Контрдиалог с чиновниками наднационального директората • 174 • Война «Соединенными Штатами правят финансовые группы, глубинное государство и ложь. Ложь эта затрагивает всех…» «Практически все русофобские фракции двухпартийной машины War Inc. в Вашингтоне никак не могут согласиться с тем, что на территории европейских государств, не входивших в НАТО в 1997 г., не должно быть натовских войск и что нынешние члены НАТО не должны предпринимать попыток военного вмешательства в украинские дела, а также в дела иных государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии». Это замечание по поводу хода и содержания переговоров Россия – США – НАТО (за последние 2-3 дня в медийном пространстве их понизили до «обсуждений» и «дискуссий») о так называемых гарантиях стратегической стабильности принадлежит Пепе Эскобару, одному из наиболее известных «внесистемных» политических аналитиков. Соображения Эскобара нам представляются неоспоримыми, но только при одном условии: если оборот «никак не могут» будет пониматься буквально: дело не в том, что «они» всего вышеназванного «не хотят» и «не в состоянии верно оценить ситуацию», но именно лишены возможности изменить данное положениие вещей. Даже высокопоставленным сотрудникам компании War Inc. запрещено вносить какие-либо мало мальски серьезные коррективы в политику касательно России. Запрет распространяется не только на вашингтонское отделение компании, но и весь «собирательный Запад». Принятие решений – это прерогатива членов совета директоров, т. е. совета министров «глубинного государства» (на русский deep state, если не гнаться за ложным буквализмом, лучше, пожалуй, переводить как «подспудное государство»). Во всяком случае, напомним сразу же, «государство» это носит характер наднациональный и потому может без кавычек именоваться наднациональным директоратом (НД). Добавим лишь, что НД ни в коей мере не следует рассматривать в качестве этакого агентурного псевдонима «тайного мирового правительства», «сионских мудрецов» и проч. с их зловеще-романтическими характеристиками. Как гласит замечательная североамериканская пословица, политика не так уж проста, как может показаться; она намного проще. Когда речь заходит о наднациональном директорате, то подразумеваются группы / сообщества наиболее влиятельных персон, что начали формироваться в Европе в эпоху становления различных видов «представительного правления» с его партиями, парламентами, голосованиями, выборами – словом, всем тем, что выдающийся русский мыслитель К.П. Победоносцев именовал «великой ложью нашего времени». Как следствие, правящие сословия сочли необходимым постоянно контролировать «представительский» процесс и корректировать его результаты, чтобы не допустить к реальной власти тех, кто представлялись им недостаточно подходящими или, по крайности, профессионально пригодными. Кстати, все сказанное достаточно давно является само собою разумеющимися не только для «внесистемных» аналитиков в США, но и для постоянных читателей тех нескольких «внекорпоративных» сетевых изданий и блогов, в пределах которых эти аналитики ещё могут публично высказываться. «Путин, должно быть, начинает задумываться, что недооценил безумие своих американских коллег. Ему придется скорректировать свою стратегию. Принимают решения Блинкен, Салливан и Нуланд, а не президент, вице-президент, министр обороны или председатель Объединенного комитета начальников штабов» – такого рода комментарий, помеченный красноречивым сетевым именем Decoy (Приманка), мы находим под очередной статьей Эндрю Энглина в The Daily Stormer. Все верно за вычетом того, что Блинкен, Салливан и Нуланд не принимают, но должны исполнять решения, принятые их руководством. По нынешним обстоятельствам дело, им порученное, идет не лучшим образом. Потому они нервничают. Глава российской делегации в Женеве С.