, в МЧС заявили, что «Зимнюю вишню» ввели в эксплуатацию без согласования с ведомством: центр, перестроенный из кондитерской фабрики, не соответствовал требованиям пожарной безопасности.

Вход в ТЦ «Зимняя вишня» после пожара

Reuters

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«Законов и подзаконных актов по пожарной безопасности достаточно, но работают они порой только на бумаге», — сказал в беседе с RT председатель московской коллегии адвокатов «Виталий Кузьмин и партнёры» Виталий Кузьмин.

По его словам, степень ответственности виновных сейчас невысокая: ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы за гибель двух и более лиц.

«Закон «О пожарной безопасности» даёт перечень ответственных лиц, первым номером идут собственники, затем руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Независимо от надзорных каникул контролировать безопасность они были обязаны», — считает юрист.

Профильные специалисты признают, что законодательство о пожарной безопасности действительно детально прописано, но при этом считают, что надо ужесточить контроль за работой надзорных органов, то есть за сотрудниками МЧС.

Опасные каникулы

Надзорные каникулы, освободившие малый бизнес на три года от плановых проверок, в случае с пожаром в Кемерово «ни при чём, для безопасности каникул не бывает», считает глава думского комитета по безопасности.

Между тем главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев рассказал, что по причине каникул торговый центр избежал очередной проверки.

«Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул», — приводит ТАСС слова Еникеева.

По мнению члена адвокатской палаты Москвы Эдуарда Бурушко, торговый центр воспользовался действием закона о надзорной амнистии, оградив себя от контроля в сфере пожарной безопасности, что и повлияло на исход событий. Адвокат считает, что на такие объекты, как ТЦ «Зимняя вишня», действие этого закона (заканчивается в конце 2018 года) распространяться не должно.

«Сейчас включается рефлекс, как после «Хромой лошади»: всё ужесточить», — отметил в интервью RT политолог Михаил Виноградов.

Однако это направление, по его словам, вряд ли рациональное. Речь должна идти прежде всего о том, чтобы переориентировать пожарный надзор с выявления нарушений на повышение безопасности, считает эксперт.

«Необходимо усилить ответственность контрольно-надзорных органов за халатное исполнение своих обязанностей, не только собственники должны быть крайними, но и те, кто проводит проверки», — говорит политолог Николай Миронов.

По мнению собеседника RT, нужно также исключить противоречия между подзаконными нормами о пожарной и антитеррористической безопасности. Речь, в частности, идёт об элементарных правилах, регулирующих порядок и условия работы дверей и выходов.