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Контроль над Средней Азией? Китайцы испугались русского "гиперзвука" в Сибири
26 мая 2020, 14:55 • 90 • В мире
Китайские журналисты выразили беспокойство из-за размещения гиперзвуковых ракет на базах русских в Сибири. Издание "Феникс" написало, что так российские военные смогут контролировать всю Среднюю Азию. Журналисты также высказали предположение, что это может стать "аргументом" в спорах с Японией о Курильских островах.
Китайское издание "Феникс" выпустило материал о русском гиперзвуковом оружии, которое планируют разместить в Сибири. Об этом журналисты написали со ссылкой на российских военных. Китайские корреспонденты уверены, что так Россия сможет обеспечивать продвижение своих интересов сразу в нескольких регионах - на Дальнем Востоке, в Арктике и Средней Азии.
Военные обозреватели Чэн Ханьпин и Юань Чжоу узнали, что вскоре в Сибири появятся военные базы с самолётами, оснащёнными новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Предполагается, что это произойдёт уже в 2021 году. Эксперты говорят, что "Кинжалы" - авиационный аналог "Искандеров".
Китайские журналисты уверены, что место расположения самолётов с грозным оружием выбрали не случайно. Так Россия сможет отстаивать свои интересы. "Гиперзвук" в Сибири даст стране контроль над ситуацией в Средней Азии.
"Если разместить лучшую шахматную фигуру в Сибири, то тогда можно будет в случае необходимости напрямую ударить по Средней Азии", - цитирует "ИноСМИ" авторов материала.
Кроме того, это может стать дополнительным "аргументом" в спорах о Курильских островах. Также "Кинжалы" "пригодятся" для оперативного реагирования на события в Арктике.
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