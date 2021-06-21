Контроль России в Чёрном море злит НАТО: "Не разгуляешься"

После воссоединения Крыма с Россией страна получила колоссальный вес в контроле черноморской акватории. В Североатлантическом альянсе негодуют из-за возросшей роли Москвы, полагает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Страны НАТО в негодовании из-за господства Черноморского флота. Таким мнением поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В частности, он пояснил, что растущей мощи России, особенно после присоединения Крыма, странам альянса нечего противопоставить.

По словам Дандыкина, Черноморский флот фактически заново родился после того, как Крым вошёл в состав России.

Это же признают и на Западе. Так, в интервью Washington Examiner румынский офицер Александр Гобджила рассказал, что Россия стала активно вкладывать в развитие своего флота на Чёрном море.

В НАТО видят эти метаморфозы, однако Болгария и Румыния самостоятельно не в силах изменить перевес.

Члены НАТО должны постоянно рассчитывать на помощь "старших братьев" из Вашингтона и Брюсселя, передаёт РИА ФАН.

"Возможности оперативного и многоцелевого соединения, созданного Россией в Крыму, позволяют полностью контролировать ситуацию в Чёрном море. Любое предвидение сил НАТО контролируется нашими военными, естественно, это их очень злит. Правду говорит румынский офицер: теперь в данном регионе сильно не разгуляешься, поскольку хозяином Чёрного моря является Россия", - резюмировал Василий Дандыкин.