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Контроль для мигрантов хотят использовать против русских. Скандальное заявление депутата

04 ноября 2021, 12:15  •  132 • Политика
После ожидаемого введения геномной экспертизы для мигрантов её можно было бы последовательно расширить сначала на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а в перспективе - на всех граждан страны, считает депутат Выборный.
Так называемая геномная экспертиза предложена как инструмент для сокращения числа преступлений мигрантов - статистика в России зашкаливает. Однако заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный полагает, что таким образом в перспективе следует контролировать всех граждан России. Это, мол, эффективно.
Первый этап - для мигрантов, второй - для всех, кто совершает уголовные преступления, третий - для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше - будет видно, - сказал Выборный в беседе с "Интерфаксом", добавив, что в конечном итоге норма может затронуть каждого в стране.
Чтобы законопроект о геномной экспертизе для мигрантов прошёл все слушания, его нужно правильно подготовить, продолжил Выборный. Нарушений прав и свобод граждан при применении задуманного депутат не отмечает. Геномные данные, как считает Выборный, позволят сотрудникам правоохранительных органов быстрее раскрывать преступления.
Надо сказать, что проблему с мигрантами в России Выборный признаёт. Он подчёркивает, что граждане страны не чувствуют себя защищёнными в условиях массового прибытия гостей из стран ближнего зарубежья. Поскольку "мигранты устанавливают свои правила, и, по сути, меньшинство управляет большинством через страх".
Геномная экспертиза, как кажется депутату, может быть использована и для поиска пропавших людей. Словом, Анатолий Выборный считает проект перспективным.

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