А. Рябков еще неделю назад заявил, что в процессе переговоров они «чувствуют за собой "глаза и уши" партнеров-русофобов по НАТО», которые «не позволяют американской делегации комфортно вести диалог с Россией». Но, может быть, эти глаза и уши принадлежат не партнёрам как таковым, а их подлинному начальству? «Кремль выразил озабоченность по поводу безопасности России, окружённой американскими базами, и ясно дал понять, что Вашингтон должен учесть российские опасения. Но прислушается ли Вашингтон к сказанному? Да и в состоянии ли Вашингтон это сделать?» – задается риторическим для него самого вопросом Пол Крейг Робертс, в чьём понимании ситуации сомневаться не приходится. Ответ его не слишком утешителен: «Соединёнными Штатами правят финансовые группы, глубинное государство и ложь. Ложь эта затрагивает всех, не только обычных людей, но и само глубинное государство и финансовые интересы, которые приводят в движение политиков. Следовательно, у США не может быть никакой разумной политики, ни внутренней, ни внешней. Внутренняя политика заключается в демонизации большинства белого населения, которое относят к категории «расистов» и «домашних террористов». Внешняя политика – это использование угроз и принуждения для создания максимального количества врагов ради бюджета и мощи военно-промышленного комплекса». «Безусловно, борьба с Россией популярна в некоторых кругах, – констатирует Филип Джиральди, исполнительный директор НКО «Совет по национальным интересам», 18 лет прослуживший на ответственных должностях в ЦРУ. – Опросы общественного мнения показывают, что половина всех американцев выступают за отправку войск для защиты украинцев. Республиканцы, особенно сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Марко Рубио, похоже, с особым энтузиазмом относятся к идее войны из-за Украины, а также к войне с Китаем из-за Тайваня и открыто выступают как за прием Украины в НАТО, так и за отправку войск и оружия, а также предоставление разведданных для помощи Киеву. А есть еще и такие безумцы, как конгрессмен из Огайо Майк Тернер, который говорит, что американские войска должны быть отправлены в Украину для защиты американской демократии. Или сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер, который выступает за нанесение упреждающего ядерныого удара по России, чтобы «обрушить губительный ливень на российский военный потенциал»; это приведет к глобальному конфликту, который не будет столь серьезен, поскольку унесет жизни лишь от 10 до 20 миллионов американцев». В заключение приведём красноречивый комментарий читателя к этой статье: «Людям вроде Джиральди нынешняя внешняя политика не кажется реалистичной, потому что они привыкли ассоциировать национальные интересы США с интересами англо-американцев, белого большинства и христиан. Однако «реализм» всегда зависит от того, КТО стоит у власти и каковы их главные интересы. Большинству из нас нынешняя внешняя политика кажется фантастической и сумасшедшей, но это потому, что у нас ограниченное видение: только НАШИХ национальных интересов». Можно усомниться в методах проведения опроса общественного мнения, согласно поторому чуть ли не половина взрослого населения США готова пожертвовать жизнью ради сохранения «Киевского протектората» в орбите Вашингтона. Однако само по себе появление подобных результатов есть свидетельство того, что deep state наверняка рассматривает, а лучше сказать, предусматривает возможность начала в обозримом будущем войны (в том числе ядерной) против России. Миссия, которая вполне выполнима Для США наднациональный директорат еще 120 с лишним лет тому назад присмотрел совершенно определённое место на геополитической карте. В конце XIX – начале XX вв. на фронтах цивилизационной войны молодая североамериканская федеративная республика должна была постепенно заменить Великобританию в качестве флагмана противостояния наследнику византийской культуры, то есть Исторической России, вне зависимости от порядка управления и государственного строя, который складывался на её землях (притом иногда не без глубоко эшелонированного участия НД). Новая «наднациональная» политика США в отношении России поэтапно сформировалась в период между вторым сроком президентства Гровера Кливленда (4 марта 1893 – 4 марта 1897) и президентства Вудро Вильсона (4 марта 1913 – 4 марта 1921). В общих чертах все определилось во времена Тедди – Теодора Рузвельта. А при президенте Уильяме Тафте российские корреспонденты в США с изумлением и негодованием отмечали (в 1912 году), что все главные тамошние газеты, еще недавно в стихах