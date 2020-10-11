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Контроль за «дистанционкой» в Москве и сведения о вакцинации: в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса

11 октября 2020, 15:15  •  58 • В России
В России за последние сутки выявлено 13 634 новых случая коронавирусной инфекции, из них 4501 — в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти будут контролировать выполнение компаниями требования о переводе на дистанционную работу 30% сотрудников, назвав это «лайт-вариантом», позволяющим избежать остановки экономики. Он также напомнил, что через несколько месяцев станет возможна массовая вакцинация населения.
 
РИА Новости © Алексей Куденко
 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти намерены контролировать выполнение столичными компаниями требования о переводе на дистанционную работу 30% сотрудников. 

В частности, от предприятий будут требовать предоставления списков людей, работающих на удалёнке.

«К сожалению, другого варианта нет, и это, на самом деле, самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что через несколько месяцев станет возможным изготовление вакцины от коронавируса в промышленном масштабе, что, в свою очередь, позволит начать массовую вакцинацию населения.

«Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь. Вокруг нас постоянно существует риск, что рядом находится человек, который — может, даже и сам не подозревая об этом — болеет COVID-19», — заявил градоначальник.

Мэр призвал москвичей соблюдать требования врачей, напомнив, что это «не чья-то прихоть».

Помимо этого, Собянин рассказал, что столичные власти не намерены останавливать работу над программами развития города из-за пандемии. Он пояснил, что такое решение повлекло бы за собой остановку работы предприятий.

«Поэтому мы оставляем программу развития, в том числе и транспорта — поставок новых трамваев, электробусов, метровагонов», — рассказал он, подчеркнув, что такие программы должны работать, «создавая новую экономику города». 

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что руководство региона сделает всё возможное, чтобы избежать новых ограничительных мер из-за COVID-19, которые в случае введения приведут к негативным последствиям для экономики.

Губернатор также заявил о необходимости объяснить россиянам, что ситуация с распространением инфекции и требования соблюдать рекомендации врачей — «не баловство». Кроме того, Воробьёв отметил, что обратился к правительству за помощью в вопросе обеспечения медработниками временного госпиталя «Патриот», который был открыт 6 октября.

«Порядка 700 врачей мы призвали в Подмосковье из разных городов, прежде всего, из Военно-медицинской академии», — рассказал глава региона.

  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Тем временем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 «Спутник V» у мужчин и у женщин. По его словам, на данной стадии какой-либо разницы выявить не удалось.

«Может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось её заметить», — сказал Гинцбург.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за соблюдением санитарных норм в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Там рассказали, что в ходе проведённых 10 октября рейдовых проверок в крупных торговых центрах, офисах и культурных объектах был выявлен ряд нарушений.

В ведомстве напомнили, что за несоблюдение противоэпидемического режима в период угрозы распространения COVID-19 предусмотрена ответственность в виде административного штрафа для юридических лиц в размере до 500 тыс. рублей или приостановления деятельности на срок до 90 дней.

В России за последние сутки выявлено 13 634 новых случая коронавирусной инфекции. Такой показатель является рекордным за всё время пандемии. От заболевания вылечились 4240 человек, 149 пациентов скончались.

В Москве за это время зарегистрирован 4501 новый случай COVID-19, умерли 35 человек с подтверждённым коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в столице за день были госпитализированы 994 пациента с положительным тестом на вирус.

«В столице подтвержден 4501 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель с середины мая. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую», — говорится в сообщении штаба.

Там также добавили, что наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чечне (0,3%) и Чувашии (0,4%).

Таким образом, общее число выявленных в стране случаев COVID-19 достигло 1 298 718, за всё время скончались 22 597 человек, 1 020 442 пациента выздоровели.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире третий день подряд фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. За последние сутки было выявлено 383 359 пациентов с COVID-19. Наибольший прирост новых случаев COVID-19 зарегистрирован в Индии (73 272) и США (54 232).

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