Контроль над медиапространством: США профинансируют СМИ в Сирии для противодействия России

Вашингтон выделит $35 млн «независимым» сирийским СМИ. Об этом говорится в документе Госдепартамента США, с которым ознакомился RT. Штаты планируют бороться с «пропагандой», которую якобы распространяют Россия и официальное правительство арабской республики. По мнению американской стороны, Москва и Дамаск мешают западной коалиции стабилизировать ситуацию на северо-востоке САР и привлечь власти к ответственности за «преступления». Как считают политологи, деньги пойдут на создание очередных фейков, выгодных Западу. По мнению экспертов, США используют «мягкую силу», чтобы поддерживать хаос на Ближнем Востоке и контролировать топливные ресурсы.

Госдепартамент США намерен потратить до $35 млн на поддержку «независимых» СМИ в Сирии. В гранте ведомства указывается, что одна из задач программы подразумевает противодействие дезинформации, которую якобы распространяют Россия и сирийское правительство.

«Укрепление потенциала сирийских СМИ в сфере противодействия усилиям по дезинформации со стороны России, сирийского режима и других государств, а также повышение способности сирийцев распознавать дезинформацию», — говорится в документе, который имеется в распоряжении RT.

В Госдепе считают, что информационная среда в Сирии поляризована и разделена между сторонниками режима и оппозицией, а также курдскими и арабскими СМИ. Кроме того, по мнению ведомства, реальную картину конфликта в республике искажает «дезинформация» Москвы, Дамаска и Тегерана наравне с пропагандой экстремистов.

«Пропагандистские усилия экстремистских группировок и систематическая дезинформация со стороны сирийского режима, России и Ирана искажают восприятие конфликта, не дают международной коалиции по борьбе с ИГ* стабилизировать обстановку и препятствуют обеспечению мирного политического переходного процесса, предусмотренного резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — говорится в тексте гранта.

Как поясняется, «дезинформация» изображает «Сирийскую гражданскую оборону» (официальное название скандально известной организации «Белые каски») и «умеренную оппозицию» как террористов и называет постановкой «химическую атаку» в САР, которую, как утверждают авторы документа, якобы организовал Дамаск.

Эти усилия, по мнению сотрудников Госдепа, «сеют сомнения, подрывают действия коалиции по стабилизации на северо-востоке страны и мешают привлечь сирийский режим к ответственности за совершённые преступления».

В Вашингтоне по-прежнему игнорируют очевидные доказательства инсценировки химатаки в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. Напомним, сведения об инциденте поступили от неправительственных организаций, в том числе и от «Белых касок». Однако спустя два дня никаких следов отравляющих веществ на месте не оказалось. Кроме того, как выяснилось, ни один из найденных на месте «трагедии» убитых не был жителем близлежащих домов. По рассказу свидетелей, тела специально привозили извне.

В видеоролике же, послужившем подтверждением «атаки», были задействованы подставные лица. С одним из «актёров», 11-летним мальчиком Хасаном Диабом, представленным в качестве одной из жертв, удалось поговорить RT. Вместе со своим отцом он рассказал, как проходила постановочная съёмка. К тому же в феврале 2019 года в подложном характере видеоматериала «Белых касок» признался продюсер британской телерадиовещательной компании BBC Риам Далати.

Тем не менее «химатака» в Думе стала поводом для незамедлительного авиаудара западной коалиции во главе с США по сирийским правительственным объектам.

В конце ноября Минобороны России сообщило о подготовке новых провокаций со стороны «Белых касок» и террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»**, но на этот раз в зоне деэскалации «Идлиб».

Как пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, провокации ещё не реализованы, вероятно, по причине того, что Россия и власти Сирии придают огласке данные о подготовке.

«Ситуация, которая складывалась с участием «Белых касок» во множестве постановочных сцен, включая апрель 2018 года в восточной Думе, она всем уже, по-моему, предельно ясна. И факты, которые были предъявлены для разоблачения этих провокаторов, они более чем убедительны. Мы обсуждаем это в Организации по запрещению химического оружия», — добавил министр.

Член организации «Белые каски» в Сирии

© Abdulaziz KETAZ / AFP

Соединённые Штаты не раз попадались на обмане относительно событий на Ближнем Востоке, заметил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев.

«Ещё с иракской кампании американские СМИ попадались на лжи. По поводу «Белых касок» и постановочных атак собрано достаточно доказательств. Мы видим, как сейчас организация прячет хвосты. Её хотят убрать из информационного поля», — сказал эксперт.

По словам Матвейчева, получатели очередного американского гранта будут распространять исключительно выгодные своим спонсорам сообщения. Это приведёт к новой волне фейковых новостей.

