Контроль над Средней Азией? Китайцы испугались русского "гиперзвука" в Сибири

Китайское издание "Феникс" выпустило материал о русском гиперзвуковом оружии, которое планируют разместить в Сибири. Об этом журналисты написали со ссылкой на российских военных. Китайские корреспонденты уверены, что так Россия сможет обеспечивать продвижение своих интересов сразу в нескольких регионах - на Дальнем Востоке, в Арктике и Средней Азии.

Военные обозреватели Чэн Ханьпин и Юань Чжоу узнали, что вскоре в Сибири появятся военные базы с самолётами, оснащёнными новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Предполагается, что это произойдёт уже в 2021 году. Эксперты говорят, что "Кинжалы" - авиационный аналог "Искандеров".

Китайские журналисты уверены, что место расположения самолётов с грозным оружием выбрали не случайно. Так Россия сможет отстаивать свои интересы. "Гиперзвук" в Сибири даст стране контроль над ситуацией в Средней Азии.

"Если разместить лучшую шахматную фигуру в Сибири, то тогда можно будет в случае необходимости напрямую ударить по Средней Азии", - цитирует "ИноСМИ" авторов материала.

Кроме того, это может стать дополнительным "аргументом" в спорах о Курильских островах. Также "Кинжалы" "пригодятся" для оперативного реагирования на события в Арктике.