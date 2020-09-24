Контрмеры Белоруссии в действии: Литва теряет сотни тысяч евро в день только на грузоперевозках

Глава Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас рассказал о серьёзном ужесточении правил провоза грузов через Белоруссию для машин из Прибалтики.

В комментарии для агентства BNS он заметил, что грузовикам, следующим из Литвы, приходится проводить до нескольких суток в ожидании досмотра на внутренней таможне в республике.

Это оборачивается значительными финансовыми потерями для Вильнюса. Их ежедневный объём равен порядка 280 тыс. евро. При этом время пребывания на таможне иногда доходит до трёх-пяти суток.

В настоящее время в белорусской столице проверяют около 200 фур, которые были загружены на литовских терминалах. Ещё где-то 70 машин только ждут оформления, заметил Аустинскас.