«Типичная история. Когда США в любой стране выделяют деньги на поддержку якобы «независимых» СМИ, значит, скоро заработают фейковые новости. Эти медиа полностью зависимы от воли Штатов. Фактически происходит вмешательство во внутренние дела Сирии», — добавил он.

Разбалансированная информация

В рамках гранта Госдеп США планирует поддерживать выпуск новостей и материалов по текущим событиям и на определённые темы, включая «противодействие российской и иранской дезинформации», проведение журналистских расследований, создание программ о религиозных и этнических меньшинствах.

Сирийцы нуждаются в доступе к сбалансированным источникам информации, чтобы эффективно содействовать стабильности и миру в САР, подчёркивается в документе.

Как утверждается в документе, «хотя в некоторых частях региона репрессивное влияние сирийского режима и «Исламского государства» сменилось более благоприятной для СМИ средой, независимая журналистика ещё только начинает появляться, и ограничения для средства массовой информации сохраняются».

«В других районах на северо-востоке Сирии поддерживаемые режимом, Россией и Турцией силы уже установили своё присутствие, что заставляет беспокоиться о способности независимых СМИ работать открыто и в безопасных условиях», — продолжают специалисты Госдепа.

Они также утверждают, что Москва и Дамаск ведут военные операции в Идлибе против оппозиции, хотя этот район был определён как зона демилитаризации.

Стоит напомнить, что 17 декабря на военных сирийской армии в провинции Идлиб совершили нападение террористы. Атаки и попытки организовать наступление и прорвать оборону правительственных вооружённых сил боевики продолжили и в последующие дни. Именно в ответ на такие действия ВС САР 19 декабря развернули наступление на Идлиб, освободив десятки населённых пунктов на юго-востоке провинции.

Как Россия, так и Сирия стремятся не допустить попыток превратить район Идлиба в постоянное убежище для террористов. Эта позиция ещё раз была озвучена 2 декабря во время встречи лидера САР Башара Асада и спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

Кстати, после того как Москва «начала активные действия по поддержке легитимного правительства в Дамаске, почти 90% территории освобождено от террористов», рассказал в ноябре президент РФ Владимир Путин.

Между тем в Минобороны РФ заявили, что Вашингтон и его союзники распространяют ложные сведения о происходящем в САР и намеренно поддерживают очаги напряжённости.

«Сирийское правительство проводит колоссальную работу по налаживанию мирной жизни в стране. Профильные структуры ООН признали соответствие созданных условий проживания возвращающихся граждан международным гуманитарным нормам. Тем не менее США и их союзники продолжают дезинформировать мировое сообщество о ситуации в САР», — отметили в ведомстве.

Как пояснил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Вашингтон добивается раскола сирийского общества, поэтому и выставляет Москву и Дамаск в негативном свете.

«Очевидно, что США пытаются демонизировать Россию и Сирию, чтобы опять рассорить все группы населения в арабской республике и помешать послевоенному устройству страны. Ведь РФ, помимо прочего, удачно выступает модератором, у неё получается урегулировать конфликты, с которыми ранее не справлялись сирийские власти», — прокомментировал Блохин.

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь сирийским беженцам на территории гуманитарного коридора Абу-Духур в окрестностях провинции Идлиб.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Борьба за нефть

Госдеп США оказывает финансовую и техническую поддержку «независимым» сирийским СМИ с 2012 года. Эти организации способны охватить подавляющее большинство аудитории в республике, упоминается в описании гранта. По данным опроса, проведённого в январе этого года, 84% респондентов из оппозиционных районов получают информацию как минимум из одного источника, поддерживаемого властями Соединённых Штатов.

«Сирийские медиапартнёры совместно производят и транслируют примерно 100 часов контента ежедневно; Государственный департамент США непрерывно и активно содействует независимым СМИ и борется с дезинформацией», — подчёркивается в документе.

Вашингтон спонсирует и другие программы в САР. Так, в этом году было выделено $40 млн на реформирование сирийской судебной системы. Ещё $75 млн планировалось потратить на поддержку местных органов власти и гражданского общества.

США ведут борьбу за нефтяные ресурсы на Ближнем Востоке и возможность их контролировать, считает Константин Блохин. По его словам, Вашингтон пытался разыграть курдскую карту, стравливая Анкару с Дамаском и Москвой, но ничего не вышло. Поэтому теперь он решил действовать комплексно и системно.

«Это и называется «мягкая сила». Штаты не собираются отказываться о того, чтобы сместить Асада и продолжить создавать хаос на Ближнем Востоке. Они будут пытаться дискредитировать законного сирийского лидера и Россию. Им важно показать, что усилия Москвы вредны и негуманны, а американское присутствие в САР было намного полезнее», — отметил, в свою очередь, Олег Матвейчев.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.