воспевавшие северного стратегического союзника, который к тому времени дважды спас нарождающуюся американскую демократию от неминуемой беды – при Екатерине II Великой и Александре II Освободителе, – эти дружественные газеты теперь «полны ненависти к России»?! Политика, о которой идет речь, зиждется на вполне определённом тройственном программном единстве: «сдерживание - отбрасывание - расчленение». И только однажды эта программа была, казалось бы, всецело выполнена по всем трем своим составляющим: таков был результат Третьей мировой холодной войны против России - СССР. Было бы по меньшей мере неблагоразумно ожидать, что результаты эти будут просто так, из соображений дипломатической вежливости, объявлены несуществующими или преданными забвению. Между тем, начиная по крайней мере от Царя Ивана Васильевича, прозванного Грозным, и по сей зимний день и час, Россия продолжает изумляться и негодовать «собирательно-западному» к ней отношению, полагая, что речь идет либо о нелепых недоразумениях, либо о злоумышлениях определённого правительства, а то и одного правительственного чиновника. Она непрестанно старается доказать граду и миру, что «западный» подход к ней – столь же ошибочен, сколь и несправедлив. Последствия этой исторической назойливости в лучшем случае приводят к обратному эффекту, а в худшем – весьма опасны. «Меня беспокоит то, что ни в администрации Байдена, ни в Вооруженных силах США нет никого, кто обладал бы разведывательными данными хотя бы на пятицентовик, – тревожится Пол Крейг Робертс. – Люди, приложившие руку к внешней политике США, – русофобы с бредом американского всемогущества. Более того, они верят собственной пропаганде, что мешает им понять российскую точку зрения». Возможно, точнее было бы сказать, что правители deep state слишком доверяют собственным информаторам в России. Например: «РОСБАЛТ. Как передаёт радиостанция «Эхо Москвы» в своем YouTube-канале, журналист Александр Невзоров заявил, что «у США в рукаве есть волшебная карта, которая исключает для них необходимость войны и которую они могут в любой момент употребить». Невзоров добавил, что в свое время посещал Ирак, на который были наложены подобные «адские» санкции. «Это страна, где реально нету ничего», – подчеркнул он, добавив, что действие этих санкций "было лучше всего видно на примере того, как в течение нескольких дней, без проблем и единого выстрела, американские танки прошли сквозь весь Ирак, и сами иракцы выдали им связанного Хусейна"». Совет Безопасности ООН и Россия в 2021 году Далее мы находим у Невзорова следующий пассаж: «Для цивилизации Запада Россия – это очень большое Сомали. Да, она проблема, она всемирный хам, шантажистка и врунья, но она отнюдь не полюс мира: она ничего не умеет, ничего важного не производит и даже ничем особо не опасна, что особенно обидно её патриотам. Для Америки и Европы страна давно заняла место рядом с Северной Кореей, Ираном, Ираком, Афганистаном. Вот то всемирное значение России, о котором трещит российская пропаганда, существует, поверьте, только в воображении самой России и на её территории. На самом же деле она мало кого интересует в её сегодняшнем качестве. Увы, ее давно выгнали из дома цивилизации. Она и была-то приёмышем, а сейчас снова выгнали и забыли, и это – глубоко африканская Россия». Выше мы уже замечали, что наднациональному директорату ни в коей мере не свойственны ни сатанинская проницательность, ни безошибочность суждений. А потому есть реальная опасность того, что им придутся по вкусу эти или подобные суждения «экспертов из недр российской инфраструктуры». А таких экспертов немало. Ведь «Кремль продемонстрировал свою приверженность демократии, позволив финансируемым Западом НПО работать в России, создавая очаги оппозиции российскому правительству» (Пол Крейг Робертс). Наднациональный директорат, упиваясь воспоминаниями о недавних победах, не желает ни слышать, ни видеть ничего, что грозит прервать его патологическую эйфорию. Так в истории обычно начинается непоправимое. Но именно поэтому переговоры – не консультации с обсуждениями, а непременно деловые переговоры – должны быть продолжены. Фото% REUTERS/Kevin Lamarque Юрий ЗАГОСКИН Фонд Стратегической Культуры



